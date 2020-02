Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4906741f-9a32-439a-a970-cbd0e0b701fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200218_Marabu_Feknyuz_Nicsak_kit_idez_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4906741f-9a32-439a-a970-cbd0e0b701fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df8c5bf-e371-4088-904b-a0a503d943e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_Marabu_Feknyuz_Nicsak_kit_idez_Orban","timestamp":"2020. február. 18. 15:59","title":"Marabu Féknyúz: Nicsak, kit idéz Orbán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeef179d-56d5-4eff-a38e-4461379652d8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Folyamatos üzletbezárásokkal és átalakításokkal igyekszik a vásárlási szokásokhoz alkalmazkodni az amerikai Macy's, amely valaha az általános áruház megtestesítője volt. A hozzá hasonló mágnesbérlők válsága a bevásárlóközpontokat is alkalmazkodásra kényszeríti.","shortLead":"Folyamatos üzletbezárásokkal és átalakításokkal igyekszik a vásárlási szokásokhoz alkalmazkodni az amerikai Macy's...","id":"202007__macys__bezaras_es_leepites__legendas_mult__aruhazmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeef179d-56d5-4eff-a38e-4461379652d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88fb14a-ac9f-4db7-8af0-afdeb0319497","keywords":null,"link":"/360/202007__macys__bezaras_es_leepites__legendas_mult__aruhazmester","timestamp":"2020. február. 18. 15:00","title":"Az első igazi áruház volt, most a túlélésért küzd az amerikai Macy's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kapott még engedélyeket a Giro d'Italia a fővárosi önkormányzattól, plusztámogatást pedig már biztosan nem is fog kapni.","shortLead":"Nem kapott még engedélyeket a Giro d'Italia a fővárosi önkormányzattól, plusztámogatást pedig már biztosan nem is fog...","id":"20200219_Giro_kover_kerekpar_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8c495f-dedf-493a-8b7d-bc20fa514031","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Giro_kover_kerekpar_budapest","timestamp":"2020. február. 19. 07:09","title":"Népszava: Kövér László nem engedné, hogy a Parlament előtt menjen el a Giro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Los Angeles értékrendjével nem összeegyeztethető, hogy elefántok vagy zsiráfok színesítsék a bulikat.","shortLead":"Los Angeles értékrendjével nem összeegyeztethető, hogy elefántok vagy zsiráfok színesítsék a bulikat.","id":"20200219_Nem_lehetnek_vadallatok_a_hollywoodi_partikon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81603f0-497d-4fb9-9719-9c336bdf0d13","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Nem_lehetnek_vadallatok_a_hollywoodi_partikon","timestamp":"2020. február. 19. 13:39","title":"Hollywood nem tűri tovább a partizsiráfokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy aktákat szállító fizikai munkás például 115 ezer forintot keres havonta.","shortLead":"Egy aktákat szállító fizikai munkás például 115 ezer forintot keres havonta.","id":"20200219_A_birok_fizetese_emelkedett_az_igazsagugyi_alkalmazottak_tobbsegere_azonban_nem_gondoltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bb8c9d-3e1e-4f3d-b0c8-f47da204aed9","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_A_birok_fizetese_emelkedett_az_igazsagugyi_alkalmazottak_tobbsegere_azonban_nem_gondoltak","timestamp":"2020. február. 19. 07:56","title":"A bírók fizetése emelkedett, az igazságügyi alkalmazottak többségére azonban nem gondoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21453a3-d79e-4ef1-991f-f1acc74cfa13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvánosságra hozták a Fővárosi Közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatait.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták a Fővárosi Közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatait.","id":"20200218_karacsony_gergely_alpolgarmesterek_vagyonnyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c21453a3-d79e-4ef1-991f-f1acc74cfa13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca112f8-23b8-4d47-a014-8c3eafd8dc7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_karacsony_gergely_alpolgarmesterek_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2020. február. 18. 13:11","title":"Nem nőtt Karácsony Gergely vagyona tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748e543e-3955-4ba9-a636-d258bafed930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség jóváhagyta a Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulójára szervezett megemlékezést.","shortLead":"A rendőrség jóváhagyta a Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulójára szervezett megemlékezést.","id":"20200218_Lovasfaklyas_felvonulast_szervez_a_Mi_Hazank_a_Betyarsereg_es_a_Hatvannegy_Varmegye_is_jelen_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=748e543e-3955-4ba9-a636-d258bafed930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6409ca00-4cdc-4fbd-949a-4e6c7d6ef0f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_Lovasfaklyas_felvonulast_szervez_a_Mi_Hazank_a_Betyarsereg_es_a_Hatvannegy_Varmegye_is_jelen_lesz","timestamp":"2020. február. 18. 18:22","title":"Lovas-fáklyás felvonulást szervez Budapesten a Mi Hazánk, amin a Betyársereg és a Hatvannégy Vármegye is jelen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50808c8-7d15-4bc3-946b-c55e28f6375a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két egymást követő reggel is buszsávrazziát tartott a rendőrség.","shortLead":"Két egymást követő reggel is buszsávrazziát tartott a rendőrség.","id":"20200219_Sorra_szedik_ki_a_rendorok_az_autokat_Budapest_buszsavjairol__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d50808c8-7d15-4bc3-946b-c55e28f6375a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3cd4b7-353f-4f45-b14f-380c73ae7d0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Sorra_szedik_ki_a_rendorok_az_autokat_Budapest_buszsavjairol__video","timestamp":"2020. február. 19. 08:53","title":"Sorra szedik ki a rendőrök az autókat Budapest buszsávjaiból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]