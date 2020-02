Minden szolgáltatásnak, így a Google Térképnek is van születésnapja, amely ezen a héten lesz 15 éves. A keresőcég méltó módon szeretné megünnepelni az újabb évfordulót, ezért úgy döntött: alaposan átalakítja a 2005 létező szoftverét.

A Google többlépcsős mulatsággal számol, melynek első része a program ikonjának megváltoztatása. A felhasználók ezen kívül a navigációs sávot érintő komoly dizájnváltással is számolhatnak: ez a rész a frissítés után ötgombos menüvé változik.

Utóbbi helyen két új fület találhatnak majd a felhasználók, és mindkettő nagyon hasznosnak ígérkezik. Az első a "Saved", ahol az előzőleg elmentett útvonalakat lehet visszanézni. A funkció a Facebook ugyanilyen célra alkalmas gombjával azonos. A "Contribute"-tal a már meglátogatott helyeket lehet fotókkal, beszámolókkal bővíteni, ha tippeket adnánk a többi felhasználónak.

A dizájnváltás fontos következménye, hogy a Maps egyik idegesítő része végleg megszűnik. A mentés funkciója ugyanis most is elérhető, de azt a szoftver oldalsó, úgynevezett hamburger menüjében lehet előcsalogatni, jó pár másik gombot megnyomogatva. Az elrendezés elég kényelmetlen is tehát, a Google ezért a teljes hamburger menüt száműzi.

A frissítés más változásokat is hoz a szoftver életében: a térkép hamarosan a hőmérsékletet is jelzi majd, valamint azt is, hogy az adott terület mennyire megközelíthető például kerekesszékkel. Ezeket az információkat a közösség által betáplált adatok alapján szolgáltatja a szoftver, a Waze-hoz nagyon hasonló elven. A mostani csomag része a Live View nevű AR-fejlesztés élesítése is, amely a kiterjesztett valóság segítségével navigálja a gyalogosokat. Erről a funkcióról itt írtunk bővebben.

A Google Maps újdonságainak egy részét, az új lapfület és kinézetet még az elkövetkező órákban kiadja a fejlesztő, azokat lehet majd tehát először látni/használni. A Live View-ra és a navigációnál megjelenő új információkra még egy kicsit várniuk kell a felhasználóknak, ezek várhatóan márciusban kerülnek a programba.

