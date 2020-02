Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68695c2e-f0e2-4fe8-9a2d-b9665e3004e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványnak az egészségügyieken kívül különféle gazdasági vonzatai is vannak. Az egyik például az LCD televíziókat érinti.","shortLead":"A koronavírus-járványnak az egészségügyieken kívül különféle gazdasági vonzatai is vannak. Az egyik például az LCD...","id":"20200218_koronavirus_hatasa_lcd_panelek_gyartasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68695c2e-f0e2-4fe8-9a2d-b9665e3004e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6d0104-09bd-4a54-84f3-b541032d8115","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_koronavirus_hatasa_lcd_panelek_gyartasa","timestamp":"2020. február. 18. 08:03","title":"Ne lepődjön meg, ha drágábbak lesznek a boltban a tévék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d920c7-9407-4137-a3fe-dc5448e7c9c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nedvességet érzékelő okospelenkát fejlesztettek ki a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói, akik szerint a találmány a kisbabák és az idősek gondozását is megkönnyítheti.","shortLead":"Nedvességet érzékelő okospelenkát fejlesztettek ki a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói, akik szerint...","id":"20200217_Okospelenkat_fejlesztettek_ki_amerikai_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9d920c7-9407-4137-a3fe-dc5448e7c9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc729097-b44f-444a-ae41-350872f639f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_Okospelenkat_fejlesztettek_ki_amerikai_kutatok","timestamp":"2020. február. 17. 11:13","title":"Okospelenkát fejlesztettek ki amerikai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság keddi határozata szerint B. Krisztián ügyét felül kell vizsgálni.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság keddi határozata szerint B. Krisztián ügyét felül kell vizsgálni.","id":"20200218_lugos_orvos_alkotmanybirosag_kuria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4eed06-d52d-4f21-a240-eb5e2d207255","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_lugos_orvos_alkotmanybirosag_kuria","timestamp":"2020. február. 18. 13:26","title":"Visszakerül a Kúriára a lúgos orvos ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec4da753-f681-477c-b9c3-137ea8911f0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megújult SUV a dél-koreai cégcsoport három tervezőirodájának közös terméke.","shortLead":"A megújult SUV a dél-koreai cégcsoport három tervezőirodájának közös terméke.","id":"20200217_Egyszerre_lesz_amerikai_europai_es_azsiai_az_uj_Kia_Sorento","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec4da753-f681-477c-b9c3-137ea8911f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49588377-c631-4181-a2bd-ed886db846ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_Egyszerre_lesz_amerikai_europai_es_azsiai_az_uj_Kia_Sorento","timestamp":"2020. február. 17. 15:12","title":"Egyszerre lenne amerikai, európai és ázsiai stílusú az új Kia Sorento","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5c965c-37b3-413a-b037-11c384cb8741","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négyszeresére nőhet az extrémmeleg napok száma az északi féltekén az évszázad végére még akkor is, ha sikerül teljesíteni a párizsi klímaegyezmény céljait – állapította meg egy új tanulmány.","shortLead":"Négyszeresére nőhet az extrémmeleg napok száma az északi féltekén az évszázad végére még akkor is, ha sikerül...","id":"20200217_extremmeleg_napok_szama_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_parizsi_klimaegyezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd5c965c-37b3-413a-b037-11c384cb8741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6b20c4-5db0-40f5-8f73-4cac1ccc8141","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_extremmeleg_napok_szama_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_parizsi_klimaegyezmeny","timestamp":"2020. február. 17. 00:03","title":"Rossz hír jött, négyszeresére nőhet az extrémmeleg napok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A budapestiek nem elégedettek a szolgáltatások színvonalával, és a hiénák is rombolják a sofőrök megítélését.","shortLead":"A budapestiek nem elégedettek a szolgáltatások színvonalával, és a hiénák is rombolják a sofőrök megítélését.","id":"20200217_Ingyen_autot_vagy_uzemanyagot_kernek_a_taxisok_hogy_olcsobb_legyen_tarifajuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e4f049-84a0-4438-8f58-e7ba6071705b","keywords":null,"link":"/kkv/20200217_Ingyen_autot_vagy_uzemanyagot_kernek_a_taxisok_hogy_olcsobb_legyen_tarifajuk","timestamp":"2020. február. 17. 12:06","title":"Ingyenautót vagy üzemanyagot kérnek a taxisok, ha olcsóbb tarifát akar Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megtartotta egyéni mandátumát a Jobbik, 10 ezer fölött a koronavírusból gyógyultak száma Kínában, 18 fok is lehet ma. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megtartotta egyéni mandátumát a Jobbik, 10 ezer fölött a koronavírusból gyógyultak száma Kínában, 18 fok is lehet ma...","id":"20200217_Radar360_Orban_aranykort_lat_szelsojobbos_akcio_Borsodban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2047944b-82f9-4244-9e25-6c4dab996a21","keywords":null,"link":"/360/20200217_Radar360_Orban_aranykort_lat_szelsojobbos_akcio_Borsodban","timestamp":"2020. február. 17. 08:00","title":"Radar360: Orbán aranykort lát, szélsőjobbos akció Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9ddb8f-8c8d-4ae4-b28e-4d08b3d0140d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hónap maradt a határidőig, amíg SMS-ben kérni lehet az adóbevallási tervezet postázását.","shortLead":"Egy hónap maradt a határidőig, amíg SMS-ben kérni lehet az adóbevallási tervezet postázását.","id":"20200217_Aki_nem_akar_ugyfelkaput_SMSben_kerheti_el_a_NAVtol_az_adobevallasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d9ddb8f-8c8d-4ae4-b28e-4d08b3d0140d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da70c4d-f8a8-48e2-b40c-67923b90dffa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_Aki_nem_akar_ugyfelkaput_SMSben_kerheti_el_a_NAVtol_az_adobevallasat","timestamp":"2020. február. 17. 10:06","title":"Aki nem akar ügyfélkaput, SMS-ben kérheti el a NAV-tól az adóbevallását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]