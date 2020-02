Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e64700d-d4e7-459c-a7c7-33684141b02b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A COVID-19 vírus hatása egyre kiterjedtebb. ","shortLead":"A COVID-19 vírus hatása egyre kiterjedtebb. ","id":"20200225_A_Ferrari_is_bezarkozott_a_koronavirus_elol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e64700d-d4e7-459c-a7c7-33684141b02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89838889-9098-4598-9276-6e8d4664ebc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_A_Ferrari_is_bezarkozott_a_koronavirus_elol","timestamp":"2020. február. 26. 04:55","title":"A Ferrari is bezárkózott a koronavírus elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936117f1-4c88-42cd-9655-d26c806ed4ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Isztambuli egyezmény elutasítását célzó határozat új szövegét is elfogadták. ","shortLead":"Az Isztambuli egyezmény elutasítását célzó határozat új szövegét is elfogadták. ","id":"20200225_Valasztas_13_havi_nyugdij_szlovakia_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=936117f1-4c88-42cd-9655-d26c806ed4ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd97ee6-bb3a-40ae-bcf5-75bb6f2ee53b","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Valasztas_13_havi_nyugdij_szlovakia_parlament","timestamp":"2020. február. 25. 20:16","title":"Választások előtt négy nappal szavazta meg a 13. havi nyugdíjat a szlovák parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff05c60-b957-410a-948d-c1fc39f67d22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jens Nygaard Knudsen 1968-tól 2000-ig dolgozott a dán játékgyárnál, a figurák mellett ő fejlesztette a kastélyos és az űrkészleteket is.","shortLead":"Jens Nygaard Knudsen 1968-tól 2000-ig dolgozott a dán játékgyárnál, a figurák mellett ő fejlesztette a kastélyos és...","id":"20200225_jens_nygaard_knudsen_lego_figurak_jatekfejleszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ff05c60-b957-410a-948d-c1fc39f67d22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9356f96-010e-4482-a3d3-22899783cb31","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_jens_nygaard_knudsen_lego_figurak_jatekfejleszto","timestamp":"2020. február. 25. 17:41","title":"Meghalt a Lego-figurák alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48c98dc-8502-4c04-bd36-6b1a0e4baabb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljes nevén Audi A8 Lang Remetz Executive Extended Limousine-ból összesen kettőt készítettek a világon.","shortLead":"A teljes nevén Audi A8 Lang Remetz Executive Extended Limousine-ból összesen kettőt készítettek a világon.","id":"20200225_Kiralyi_limuzinnak_keszult_ez_a_hosszitott_Audi_A8_ami_most_elado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48c98dc-8502-4c04-bd36-6b1a0e4baabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb747e44-fb23-499a-80f0-c576960e968b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Kiralyi_limuzinnak_keszult_ez_a_hosszitott_Audi_A8_ami_most_elado","timestamp":"2020. február. 25. 16:58","title":"Királyi limuzinnak készült ez a hosszított Audi A8, amely most eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A müncheniek három góllal nyertek a Chelsea otthonában, a Barcelona Nápolyban ikszelt.","shortLead":"A müncheniek három góllal nyertek a Chelsea otthonában, a Barcelona Nápolyban ikszelt.","id":"20200226_Bajnokok_Ligaja_a_Bayern_Munchen_fel_labbal_a_negyeddontoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ae8ada-bda8-4e12-bee5-09ad00f01071","keywords":null,"link":"/sport/20200226_Bajnokok_Ligaja_a_Bayern_Munchen_fel_labbal_a_negyeddontoben","timestamp":"2020. február. 26. 05:26","title":"Bajnokok Ligája: a Bayern München fél lábbal a negyeddöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161bc9e4-e325-4ebd-a759-a1933905222a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a környékről érkezett gimnazista kirándulócsoportot két hétre karanténba zárták.","shortLead":"Miközben a környékről érkezett gimnazista kirándulócsoportot két hétre karanténba zárták.","id":"20200225_koronavirus_jarvany_eger_vizilabda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=161bc9e4-e325-4ebd-a759-a1933905222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af47b847-6728-4693-91ab-f8ab5c5e3d98","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_koronavirus_jarvany_eger_vizilabda","timestamp":"2020. február. 25. 19:39","title":"Szabadon járkálnak a koronavírus-járvány olasz epicentrumából jött egri vízilabdázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2","c_author":"Németh András, Szabó Márta","category":"360","description":"Hirtelen harminc fölé ugrott a koronavírusos fertőzést regisztráló országok száma, a betegség megjelent Európában, míg Kínában lassulni látszik a terjedés üteme. Afrikából még nem jelentettek koronavírusos beteget, de ott egyébként is ritkább az influenzajárvány. ","shortLead":"Hirtelen harminc fölé ugrott a koronavírusos fertőzést regisztráló országok száma, a betegség megjelent Európában, míg...","id":"20200226_Koronavirus_Europaban_majdnem_vilagjarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cc3531-30b8-47dd-83bc-e058caf3c3be","keywords":null,"link":"/360/20200226_Koronavirus_Europaban_majdnem_vilagjarvany","timestamp":"2020. február. 26. 11:00","title":"Egyre több országban bukkan fel a koronavírus, de még nem nevezik világjárványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83321e2-7251-499a-a603-e397fcad457f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A múltban talán megmosolyogtató lett volna a Xiaomi egyik szabadalma, az okosmaszk. Azonban ma már annyian viselnek arcmaszkot (elsősorban Kínában), hogy semmi fura nincsen egy ilyen kiegészítőben.","shortLead":"A múltban talán megmosolyogtató lett volna a Xiaomi egyik szabadalma, az okosmaszk. Azonban ma már annyian viselnek...","id":"20200226_xiaomi_okosmaszk_legzomaszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a83321e2-7251-499a-a603-e397fcad457f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f3e694-1bf3-402a-8d17-64be1d3dcec1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_xiaomi_okosmaszk_legzomaszk","timestamp":"2020. február. 26. 14:03","title":"Kitalált valamit a Xiaomi: jöhet az okosmaszk, amelynek sokan vennék hasznát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]