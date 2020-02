Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Éves átlagban 11,4 százalékkal nőtt az átlagkereset 2019-ben.","shortLead":"Éves átlagban 11,4 százalékkal nőtt az átlagkereset 2019-ben.","id":"20200226_atlagkereset_KSH_fizetes_ber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b09c393-9bb8-4390-8f87-6a34b0e61a67","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_atlagkereset_KSH_fizetes_ber","timestamp":"2020. február. 26. 09:14","title":"400 ezer forint fölötti átlagkeresetet mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fb2b27-010b-4245-ad28-8188582dafff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kurt Cobain özvegye a honolului esküvőjükről mutatott meg egy képet Instagramon. ","shortLead":"Kurt Cobain özvegye a honolului esküvőjükről mutatott meg egy képet Instagramon. ","id":"20200225_Ez_az_ember_egy_angyal_volt__28_eves_eskuvoi_fotot_posztolt_Courtney_Love","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1fb2b27-010b-4245-ad28-8188582dafff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d402815-2004-4cd0-8494-bdc9d47fa663","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Ez_az_ember_egy_angyal_volt__28_eves_eskuvoi_fotot_posztolt_Courtney_Love","timestamp":"2020. február. 25. 14:12","title":"\"Ez az ember egy angyal volt\" – 28 éves esküvői fotót posztolt Courtney Love","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6909b91-b418-43cd-a178-de01553507c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már két telefongenerációt tudhat maga mögött a Xiaomi játékosoknak szánt Black Shark családja. Egy poszter most arról árulkodik, hogy március elején bemutatják a Xiaomi Black Shark 3-at.\r

","shortLead":"Már két telefongenerációt tudhat maga mögött a Xiaomi játékosoknak szánt Black Shark családja. Egy poszter most arról...","id":"20200226_xiaomi_black_shark_3_kinai_bemutato_marcius3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6909b91-b418-43cd-a178-de01553507c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9476eb0-7fe9-4c73-990e-dcc9a645dbe2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_xiaomi_black_shark_3_kinai_bemutato_marcius3","timestamp":"2020. február. 26. 10:03","title":"Napokon belül érkezik a Xiaomi új, bivalyerős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f8f6c3-e7fa-4eb2-b85a-335a424eccbe","c_author":"Balla István - Vándor Éva","category":"elet","description":"A 83 éves korában elhunyt Csukás István rendületlenül hitt a gyerekekben, és örömmel kelt versenyre az ő végtelen képzelőerejükkel. Olyan karakterek születtek így, amelyek generációk gyerekkorát határozták meg.","shortLead":"A 83 éves korában elhunyt Csukás István rendületlenül hitt a gyerekekben, és örömmel kelt versenyre az ő végtelen...","id":"20200224_Susu_Pom_Pom_Bagameri_Csukas_Istvannak_egy_egesz_univerzumot_koszonhetunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f8f6c3-e7fa-4eb2-b85a-335a424eccbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91be037-8a66-4e77-9947-118aa02dfa8f","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Susu_Pom_Pom_Bagameri_Csukas_Istvannak_egy_egesz_univerzumot_koszonhetunk","timestamp":"2020. február. 24. 20:00","title":"Süsü, Pom Pom, Bagaméri: Csukás Istvánnak egy egész univerzumot köszönhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551c1276-1912-4a7e-aaa8-b82158c38506","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Grammy-díjas, platinalemezes brit énekesnő, Duffy a hivatalos Instagram-oldalán ellene elkövetett bűncselekményekről számol be. ","shortLead":"A Grammy-díjas, platinalemezes brit énekesnő, Duffy a hivatalos Instagram-oldalán ellene elkövetett bűncselekményekről...","id":"20200226_Bedrogoztak_megeroszakoltak_fogva_tartottak__allitja_Duffy_Instagramoldala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=551c1276-1912-4a7e-aaa8-b82158c38506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d36752-d27a-4fc1-a54a-6996ee704ace","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Bedrogoztak_megeroszakoltak_fogva_tartottak__allitja_Duffy_Instagramoldala","timestamp":"2020. február. 26. 11:48","title":"Bedrogozták, megerőszakolták, fogva tartották – állítja Duffy Instagram-oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A PET-palackok újrahasznosításáról van szó.","shortLead":"A PET-palackok újrahasznosításáról van szó.","id":"20200226_leisztinger_tamas_pet_palack_klimavedelem_hvg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6530fb-cfd4-4a57-a480-adbe54a0d7e1","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_leisztinger_tamas_pet_palack_klimavedelem_hvg","timestamp":"2020. február. 26. 15:37","title":"Leisztinger Tamás lehet a befutó egy, a Fidesz számára fontos üzletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ddb32f7-ff18-40f0-8398-1a8d65d304ae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átlagosan 12 százalékos béremelést hajt végre a Magyar Suzuki Zrt. A fizikai dolgozói körében az átlagbér 13,4 százalékkal növekszik. ","shortLead":"Átlagosan 12 százalékos béremelést hajt végre a Magyar Suzuki Zrt. A fizikai dolgozói körében az átlagbér 13,4...","id":"20200225_fizetesemeles_magyar_suzuki_fizikai_dolgozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ddb32f7-ff18-40f0-8398-1a8d65d304ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9f815d-31a0-4972-bed2-e4662b78402f","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_fizetesemeles_magyar_suzuki_fizikai_dolgozok","timestamp":"2020. február. 25. 15:01","title":"Két számjegyű fizetésemelés és kéthavi bónusz jön a magyar Suzukinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A szándék már megvan, de kétséges, mikor vethet véget a strómanok világának a cégek és vagyonkezelők végső tulajdonosairól felállítandó hazai, majd uniós regiszter.","shortLead":"A szándék már megvan, de kétséges, mikor vethet véget a strómanok világának a cégek és vagyonkezelők végső...","id":"20200226_A_Fideszkozeli_vagyonokat_is_nehezebb_lesz_elrejteni_egy_unios_adatbazis_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8831562-7d21-4b6a-9281-37af48d25e55","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_A_Fideszkozeli_vagyonokat_is_nehezebb_lesz_elrejteni_egy_unios_adatbazis_miatt","timestamp":"2020. február. 26. 14:10","title":"A Fidesz-közeli vagyonokat is nehezebb lesz elrejteni egy uniós adatbázis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]