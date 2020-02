Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ce1d68f-3273-4d7e-a909-e46de177ee29","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem mindenki alkalmas balett-táncosnak, sok minden eldől már egészen fiatal korban. Az általános iskolás Marcell minden napja a tánc körül forog, mégsem lehet biztos benne, hogy folytathatja majd a tanulmányait. Három tánc, első rész.","shortLead":"Nem mindenki alkalmas balett-táncosnak, sok minden eldől már egészen fiatal korban. Az általános iskolás Marcell minden...","id":"20200222_Doku360_Harom_Tanc_elso_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ce1d68f-3273-4d7e-a909-e46de177ee29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c5a2e9-c6fe-4832-a282-5604331452f3","keywords":null,"link":"/360/20200222_Doku360_Harom_Tanc_elso_resz","timestamp":"2020. február. 22. 19:00","title":"Doku360: \"Cikiztek, hogy balettozom, de a tánc felszabadító érzés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőttre az előrejelzések szerint már gyengülhet a szél, de a reggel még az egész országban érvényben van a riasztás.","shortLead":"Délelőttre az előrejelzések szerint már gyengülhet a szél, de a reggel még az egész országban érvényben van a riasztás.","id":"20200224_szel_riasztas_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31064ab8-d664-4956-a709-12c7c4f86937","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_szel_riasztas_idojaras","timestamp":"2020. február. 24. 05:26","title":"Narancs riasztást adtak ki a szélvihar miatt, a vasúti menetrend is borul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7202ab-dcb9-4fe8-9c5b-1d167425d986","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"4,2 milliárdos eredményt hozott 2019-ben a Pallas Athéné-alapítványoknak a jegybank által rájuk bízott 266 milliárd. Az alapítványok PADME néven egyesültek, az új szervezet már vagyona 84 százalékát egyik megörökölt leányvállalatában tartotta. A Pallas-birodalomban alig maradt ingatlan, bár nem kizárt, hogy ezeket is csak kiszervezték.","shortLead":"4,2 milliárdos eredményt hozott 2019-ben a Pallas Athéné-alapítványoknak a jegybank által rájuk bízott 266 milliárd...","id":"20200223_Papiron_283_milliard_forintot_er_az_egyesult_Matolcsyalapitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa7202ab-dcb9-4fe8-9c5b-1d167425d986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1eb5dd-a7ea-4fe2-a726-cf8015f2b36c","keywords":null,"link":"/kkv/20200223_Papiron_283_milliard_forintot_er_az_egyesult_Matolcsyalapitvany","timestamp":"2020. február. 23. 11:30","title":"Papíron már 283 milliárd forintot ér az egyesült \"Matolcsy-alapítvány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel ezermilliárd forintot érhet el egy év alatt az építőipari feketemunka értéke.","shortLead":"Közel ezermilliárd forintot érhet el egy év alatt az építőipari feketemunka értéke.","id":"20200224_Az_epitoipari_munkak_negyede_utan_nem_adozik_senki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88857f2b-eac4-421e-9ea5-cf8a7604007d","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_Az_epitoipari_munkak_negyede_utan_nem_adozik_senki","timestamp":"2020. február. 24. 07:08","title":"Az építőipari munkák negyede után nem adózik senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy férfit bántalmazott, aki belehalt sérüléseibe.","shortLead":"Egy férfit bántalmazott, aki belehalt sérüléseibe.","id":"20200222_Feladta_magat_a_csepeli_gyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901b5b52-7c75-45f8-af75-7c13a9f2ec10","keywords":null,"link":"/itthon/20200222_Feladta_magat_a_csepeli_gyilkos","timestamp":"2020. február. 22. 17:07","title":"Feladta magát a csepeli gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec4f2c4-a3d9-4d21-8f63-a73d80567403","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Milánóhoz közeli Lodinál 50 ezer ember van karanténban, bezárták az üzleteket, az iskolákat, az irodákat.","shortLead":"A Milánóhoz közeli Lodinál 50 ezer ember van karanténban, bezárták az üzleteket, az iskolákat, az irodákat.","id":"20200224_Mar_4_halalos_aldozata_van_koronavirusnak_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dec4f2c4-a3d9-4d21-8f63-a73d80567403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e433293-dc8b-48ac-bd30-6ac802b00e1a","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Mar_4_halalos_aldozata_van_koronavirusnak_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 24. 10:24","title":"Már 4 halálos áldozata van a koronavírusnak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy szülőből hárman aggódnak a gyermeküket veszélyeztető okoseszköz-függőségtől, minden negyedik szülő pedig már tapasztalt is függőségi tüneteket gyermekénél – derült ki a Huawei hazai kutatásából, amely az Y-generációs szülők digitális nevelési szokásait vizsgálta. A felmérés szerint a szülők jellemzően csak rövid időre adják készülékeiket gyermekeik kezébe, azonban akadnak olyan helyzetek is, amikor egy hároméves gyermek naponta 5 óránál többet használt okoseszközt. A szülők túlnyomó többsége felügyeli, mire használja csemetéje az okoseszközöket.","shortLead":"Négy szülőből hárman aggódnak a gyermeküket veszélyeztető okoseszköz-függőségtől, minden negyedik szülő pedig már...","id":"20200222_gyerekek_okotelefon_hasznalata_fuggoseg_szulok_huawei_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fed9351-07ec-4ff7-a489-56930b4ccb20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_gyerekek_okotelefon_hasznalata_fuggoseg_szulok_huawei_felmeres","timestamp":"2020. február. 22. 19:03","title":"Négyből három magyar szülő félelemmel áll 3-10 éves gyermeke és az okostelefonja előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy ételszállító cég a nőnőnapig futó Incognito Étterem kampánnyal segít az otthonukban bántalmazott nőknek, hogy ételrendelésnek álcázva tudjanak észrevétlenül segítséget kérni.","shortLead":"Egy ételszállító cég a nőnőnapig futó Incognito Étterem kampánnyal segít az otthonukban bántalmazott nőknek...","id":"20200221_Etel_helyett_segitseget_rendelhetnek_a_bantalmazott_nok_egy_etterembol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58dceea7-6ed2-476a-a6b0-cb81e119ba59","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_Etel_helyett_segitseget_rendelhetnek_a_bantalmazott_nok_egy_etterembol","timestamp":"2020. február. 23. 08:40","title":"Étel helyett segítséget rendelhetnek a bántalmazott nők egy étteremből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]