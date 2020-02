Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windowsokhoz kiadott frissítések nem mindegyike hoz új funkciókat, előfordul, hogy csak a látvány terén tűnik fel valami változás. Így lesz ez most a Windows 10 esetében is.","shortLead":"A Windowsokhoz kiadott frissítések nem mindegyike hoz új funkciókat, előfordul, hogy csak a látvány terén tűnik fel...","id":"20200221_microsoft_windows_10_frissites_ikonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1261e205-dea4-41b8-adb5-da87f9a41956","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_microsoft_windows_10_frissites_ikonok","timestamp":"2020. február. 21. 09:03","title":"Ezt észre fogja venni: megváltoznak a Windows 10-ben az ikonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"965fb03d-1f70-4480-9d94-8ee29ad30b86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy raktárból vitték el a műkincset.","shortLead":"Egy raktárból vitték el a műkincset.","id":"20200220_Elloptak_Zugloban_egy_dombormuvet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=965fb03d-1f70-4480-9d94-8ee29ad30b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4805b9b-c773-437d-881f-5b0c26d862b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Elloptak_Zugloban_egy_dombormuvet","timestamp":"2020. február. 20. 19:30","title":"Elloptak Zuglóban egy domborművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a405285-3d4b-419d-89e5-a1fdf8e0af9a","c_author":"Republic Group","category":"brandcontent","description":"Az Y és a Z generáció fogyasztási, kommunikációs és közösségi szokásait ma már teljes mértékben meghatározzák a digitális és online megoldások. Sok szektor alkalmazkodott ehhez, a biztosítások terén viszont – az ágazat sajátosságaiból is adódóan – nehezebb kiaknázni minden lehetőséget. Az insurtech megoldások ezen változtathatnak. Páros interjúnk Imre Katával, a CHERRISK kommunikációs vezetőjével, és Zámbó Annával, a cég kommunikációs stratégiáját készítő Republic Group PR igazgatójával.\r

","shortLead":"Az Y és a Z generáció fogyasztási, kommunikációs és közösségi szokásait ma már teljes mértékben meghatározzák...","id":"20200220_republicgroup_x_z_generacio_insurtech_cherrisk_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a405285-3d4b-419d-89e5-a1fdf8e0af9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1c5d49-a79d-4a6a-998a-b003be8ff85b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200220_republicgroup_x_z_generacio_insurtech_cherrisk_interju","timestamp":"2020. február. 20. 15:30","title":"\"Az Y és a Z generáció erre nagyon fogékony\" - De mi az az insurtech?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f338f3d1-22ac-451a-88f0-9dd600fabb6e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány 2018 óta gyakorlatilag bármilyen szabály alól felmentést adhat a kiemelten közérdekűvé nyilvánított építkezéseknél. Egy sarkalatos törvénybe foglalt módosítással most a környező közterületeket is kivonnák az önkormányzatok fennhatósága alól.","shortLead":"A kormány 2018 óta gyakorlatilag bármilyen szabály alól felmentést adhat a kiemelten közérdekűvé nyilvánított...","id":"20200219_orban_kormany_onkormanyzat_kiemelten_kozerdeku_epitkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f338f3d1-22ac-451a-88f0-9dd600fabb6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf33166-3fa8-4c73-aa03-68691203f4eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_orban_kormany_onkormanyzat_kiemelten_kozerdeku_epitkezes","timestamp":"2020. február. 19. 13:10","title":" A Fidesz a \"közérdekű\" építkezések környékéről is kipaterolná az önkormányzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d13647-0dd4-425a-96b5-a043fd30b670","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP képviselője ellen tavaly emeltek vádat. Jövő pénteken áll bíróság elé.","shortLead":"Az LMP képviselője ellen tavaly emeltek vádat. Jövő pénteken áll bíróság elé.","id":"20200220_demeter_marta_hivatali_visszaeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16d13647-0dd4-425a-96b5-a043fd30b670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f98778f-f7b8-42b1-b4d7-764f88a00417","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_demeter_marta_hivatali_visszaeles","timestamp":"2020. február. 20. 07:53","title":"Három évet is kaphat Demeter Márta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trumpot felbosszantotta, hogy egyáltalán tájékoztatták a törvényhozókat Moszkva esetleges beavatkozási kísérletéről.","shortLead":"Trumpot felbosszantotta, hogy egyáltalán tájékoztatták a törvényhozókat Moszkva esetleges beavatkozási kísérletéről.","id":"20200221_Az_amerikai_hirszerzes_szerint_az_oroszok_Trump_ujravalasztasat_tamogatjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e179dff-8627-4dbb-9423-4ed71d7dcda6","keywords":null,"link":"/vilag/20200221_Az_amerikai_hirszerzes_szerint_az_oroszok_Trump_ujravalasztasat_tamogatjak","timestamp":"2020. február. 21. 05:59","title":"Az amerikai hírszerzés szerint az oroszok Trump újraválasztását támogatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c59f088-ac84-45d8-9d0e-064539fc1d13","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Utoljára 1985-ben fordult elő, hogy két magyar teniszező is a legjobb száz között volt a világranglistán.","shortLead":"Utoljára 1985-ben fordult elő, hogy két magyar teniszező is a legjobb száz között volt a világranglistán.","id":"20200219_fucsovics_marton_balazs_attila_tenisz_vilagranglista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c59f088-ac84-45d8-9d0e-064539fc1d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48227407-5958-43af-885e-1d8086e9d741","keywords":null,"link":"/sport/20200219_fucsovics_marton_balazs_attila_tenisz_vilagranglista","timestamp":"2020. február. 19. 16:07","title":"Harmincöt éve nem történt ilyen a magyar teniszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b430a95-2786-4ae2-b0f5-24a6cabdf450","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ma nagyobb felelősség vállalkozást alapítani, mint korábban, ráadásul a nemzedékváltás miatt is egyre több az egyéni vállalkozók száma.","shortLead":"Ma nagyobb felelősség vállalkozást alapítani, mint korábban, ráadásul a nemzedékváltás miatt is egyre több az egyéni...","id":"20200219_Mar_tobb_az_egyeni_vallalkozo_mint_a_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b430a95-2786-4ae2-b0f5-24a6cabdf450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd4805b-9f54-4c0a-bc9c-94a8f23d6d19","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Mar_tobb_az_egyeni_vallalkozo_mint_a_ceg","timestamp":"2020. február. 19. 17:20","title":"Már több az egyéni vállalkozó, mint a cég Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]