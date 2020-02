Jó pár hónappal ezelőtt számolt be az Ars Technica egy furcsaságról: egy Ford Explorer bérlője még öt hónappal a kocsi visszaadása után is képes volt távolról elindítani, megállítani, bezárni, sőt követni a korábban bérelt autót. Most valami hasonló történt vele: négy nappal egy Ford Mustang visszaküldése után a telefonjára telepített FordPass alkalmazás továbbra is engedte, hogy vezérelje az autót. Értesítette erről a bérbe adó irodát, azonban csak három óra elteltével távolították el a hozzáférést az autóhoz.

Az alábbi videó bemutatja, miről is volt szó.

A probléma amúgy nem elszigetelt, egy múlt heti cikk arról számolt be, hogy valaki négy évvel a bérleti szerződés lejártát követően is hozzáféréssel rendelkezik egy Ford Focushoz.

Októberben mind a Ford Enterprise (autókölcsönző), mind a Ford kijelentették, hogy rendelkeznek mechanizmusokkal annak biztosítására, hogy a FordPass és a Ford által biztosított egyéb távoli alkalmazások és az autó párosítása megszűnjön, mielőtt a járművet eladják vagy kölcsön adják új ügyfeleknek.

Az Enterprise például közölte, hogy az ügyfelek által aláírt bérleti szerződések emlékeztetik őket arra, hogy töröljék az autókra vonatkozó adataikat, amikor visszaszolgáltatják a járművet. Azonban az ügyfeleket valójában semmi sem ösztönzi arra, hogy az alkalmazást leválasszák az autóról, a szerződés pedig nem figyelmezteti a bérlőket azokról a kockázatokról, amelyek akkor merülnek fel, ha egy előző ügyfél alkalmazása párosítva marad a bérelhető járművel. Az alkalmazás leválasztását valójában az autókölcsönzőknek kellene ellenőrizniük, ahogy sok mindent ellenőriznek egy visszaadott autón.

© App Store/Ford

A Ford felhívta a figyelmet arra, hogy a járművezetők számos módon észlelhetik, amikor egy alkalmazás hozzáférhet a járműhöz. Az autógyártó azt is mondta, hogy emlékezteti a márkakereskedéseket is erre, amikor használt autókat adnak el. A Ford Enterprise egy hivatalos közleményt is eljuttatott az Ars Technicához, amelyben közölte, hogy a Forddal együttműködve már közel állnak olyan tesztelő szoftverek fejlesztésének befejezéséhez, amelyek automatizálnák a FordPass-párosítás fent említett anomáliájának megszüntetését az autóbérlők számára.

