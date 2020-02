Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közbenjáró szentmisét a magyar egyetemekért is tartják.","shortLead":"A közbenjáró szentmisét a magyar egyetemekért is tartják.","id":"20200212_Miset_tartanak_az_oktatasert_es_az_Akademiaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e630f5-7f0b-4c7b-870c-ce121f467869","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Miset_tartanak_az_oktatasert_es_az_Akademiaert","timestamp":"2020. február. 12. 08:38","title":"Misét tartanak az oktatásért és az Akadémiáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fc57cc-325b-4746-b1cf-5c27a4c6b624","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Nem szenvedett semmilyen betegségben, futás közben lett rosszul.","shortLead":"Nem szenvedett semmilyen betegségben, futás közben lett rosszul.","id":"20200211_Huszonot_eves_koraban_elhunyt_Raphael_Coleman_a_Nanny_McPhee_szinesze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72fc57cc-325b-4746-b1cf-5c27a4c6b624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2bde0b-63a7-48c8-b43c-bf25ef8b9bf3","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Huszonot_eves_koraban_elhunyt_Raphael_Coleman_a_Nanny_McPhee_szinesze","timestamp":"2020. február. 11. 15:36","title":"Huszonöt éves korában meghalt Raphael Coleman, a Nanny McPhee színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46692d7d-1f71-4d9e-95f7-3b645d9c669d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Forza az egyik, ha nem a legismertebb autóversenyzős játék, érthető tehát, hogy sokan kedvelik. A széria rövidesen a mobilvilágban is hódításba kezd.","shortLead":"A Forza az egyik, ha nem a legismertebb autóversenyzős játék, érthető tehát, hogy sokan kedvelik. A széria rövidesen...","id":"20200212_forza_street_mobiltelefon_galaxy_s20_bemutato_autoversenyzos_jatek_telefonra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46692d7d-1f71-4d9e-95f7-3b645d9c669d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7220f564-e8c4-4728-8a58-6cd596a177bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_forza_street_mobiltelefon_galaxy_s20_bemutato_autoversenyzos_jatek_telefonra","timestamp":"2020. február. 12. 17:03","title":"Telefonokra is elkészítik a legendás versenyjátékot, jön az új Forza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdecdd9-7259-4fb4-9361-a258676a2f12","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A küszöbön álló parlamenti választások előtt Szlovákiában az a fő kérdés, mennyire gyengül meg a Robert Fico vezette Smer, illetve hogyan teljesít a második-harmadik legnépszerűbb párt, Marian Kotleba fasisztoid alakulata.","shortLead":"A küszöbön álló parlamenti választások előtt Szlovákiában az a fő kérdés, mennyire gyengül meg a Robert Fico vezette...","id":"20200212_Szeretettel_Pozsonybol_Megerteni_Szlovakiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bdecdd9-7259-4fb4-9361-a258676a2f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45de838f-d88f-41aa-b09f-e27f9c8b4b9f","keywords":null,"link":"/360/20200212_Szeretettel_Pozsonybol_Megerteni_Szlovakiat","timestamp":"2020. február. 12. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Ha értjük Magyarországot, megértjük Szlovákiát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1629a0-fefe-47e7-a20c-50cdbcdeea8b","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Közvetlenül elérhető uniós forrásokért és több pénzért lobbiztak Brüsszelben a Visegrádi Négyek főpolgármesterei. A kezdeményezéshez már 11 másik nagyváros, köztük Berlin és Bécs polgármesterei is csatlakoztak. A kérdés csak az, sikerül-e ellenszélben elérni a céljaikat. ","shortLead":"Közvetlenül elérhető uniós forrásokért és több pénzért lobbiztak Brüsszelben a Visegrádi Négyek főpolgármesterei...","id":"20200212_Karacsony_Europai_Unio_Brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db1629a0-fefe-47e7-a20c-50cdbcdeea8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bef877-731b-4a14-8b5b-86d89d1e682f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Karacsony_Europai_Unio_Brusszel","timestamp":"2020. február. 12. 17:07","title":"Karácsony: Az EU szövetségét könnyebb lehet megszerezni, mint a kormányét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5531f29f-3abb-4d54-9bf7-6d36cd526cff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több százezer fontot is megkereshetnek a gyerekekkel az angol klubok.","shortLead":"Több százezer fontot is megkereshetnek a gyerekekkel az angol klubok.","id":"20200212_Nagy_uzlet_az_angol_focicsapatoknal_a_gyerekek_vonultatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5531f29f-3abb-4d54-9bf7-6d36cd526cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b3b1a7-0fec-4402-8463-749c8cd32f84","keywords":null,"link":"/sport/20200212_Nagy_uzlet_az_angol_focicsapatoknal_a_gyerekek_vonultatasa","timestamp":"2020. február. 12. 09:50","title":"Nagy üzlet az angol focicsapatoknál a gyerekek vonultatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyre kevésbé számolnak Rogán Antallal, a jelek szerint ő viheti el a balhét az önkormányzati választási kudarcért. A kommunikációra kijelölt utódja is érdekes, neve ugyanis az őszi választási kampány egyik legnagyobb botrányában is előkerült – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Egyre kevésbé számolnak Rogán Antallal, a jelek szerint ő viheti el a balhét az önkormányzati választási kudarcért...","id":"20200212_Rogan_Antal_karrier_orban_miniszter_farkas_ors","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b50d1a-497e-4c36-b316-391858a57095","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Rogan_Antal_karrier_orban_miniszter_farkas_ors","timestamp":"2020. február. 12. 17:25","title":"Túl nagy a csönd Rogán körül, karrierje töréséről pletykálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd75e18a-15ca-4f5d-8a36-88edd9e466ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bajorországban mutattak ki két újabb esetet, így összesen már 16-ra nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Bajorországban mutattak ki két újabb esetet, így összesen már 16-ra nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20200212_Ujabb_koronavirusfertozotteket_talaltak_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd75e18a-15ca-4f5d-8a36-88edd9e466ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ce0d19-4139-4c0d-9188-ddbd4e32e5e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Ujabb_koronavirusfertozotteket_talaltak_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 12. 11:14","title":"Újabb koronavírus-fertőzötteket találtak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]