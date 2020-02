Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93cd29e7-c8a5-44bd-9385-9107bfdb77ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár számos iparágat és céget negatívan érintett a Kínában kitörő koronavírus, számos ország könnyűipara nyerhet is ebből.","shortLead":"Bár számos iparágat és céget negatívan érintett a Kínában kitörő koronavírus, számos ország könnyűipara nyerhet is...","id":"20200221_A_koronavirus_okozta_panik_miatt_nem_kell_a_kereskedoknek_olyan_cipo_ami_Kinaban_keszul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93cd29e7-c8a5-44bd-9385-9107bfdb77ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cbf277-8276-47eb-8d8c-d7f2f2abbe81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_A_koronavirus_okozta_panik_miatt_nem_kell_a_kereskedoknek_olyan_cipo_ami_Kinaban_keszul","timestamp":"2020. február. 21. 10:46","title":"Koronavírus: nem kell a kereskedőknek olyan cipő, ami Kínában készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce5b29a-f87c-473b-8e60-b09a674568e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fogvatartottak etnikai hovatartozásáról osztott meg egy bejegyzést Aradszki László, de a jelek szerint rájött, hogy ez hiba volt.","shortLead":"A fogvatartottak etnikai hovatartozásáról osztott meg egy bejegyzést Aradszki László, de a jelek szerint rájött...","id":"20200221_Rasszista_posztot_osztott_meg_a_KDNPs_Aradszki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ce5b29a-f87c-473b-8e60-b09a674568e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c271eba9-4b3a-4010-8ce2-5204cba75768","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Rasszista_posztot_osztott_meg_a_KDNPs_Aradszki","timestamp":"2020. február. 21. 15:55","title":"Rasszista posztot osztott meg a KDNP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nemzetközi felmérés szerint a magyarok 42 százaléka bizalmatlan a választásokkal kapcsolatban.","shortLead":"Egy nemzetközi felmérés szerint a magyarok 42 százaléka bizalmatlan a választásokkal kapcsolatban.","id":"20200221_A_magyarok_majd_fele_nem_hisz_a_valasztasok_tisztasagaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3211f2-b292-4ed9-a719-0277ec5ec866","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_A_magyarok_majd_fele_nem_hisz_a_valasztasok_tisztasagaban","timestamp":"2020. február. 21. 12:49","title":"A magyarok közel fele nem hisz a választások tisztaságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyetértenek azokkal, akik azt mondják, a NAT nem nemzeti és nem is alaptanterv.\r

Az Airbus fejlesztői azon dolgoznak, hogy a vállalat új gépe legalább ekkora hírnévre tegyen majd szert.","shortLead":"Ha a repülés kapcsán kimondjuk a Maverick nevet, valószínűleg mindenkinek ugyanazok jutnak az eszébe: Tom Cruise és...","id":"20200222_airbus_maveric_repulogep_koncepcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efb0e5be-cd03-4ec7-b00c-8f914274d328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c85a02-5527-4b67-992f-2635c6957f3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_airbus_maveric_repulogep_koncepcio","timestamp":"2020. február. 22. 08:03","title":"Képek: ha tényleg ilyen lesz az Airbus új repülője, sokan fel akarnak majd ülni rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481e5f38-8907-42f4-988c-d7cafbd9b0cd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ki lehet-e váltani Magyarország hozzájárulását a klímaváltozáshoz azzal, ha fákat ültetünk, és hogyan értékeli Greta Thunberg szerepét a globális felmelegedés elleni harcban egy erdőökológus? Aszalós Rékával Gergely Márton beszélgetett.","shortLead":"Ki lehet-e váltani Magyarország hozzájárulását a klímaváltozáshoz azzal, ha fákat ültetünk, és hogyan értékeli Greta...","id":"20200220_Orban_fasitasa_a_tizbol_atlagosan_kilenc_fa_elpusztul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=481e5f38-8907-42f4-988c-d7cafbd9b0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb3944b-8252-4eb1-9e96-0e11df812059","keywords":null,"link":"/360/20200220_Orban_fasitasa_a_tizbol_atlagosan_kilenc_fa_elpusztul","timestamp":"2020. február. 21. 15:00","title":"A magyar szennyezést nem váltja ki Orbánék erdősítése ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cb3818-e922-4046-af4b-bcdd99840fd3","c_author":"Arató László","category":"360","description":"A Magyartanárok Egyesületének elnöke szerint az új Nemzeti alaptantervet a benne lévő kötelező tananyagmennyiség miatt is kénytelen lesz minden magyartanár szabotálni. A HVG számára írt cikkében Arató László arról is kifejti véleményét, hogy a kormánymédia miért próbálja lejáratni a NAT ellen tiltakozó iskolákat és szakmai szervezeteket.","shortLead":"A Magyartanárok Egyesületének elnöke szerint az új Nemzeti alaptantervet a benne lévő kötelező tananyagmennyiség miatt...","id":"202008_natvihar_avagy_ket_het_bolondokhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59cb3818-e922-4046-af4b-bcdd99840fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467602c4-4d03-43be-8e15-f2472a4564e3","keywords":null,"link":"/360/202008_natvihar_avagy_ket_het_bolondokhaza","timestamp":"2020. február. 21. 13:00","title":"Arató László: NAT-vihar, avagy két hét bolondokháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467f3e5d-e559-4e5c-8dcd-fa1d5a085673","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végeláthatatlan a rudli Tevelnél.","shortLead":"Végeláthatatlan a rudli Tevelnél.","id":"20200220_Hatalmas_szarvasvonulas_Tolnaban_Video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=467f3e5d-e559-4e5c-8dcd-fa1d5a085673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227a8369-60df-45cf-b877-aa7aa4fba167","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Hatalmas_szarvasvonulas_Tolnaban_Video","timestamp":"2020. február. 20. 20:40","title":"Hatalmas szarvasvonulás volt Tolnában - Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]