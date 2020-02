Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdfce048-10c5-4269-8594-99e384069f9b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az ország legjobb éttermei közé 2019-es teljesítményével a Stand után sorrendben az Onyx, a Babel, a SALT Budapest, a Borkonyha, a Costes, a Pasztell, a Costes Downtown, a St. Andrea Restaurant, a Textúra, a Stand25, és az Arany Kaviár került.","shortLead":"Az ország legjobb éttermei közé 2019-es teljesítményével a Stand után sorrendben az Onyx, a Babel, a SALT Budapest...","id":"20200224_szell_tamas_szullo_szabina_stand_dining_guide_ev_etterme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdfce048-10c5-4269-8594-99e384069f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27182f6-bf0a-40fb-8477-b3758de1be19","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_szell_tamas_szullo_szabina_stand_dining_guide_ev_etterme","timestamp":"2020. február. 24. 21:56","title":"Két éve nyitott, másodszor lett az ország legjobb étterme a Stand","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nevadában szombaton tartott demokrata párti jelölőgyűléseken (caucus) a hétfőn délután nyilvánosságra hozott hivatalos végeredmények szerint is Bernie Sanders vermonti szenátor győzött.","shortLead":"A Nevadában szombaton tartott demokrata párti jelölőgyűléseken (caucus) a hétfőn délután nyilvánosságra hozott...","id":"20200225_Hivatalos_Nevadaban_is_Sanders_gyozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4818abd1-ac77-4bc5-8509-06f934bf5b5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Hivatalos_Nevadaban_is_Sanders_gyozott","timestamp":"2020. február. 25. 06:51","title":"Hivatalos: Nevadában is Sanders győzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7c82ae-527e-4d6c-985c-f13a75752567","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felújítás után Közszolgálati Apartmanház lesz az ingatlanból.","shortLead":"A felújítás után Közszolgálati Apartmanház lesz az ingatlanból.","id":"20200226_Annyira_elszabadultak_az_alberletarak_a_XII_keruletben_hogy_a_kormany_gyorsan_adott_15_milliard_forintot_egy_ottani_ingatlanfelujitasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be7c82ae-527e-4d6c-985c-f13a75752567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c385aace-6b6a-4907-823f-413e35c27a97","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Annyira_elszabadultak_az_alberletarak_a_XII_keruletben_hogy_a_kormany_gyorsan_adott_15_milliard_forintot_egy_ottani_ingatlanfelujitasra","timestamp":"2020. február. 26. 08:48","title":"Annyira elszabadultak az albérletárak Budapesten, hogy a kormány gyorsan adott 1,5 milliárd forintot egy XII. kerületi ingatlanfelújításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b63abe8-3ec3-4c0a-8afc-3a062c47e629","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 27 méter magas és 154 darab üvegtáblából áll össze.","shortLead":"Közel 27 méter magas és 154 darab üvegtáblából áll össze.","id":"20200226_Elkeszult_Magyarorszag_legnagyobb_egybefuggo_homlokzati_uvegfala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b63abe8-3ec3-4c0a-8afc-3a062c47e629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b2103a-f1ca-405a-ad98-5c29d0a28ec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200226_Elkeszult_Magyarorszag_legnagyobb_egybefuggo_homlokzati_uvegfala","timestamp":"2020. február. 26. 13:36","title":"Elkészült Magyarország legnagyobb egybefüggő homlokzati üvegfala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e091b43c-b1e3-49d5-a248-5df2cdada2c4","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A kéthetes lappangási idő miatt nem sokat ér a koronavírus-járvány ellen a reptereken bevezetett lázmérőzés. Annál is inkább, mert eközben például az Olaszországból autóval hazaérkező turistákat sem vizsgálja senki.","shortLead":"A kéthetes lappangási idő miatt nem sokat ér a koronavírus-járvány ellen a reptereken bevezetett lázmérőzés. Annál is...","id":"20200226_nem_kell_panikot_kelteni_lesz_az_magatol_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e091b43c-b1e3-49d5-a248-5df2cdada2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc664927-45a8-4325-a877-eb06663a4f8d","keywords":null,"link":"/360/20200226_nem_kell_panikot_kelteni_lesz_az_magatol_is","timestamp":"2020. február. 26. 11:15","title":"Látszatintézkedések vannak Ferihegyen, miközben a vírus jön-megy a határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0701dd82-f3b1-4333-9432-3cea06c54445","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamara szerint szabályos vadászat zajlott le.","shortLead":"A kamara szerint szabályos vadászat zajlott le.","id":"20200226_Feldarabolt_allati_tetemeket_talaltak_a_Tolna_megyei_Gyonknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0701dd82-f3b1-4333-9432-3cea06c54445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8202d706-b9be-4050-aa46-d62ee8b03688","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Feldarabolt_allati_tetemeket_talaltak_a_Tolna_megyei_Gyonknel","timestamp":"2020. február. 26. 06:45","title":"Feldarabolt állati tetemeket találtak a Tolna megyei Gyönknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy a vírus okozta-e a férfi halálát.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy a vírus okozta-e a férfi halálát.","id":"20200225_Meghalt_a_Diamond_Princess_egy_negyedik_utasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c90e09-8f49-4b0b-8ffd-90377db06ca8","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Meghalt_a_Diamond_Princess_egy_negyedik_utasa","timestamp":"2020. február. 25. 07:41","title":"Újabb ember halt meg a Diamond Princess utasai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500793ac-77db-4ac7-95a4-30d3b852af64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka nagy SUV-jának legerősebb tagját V6-os motor hajtja egy elektromos egységgel megtámogatva.","shortLead":"A német márka nagy SUV-jának legerősebb tagját V6-os motor hajtja egy elektromos egységgel megtámogatva.","id":"20200225_Volkswagen_Touareg_R_plugin_hibrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=500793ac-77db-4ac7-95a4-30d3b852af64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb395d5d-2299-4dfb-a434-6a42e572cb8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Volkswagen_Touareg_R_plugin_hibrid","timestamp":"2020. február. 25. 09:25","title":"Nem lett egy szerény autó a vadonatúj Vokswagen Touareg R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]