[{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A győri filharmonikusoknak ennek tizedével kellett beérniük.","shortLead":"A győri filharmonikusoknak ennek tizedével kellett beérniük.","id":"20200225_allami_tamogatas_havasi_balazs_koncert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7441b36d-c58e-4412-8794-669a2250c9f4","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_allami_tamogatas_havasi_balazs_koncert","timestamp":"2020. február. 25. 18:14","title":"450 millió forinttal segítette Havasi Balázs külföldi koncertjeit az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár a köztévé műsorában magyarázta meg, mi is történt szerinte Gyöngyöspatán. Szegregáció például nem – utalt rá Rétvári Bence.","shortLead":"Az államtitkár a köztévé műsorában magyarázta meg, mi is történt szerinte Gyöngyöspatán. Szegregáció például nem –...","id":"20200224_retvari_bence_gyongyospata_romak_szegregacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647f532f-3835-4303-a3d1-6625df835ffb","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_retvari_bence_gyongyospata_romak_szegregacio","timestamp":"2020. február. 24. 13:59","title":"Rétvári Gyöngyöspatáról: A képesség és nem a bőrszín alapján történt az átsorolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az elnök közel háromszor annyi pénzt kapott, mint a Magyarország 365 pályázat egy-egy kategóriájának első helyezettje. ","shortLead":"Csak az elnök közel háromszor annyi pénzt kapott, mint a Magyarország 365 pályázat egy-egy kategóriájának első...","id":"20200225_A_gyozteseknel_jobban_jart_a_zsuri_Roganek_fotopalyazatan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7932e463-f4cd-4410-8415-aa59007a600d","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_A_gyozteseknel_jobban_jart_a_zsuri_Roganek_fotopalyazatan","timestamp":"2020. február. 25. 07:28","title":"A győzteseknél jobban járt a zsűri Rogánék fotópályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb6d7eb-15e4-422d-9c22-63c32e5c436e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megint összecsaptak a jelmezes énekesek. ","shortLead":"Megint összecsaptak a jelmezes énekesek. ","id":"20200224_Shane_Tusup_oroszlanjelmez_Nicsak_ki_vagyok_Alarcos_enekes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdb6d7eb-15e4-422d-9c22-63c32e5c436e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c291c0-84d2-4ddc-9b56-72fff5b94ca0","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Shane_Tusup_oroszlanjelmez_Nicsak_ki_vagyok_Alarcos_enekes","timestamp":"2020. február. 24. 10:40","title":"Shane Tusup oroszlánjelmezben énekelt Backstreet Boyst a TV2 maszkos versenyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A külön kérvény nélkül járó támogatásra idén 9,8 millióan lesznek jogosultak.","shortLead":"A külön kérvény nélkül járó támogatásra idén 9,8 millióan lesznek jogosultak.","id":"20200225_lengyelorszag_13_havi_nyugdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5535a059-379e-49bb-ac50-255e1ede7098","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_lengyelorszag_13_havi_nyugdij","timestamp":"2020. február. 25. 18:04","title":"Rendszeressé válik a 13. havi nyugdíj Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e78005-ed41-4df8-8e6c-f74e0bdacfdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre többe kerül a napi beváráslás, miközben például a ruhák ára alig változott.","shortLead":"Egyre többe kerül a napi beváráslás, miközben például a ruhák ára alig változott.","id":"20200223_Egy_ev_alatt_8_szazalekkal_dragult_az_etkezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4e78005-ed41-4df8-8e6c-f74e0bdacfdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0572a85e-94ec-4477-b580-bff069405d57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_Egy_ev_alatt_8_szazalekkal_dragult_az_etkezes","timestamp":"2020. február. 23. 19:51","title":"Egy év alatt 8 százalékkal drágult az étkezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c25a3c-7f60-435a-acc3-f8735fa0e285","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sün Balázs, Süsü, téli tücsök – a hétfőn 83 éves korában elhunyt mesélő művei szerepelnek a NAT-ban és a kerettantervekben is. Megnéztük, pontosan mit fognak tanulni Csukás István életművéből a gyerekek.\r

\r

","shortLead":"Sün Balázs, Süsü, téli tücsök – a hétfőn 83 éves korában elhunyt mesélő művei szerepelnek a NAT-ban és...","id":"20200224_Mit_tanulnak_majd_a_gyerekek_Csukas_Istvanrol_a_NAT_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40c25a3c-7f60-435a-acc3-f8735fa0e285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa290d0b-f3d0-4d28-886d-63373680b270","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Mit_tanulnak_majd_a_gyerekek_Csukas_Istvanrol_a_NAT_szerint","timestamp":"2020. február. 24. 16:47","title":"Mit tanulnak majd a NAT szerint a gyerekek Csukás Istvánról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9191f4-3d7b-4dcb-baf0-aad8ffe03f15","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak pszichoterápiával és hangulatjavító szerekkel lehetne kezelni a depressziót, hanem viccekkel is. Elsősorban azzal a fekete humorral, ami épp a reményvesztett és elkeseredett embereken élcelődik. ","shortLead":"Nemcsak pszichoterápiával és hangulatjavító szerekkel lehetne kezelni a depressziót, hanem viccekkel is. Elsősorban...","id":"202008_gyogyito_depressziv_memek_komolytalanul_veszik_magukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f9191f4-3d7b-4dcb-baf0-aad8ffe03f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebc42c5-4f67-4a43-8587-8711aaef17b0","keywords":null,"link":"/360/202008_gyogyito_depressziv_memek_komolytalanul_veszik_magukat","timestamp":"2020. február. 25. 14:00","title":"Miért jó depresszív mémeket megosztania annak, aki szomorú?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]