[{"available":true,"c_guid":"49ad3bb1-92bc-4e41-8598-59a69f83f509","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július közepétől már nem függeszthetik fel vagy törölhetik indoklás nélkül a kereskedőket az online platformok. ","shortLead":"Július közepétől már nem függeszthetik fel vagy törölhetik indoklás nélkül a kereskedőket az online platformok. ","id":"20200228_Tobb_jogot_biztosit_az_uj_EUs_jogszabaly_az_online_kereskedoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49ad3bb1-92bc-4e41-8598-59a69f83f509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058d94b2-6380-4a66-a15e-bcbc00833d00","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_Tobb_jogot_biztosit_az_uj_EUs_jogszabaly_az_online_kereskedoknek","timestamp":"2020. február. 28. 11:05","title":"Több jogot biztosít az új EU-s jogszabály az online kereskedőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több ezer vállalatot vizsgáltak meg, miért és hogyan használják a Facebookot.","shortLead":"Több ezer vállalatot vizsgáltak meg, miért és hogyan használják a Facebookot.","id":"20200227_facebook_marketing_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc1ef7d-3b82-4a07-824f-f5ed069127c3","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_facebook_marketing_media","timestamp":"2020. február. 27. 16:46","title":"Az olcsó marketing miatt szeretik a kis cégek a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d8684-02ef-4e3d-bf2d-061868a3b480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány mellett a koalíciós partnere, a DK is nyomás alá helyezte Karácsony Gergely főpolgármestert a Szabad Tér Színház vezetése miatt. ","shortLead":"A kormány mellett a koalíciós partnere, a DK is nyomás alá helyezte Karácsony Gergely főpolgármestert a Szabad Tér...","id":"20200227_Karacsony_Gergely_Gulyas_Gergely_zsarolas_szinhaz_ban_benko_dk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=995d8684-02ef-4e3d-bf2d-061868a3b480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034c49c5-f2f9-427e-9425-9be02c310fe3","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Karacsony_Gergely_Gulyas_Gergely_zsarolas_szinhaz_ban_benko_dk","timestamp":"2020. február. 27. 14:09","title":"Nemcsak a kormány, a DK is megzsarolhatta Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942f4009-07e0-479b-b24b-54723a7ef593","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy szerelőműhelyben úgy gondolták, ez a legjobb módszer megszabadulni a hulladéktól.","shortLead":"Egy szerelőműhelyben úgy gondolták, ez a legjobb módszer megszabadulni a hulladéktól.","id":"20200228_150_darab_autoabroncsot_dobalt_ki_az_erdo_szelen_egy_ferfi_akit_most_elkaptak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=942f4009-07e0-479b-b24b-54723a7ef593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68141fe5-a6f8-49f9-a3a0-bc1e8d9ac518","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_150_darab_autoabroncsot_dobalt_ki_az_erdo_szelen_egy_ferfi_akit_most_elkaptak","timestamp":"2020. február. 28. 13:21","title":"150 darab autóabroncsot dobált ki az erdő szélén egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc217e2-34f0-4c51-9816-8aaaf3f412d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három jeles művész játszik a Zeneakadémián, a hangszeres zenét Vígh Andrea hárfával, Kelemen Barnabás hegedűvel képviseli, a vokálisat pedig Rost Andrea.","shortLead":"Három jeles művész játszik a Zeneakadémián, a hangszeres zenét Vígh Andrea hárfával, Kelemen Barnabás hegedűvel...","id":"202009_koncert__kulonos_parositas_kuriozumok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bc217e2-34f0-4c51-9816-8aaaf3f412d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251022d3-ed55-4fd6-8039-64d6967d7e82","keywords":null,"link":"/360/202009_koncert__kulonos_parositas_kuriozumok","timestamp":"2020. február. 27. 12:00","title":"Ez a kamarakoncert kuriózum idehaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25aa3496-f014-4e40-90b5-f960aa8e3c06","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Egy 72 éves férfi betegedett meg, állapota súlyos.","shortLead":" Egy 72 éves férfi betegedett meg, állapota súlyos.","id":"20200227_Becsben_is_megjelent_a_koronavirusfertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25aa3496-f014-4e40-90b5-f960aa8e3c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2825dded-a49d-4200-af48-a03e33c98870","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Becsben_is_megjelent_a_koronavirusfertozes","timestamp":"2020. február. 27. 16:56","title":"Bécsben is megjelent a koronavírus-fertőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282c30ff-313c-4f17-b4cc-cb00abbb5aa2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A németek kétféle méretben tesztelték a különböző személyautó-gumiabroncsokat.","shortLead":"A németek kétféle méretben tesztelték a különböző személyautó-gumiabroncsokat.","id":"20200227_itt_a_2020as_nagy_nyarigumiteszt_adac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=282c30ff-313c-4f17-b4cc-cb00abbb5aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcec458-35c0-4c25-bd8e-50fa5c6d193a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_itt_a_2020as_nagy_nyarigumiteszt_adac","timestamp":"2020. február. 27. 06:41","title":"Itt a 2020-as nagy nyárigumi-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olaszországban járt korábban a beteg, akinek a szervezetében kimutatták a vírust.","shortLead":"Olaszországban járt korábban a beteg, akinek a szervezetében kimutatták a vírust.","id":"20200227_EszakIrorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37ddd52-a62a-4d78-b1c8-e3510e835370","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_EszakIrorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 27. 21:40","title":"Észak-Írországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]