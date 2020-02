Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe97fa9f-57de-4f11-b01b-3dcececa8f18","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műanyagok biszfenol-A (BPA) adalékanyagának helyettesítésére használt biszfenol-S is káros lehet az emberi egészségre, bejuthat a méhlepényen át a magzatba egy új amerikai kutatás szerint.","shortLead":"A műanyagok biszfenol-A (BPA) adalékanyagának helyettesítésére használt biszfenol-S is káros lehet az emberi...","id":"20200223_bpa_mentes_muanyag_bps_egeszsegugyi_hatas_karos_biszfenol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe97fa9f-57de-4f11-b01b-3dcececa8f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6aef6d6-622a-4905-a358-a8556426367b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_bpa_mentes_muanyag_bps_egeszsegugyi_hatas_karos_biszfenol","timestamp":"2020. február. 23. 08:03","title":"BPA-mentes műanyagokat használ? Most derült ki, hogy azok is károsak lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécs Aktuál néven futó hírmagazin szerzői azt ígérik, hogy a tisztesség, a sokszínűség és az egyensúly határozza majd meg a munkájukat.\r

\r

","shortLead":"A Pécs Aktuál néven futó hírmagazin szerzői azt ígérik, hogy a tisztesség, a sokszínűség és az egyensúly határozza majd...","id":"20200224_fidesz_pecs_aktual_kormanykozeli_sajto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297f053b-5bb3-4af8-bb37-22fb9dae1d9b","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_fidesz_pecs_aktual_kormanykozeli_sajto","timestamp":"2020. február. 24. 17:47","title":"Fideszhez köthető médiamunkások indítottak online újságot Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cdd07a-2d16-40b2-860f-4fb9958e9823","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A szórakozás nem az első szó, ami az embernek eszébe jut Észak-Koreáról. Az itt lakóknak kevés szabadidejük van, és annak a kevésnek az eltöltésében sem nagyon válogathatnak a lehetőségek közül.","shortLead":"A szórakozás nem az első szó, ami az embernek eszébe jut Észak-Koreáról. Az itt lakóknak kevés szabadidejük van, és...","id":"20200223_Hogyan_szorakoznak_az_emberek_Eszak_Koreaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75cdd07a-2d16-40b2-860f-4fb9958e9823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7d6f14-afc0-4521-b305-a187dd4c8a7c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200223_Hogyan_szorakoznak_az_emberek_Eszak_Koreaban","timestamp":"2020. február. 23. 19:15","title":"Hogyan szórakoznak az emberek Észak-Koreában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b98185-6af0-41c4-aed7-f3b3268e4f17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200223_Megelegeltek_a_hosszu_utazast_tulelocsomagot_osztottak_a_MateszalkaDebrecen_vonatjaraton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50b98185-6af0-41c4-aed7-f3b3268e4f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdd0479-66cb-468e-aeb9-e380fb6b63aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Megelegeltek_a_hosszu_utazast_tulelocsomagot_osztottak_a_MateszalkaDebrecen_vonatjaraton","timestamp":"2020. február. 23. 17:40","title":"Megelégelték a hosszú utazást, túlélőcsomagot osztottak a Mátészalka-Debrecen vonatjáraton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10dc088-ee13-48c7-b2eb-88b43fe74e02","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szerencsés vesztesként főtáblára került Babos Tímea kikapott az első fordulóban a 2,9 millió dollár (900 millió forint) összdíjazású dohai keménypályás tenisztornán.","shortLead":"A szerencsés vesztesként főtáblára került Babos Tímea kikapott az első fordulóban a 2,9 millió dollár (900 millió...","id":"20200224_babos_timea_tenisz_doha_kieses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e10dc088-ee13-48c7-b2eb-88b43fe74e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac68b2b1-47ef-4255-9bea-1798b6723751","keywords":null,"link":"/sport/20200224_babos_timea_tenisz_doha_kieses","timestamp":"2020. február. 24. 19:24","title":"Másodszor is kikapott Babos Dohában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f24814-c92f-4728-8527-d710e6c3baf9","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Mekkora húzás a Fordtól, hogy a hat évtizedes legendás izomautó nevét adja a legújabb elektromos autójának? Marketingszempontból isteni ötlet, de termékoldalról is? Megpróbáltuk megfejteni.","shortLead":"Mekkora húzás a Fordtól, hogy a hat évtizedes legendás izomautó nevét adja a legújabb elektromos autójának...","id":"20200223_mustang_mach_e_teszt_menetproba_velemeny_ford_elektromos_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84f24814-c92f-4728-8527-d710e6c3baf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630a3c2c-9e1c-4261-828c-0a4060f46d92","keywords":null,"link":"/cegauto/20200223_mustang_mach_e_teszt_menetproba_velemeny_ford_elektromos_auto","timestamp":"2020. február. 23. 18:30","title":"Kipróbáltuk a Mustang Mach-E-t, a Ford elektromos kirakatautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40838c9d-d87e-49ee-a1bb-d6d8d80cf721","c_author":"HVG","category":"360","description":"Laki Péter nemrég a Balatonnál tűnt fel cégével, most egy olyan budapesti vállalkozásba vásárolta be magát, amelyhez egy impozáns budapesti szálloda köthető. ","shortLead":"Laki Péter nemrég a Balatonnál tűnt fel cégével, most egy olyan budapesti vállalkozásba vásárolta be magát, amelyhez...","id":"202008_jc_investment_magyaramerikai_koprodukcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40838c9d-d87e-49ee-a1bb-d6d8d80cf721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db818cfe-2aa5-40f6-b4ac-1ccff354d22b","keywords":null,"link":"/360/202008_jc_investment_magyaramerikai_koprodukcio","timestamp":"2020. február. 23. 12:15","title":"New York-i szállodamágnással állt össze a magyar épületszobrász ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba6b566-065f-419c-977c-e72a406e14c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyik vezetője erősítette meg azt a sokat hangoztatott tényt, miszerint az, hogy valamit szabadalmaztatnak, még nem jelenti azt, hogy hamarosan piacra kerülő termékről van szó.","shortLead":"A Samsung egyik vezetője erősítette meg azt a sokat hangoztatott tényt, miszerint az, hogy valamit szabadalmaztatnak...","id":"20200224_samsung_haromkijelzos_telefon_szabadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ba6b566-065f-419c-977c-e72a406e14c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185605de-60ba-47c4-82bf-187ec2eae089","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_samsung_haromkijelzos_telefon_szabadalom","timestamp":"2020. február. 24. 12:03","title":"Samsung: meg tudnánk csinálni, de a világ még nem áll készen a három részbe hajtható telefonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]