[{"available":true,"c_guid":"f71a93cc-f748-4d8f-bac1-34ccb6079be2","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Egy csokoládéból formázott nagyobb méretű kakaóbab pillanatok alatt virágba is borulhat – csak egy 3D-s nyomtató kell hozzá.","shortLead":"Egy csokoládéból formázott nagyobb méretű kakaóbab pillanatok alatt virágba is borulhat – csak egy 3D-s nyomtató kell...","id":"20200226_Mona_Lisa_kakaoviraga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f71a93cc-f748-4d8f-bac1-34ccb6079be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547d20bc-6d9c-47e6-bb6a-9ae9c489a299","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Mona_Lisa_kakaoviraga","timestamp":"2020. február. 26. 15:05","title":"Csokoládé 3D-nyomtatóból? Simán!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f590d5-a89f-48db-81cb-3becb41d6b91","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Fazekas Sándornak kell vizsgálnia a zsebszerződések visszaszorítását célzó szabályozás eredményeit. Mindezt államtitkári fizetésért, a képviselői fizetésével együtt, így már több mint 2,5 milliót fog keresni.","shortLead":"Fazekas Sándornak kell vizsgálnia a zsebszerződések visszaszorítását célzó szabályozás eredményeit. Mindezt...","id":"20200226_Kormanybiztos_lesz_a_volt_foldmuvelesi_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4f590d5-a89f-48db-81cb-3becb41d6b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ccd45df-9845-40db-a6ad-ba9967db19d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Kormanybiztos_lesz_a_volt_foldmuvelesi_miniszter","timestamp":"2020. február. 26. 21:18","title":"Kormánybiztos lesz a volt földművelési miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jair Bolsonaro Olaszországba is hivatalos, de valószínű, hogy oda sem megy.","shortLead":"Jair Bolsonaro Olaszországba is hivatalos, de valószínű, hogy oda sem megy.","id":"20200225_jair_bolsonaro_magyarorszag_latogatas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dc2c4e-644a-4454-9c5e-600218490f33","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_jair_bolsonaro_magyarorszag_latogatas_koronavirus","timestamp":"2020. február. 25. 20:06","title":"Elmaradhat a brazil Trump magyarországi útja a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem merne nagy téteket feltenni arra, hogy 2030-ban még lesz Európai Unió.","shortLead":"Nem merne nagy téteket feltenni arra, hogy 2030-ban még lesz Európai Unió.","id":"20200226_Kover_Vege_lehet_az_EUnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a0e895-c1cf-4360-87e7-c5c4774ba55e","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Kover_Vege_lehet_az_EUnak","timestamp":"2020. február. 26. 19:30","title":"Kövér: Vége lehet az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2c931a-91f0-4aaf-9a9f-dafa639a5830","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az influenza A vírust azonosították a legtöbb esetben.","shortLead":"Az influenza A vírust azonosították a legtöbb esetben.","id":"20200226_Nem_csokkent_az_influenzasok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c2c931a-91f0-4aaf-9a9f-dafa639a5830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8359c3-e0a5-4f64-9072-768eb09285b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Nem_csokkent_az_influenzasok_szama","timestamp":"2020. február. 26. 19:47","title":"Nem csökkent az influenzások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4a9240-9032-47f1-9bdc-be4785f3d880","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi Palermóban dolgozott, jelenleg a fiumei kórházban van karanténban.","shortLead":"A férfi Palermóban dolgozott, jelenleg a fiumei kórházban van karanténban.","id":"20200226_Mar_harom_fertozott_van_Horvatorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c4a9240-9032-47f1-9bdc-be4785f3d880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb1cbc5-b7e1-4aee-a3a5-a55354dd4fc2","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Mar_harom_fertozott_van_Horvatorszagban","timestamp":"2020. február. 26. 19:17","title":"Már három fertőzött van Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook sem nézi tétlenül, hogy csalók próbálják meg átverni a gyanútlan felhasználókat: új szabályozást vezetnek be a koronavírussal kapcsolatos hirdetések terén, így eltűnhetnek a kamu ígéretek és termékek a platformról.","shortLead":"A Facebook sem nézi tétlenül, hogy csalók próbálják meg átverni a gyanútlan felhasználókat: új szabályozást vezetnek be...","id":"20200226_koronavirus_facebook_hirdetes_atveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc793ed0-523e-4e78-a684-de7cbc8d9263","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_koronavirus_facebook_hirdetes_atveres","timestamp":"2020. február. 26. 13:03","title":"Koronavírus: Odavág a csalóknak a Facebook is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d9577c-f3b7-4cf6-bba6-85527132f710","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Az egyesült királyságbeli Surrey Police sajátos és meglehetősen ötletes módon használta ki a farsangzáró keddi palacsintanapot, a Pancake day-t. ","shortLead":"Az egyesült királyságbeli Surrey Police sajátos és meglehetősen ötletes módon használta ki a farsangzáró keddi...","id":"20200226_Palacsintas_bunuldozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19d9577c-f3b7-4cf6-bba6-85527132f710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270e7cd9-2274-42a5-8142-942fbae8727c","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Palacsintas_bunuldozes","timestamp":"2020. február. 26. 17:09","title":"A surrey-i rendőrség palacsintákkal keresi a bűnözőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]