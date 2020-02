A Family Safety Mode névre keresztelt fejlesztés több lehetőséget is ad a szülők kezébe, hogy korlátozzák a gyerek tiktokozását. A funkció egyelőre csak az Egyesült Királyságban érhető el, de hamarosan máshol is bevezethetik.

A TikTok azért is örvend komoly népszerűségnek a fiatalok körében, mert az idősebb generáció tagjai nem, vagy csak alig képviseltetik magukat a platformon, így nem kell attól tartani, hogy a szülők is látják a bejegyzéseket. Bár ők valószínűleg továbbra sem fogják megrohamozni a rövid videók közzétételére specializálódott alkalmazást, most mégis több lehetőséget kaphatnak arra, hogy felügyeljék a gyermekük tiktokozását.

Az applikációt fejlesztői kínai ByteDance elkészítette a Family Safety Mode nevű funkciót, amely segítségével a szülők megszabhatják, a gyermekük mennyi időt tölthet az alkalmazás használatával. Emellett beállíthatják, ki küldhet üzenetet neki – vagy akár ki is kapcsolhatják az üzenetküldő funkciót –, egy másik beállítással pedig megszűrhetik, milyen tartalmakkal találkozhasson a fiatal.

A TikTok szeretné, ha a felhasználói tudatosabban használnák a platformot, amit a Family Safety Mode elkészítése mellett más módon is igyekeznek elérni. A ByteDance például felvette a kapcsolatot a népszerű tartalomgyártókkal, hogy olyan videókat is készítsenek, amelyekben a tudatos felhasználói magatartásról beszélnek a követőiknek.

Az új funkciót egyelőre csak az Egyesült Királyságban lehet elérni, de hamarosan más országokban is megjelenik majd a fejlesztés.

