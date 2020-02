Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A felmérés szerint a szülők jellemzően csak rövid időre adják készülékeiket gyermekeik kezébe, azonban akadnak olyan helyzetek is, amikor egy hároméves gyermek naponta 5 óránál többet használt okoseszközt. A szülők túlnyomó többsége felügyeli, mire használja csemetéje az okoseszközöket.","shortLead":"Négy szülőből hárman aggódnak a gyermeküket veszélyeztető okoseszköz-függőségtől, minden negyedik szülő pedig már...","id":"20200222_gyerekek_okotelefon_hasznalata_fuggoseg_szulok_huawei_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fed9351-07ec-4ff7-a489-56930b4ccb20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_gyerekek_okotelefon_hasznalata_fuggoseg_szulok_huawei_felmeres","timestamp":"2020. február. 22. 19:03","title":"Négyből három magyar szülő félelemmel áll 3-10 éves gyermeke és az okostelefonja előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha esetleg mégis kitalálta, most örülhet.","shortLead":"Ha esetleg mégis kitalálta, most örülhet.","id":"20200222_Nem_talalna_ki_mik_az_otoslotto_szamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f75963-eb8e-45ba-97e5-047308917d16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Nem_talalna_ki_mik_az_otoslotto_szamai","timestamp":"2020. február. 22. 19:46","title":"Nem találná ki, mik az ötöslottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37370d92-7464-4c1d-be5d-bf8032022bbf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tizenegy magyar középiskolás és kísérőik vasárnap este érkeznek haza Észak-Olaszországból, rögtön a Szent László Kórházba szállítják őket.\r

","shortLead":"Tizenegy magyar középiskolás és kísérőik vasárnap este érkeznek haza Észak-Olaszországból, rögtön a Szent László...","id":"20200223_Karantenba_zarjak_az_Olaszorszagbol_hazaerkezo_magyar_diakokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37370d92-7464-4c1d-be5d-bf8032022bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3941b813-5a2c-4f85-8590-595b6ee32f02","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Karantenba_zarjak_az_Olaszorszagbol_hazaerkezo_magyar_diakokat","timestamp":"2020. február. 23. 16:54","title":"Karanténba zárják az Olaszországból hazaérkező magyar diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b84363d-cf39-48f7-a747-7a35f7ca9910","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felépült betegek száma ezzel együtt már 20 ezer fölé emelkedett.","shortLead":"A felépült betegek száma ezzel együtt már 20 ezer fölé emelkedett.","id":"20200222_Ismet_csokkent_a_napi_uj_fertozottek_szama_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b84363d-cf39-48f7-a747-7a35f7ca9910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce95e984-0a16-4036-9cc4-e8cb79e9374f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Ismet_csokkent_a_napi_uj_fertozottek_szama_Kinaban","timestamp":"2020. február. 22. 08:40","title":"Ismét csökkent a koronavírusos fertőzöttek száma Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce1d68f-3273-4d7e-a909-e46de177ee29","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem mindenki alkalmas balett-táncosnak, sok minden eldől már egészen fiatal korban. Az általános iskolás Marcell minden napja a tánc körül forog, mégsem lehet biztos benne, hogy folytathatja majd a tanulmányait. Három tánc, első rész.","shortLead":"Nem mindenki alkalmas balett-táncosnak, sok minden eldől már egészen fiatal korban. Az általános iskolás Marcell minden...","id":"20200222_Doku360_Harom_Tanc_elso_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ce1d68f-3273-4d7e-a909-e46de177ee29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c5a2e9-c6fe-4832-a282-5604331452f3","keywords":null,"link":"/360/20200222_Doku360_Harom_Tanc_elso_resz","timestamp":"2020. február. 22. 19:00","title":"Doku360: \"Cikiztek, hogy balettozom, de a tánc felszabadító érzés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236d86c4-9c8a-4a09-a1ec-86881f01f6fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egészségügy digitális forradalma közel 20 éve van napirenden, most azonban úgy tűnik, valóban változás várható. A Roland Berger szerint a 2025-ig tartó időszakban gyökeres változások lesznek az egészségügyi piacon.","shortLead":"Az egészségügy digitális forradalma közel 20 éve van napirenden, most azonban úgy tűnik, valóban változás várható...","id":"20200223_roland_berger_tanulmany_egeszsegugy_digitalizacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=236d86c4-9c8a-4a09-a1ec-86881f01f6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7e4f8e-8e71-46a3-95a9-555983d44070","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_roland_berger_tanulmany_egeszsegugy_digitalizacio","timestamp":"2020. február. 23. 11:03","title":"5 éven belül a feje tetejére állhat az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]