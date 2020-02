Vélhetően kevesen emlékeznek már arra, hogy a Microsoft 2007-ben előrukkolt egy különleges, hatalmas érintőkijelzős számítógéppel, mely leginkább egy digitális asztallaphoz volt hasonló. Ez volt az eredeti Surface, melynek felületén korát megelőző módon egyszerre akár több felhasználó is végezhetett különböző feladatokat. Igen látványosan, egyszerű kézmozdulatokkal.

2012-ben aztán PixelSense névre keresztelték át a termékkategóriát, Surface néven pedig saját fejlesztésű asztali és hordozható számítógépeket kezdett forgalmazni a Microsoft. Jelen tesztalanyunk is egy ilyen eszköz, konkrétan a Surface Studio 2, mely egyedi kialakítása és ötletessége révén kicsit visszakanyarodik az eredeti, közel másfél évtizedes Surface-gyökerekhez.

© László Ferenc

Kompakt módon nagy

Az asztali számítógépeket sokan azért nem szeretik, mert egyszerűen nem tudnak megbékélni a masina drabális megjelenésével és a belőle kilógó megannyi kábellel. Számukra készülnek az úgynevezett AiO (All in One, minden egyben) PC-k, melyek a lehető legkevesebb helyet foglalják az asztalon és általában még jól is néznek ki.

Ebbe a kategóriába sorolható a Microsoft Surface Studio 2 is, ami egy kompakt kialakítású "mindent bele" számítógép. A rendszer lényegi alkatrészei – az alaplap, a processzor, a memória, az adattároló – mind-mind a hatalmas monitor enyhén vaskos talpába lettek bezsúfolva. Kapunk továbbá egy szupervékony billentyűzetet és egy minimalista megjelenésű egeret, melyek természetesen vezeték nélkül, Bluetoothon kapcsolódnak a számítógéphez.

© László Ferenc

A monitor 28 colos képátlójú, és sokkal nagyobb annál, mint amekkorának gondolnánk. Ez a miatt van így, mert a kijelző nem szélesvásznú kivitelű, hanem oldschool módon 3:2-es képarányú. A magas fényereje miatt akár ablakhoz közeli asztalon is remekül használható képernyő 4500x3000 pixeles felbontású, vagyis hasonló képminőségű, mint az iMac Pro 27 colos megjelenítője.

A nem túl vékony kávás monitor érdekessége, hogy függőleges helyzetből az asztal síkjához képest akár 20 fokos szögbe is ledönthető, és a két végpont között bárhol fixálható. Ez hatalmas szabadságot biztosít, azért viszont kár, hogy a monitor magassága és dőlésszöge csak egymáshoz kötötten változtatható, külön-külön nem.

Kreatív

A Surface Studio 2 alaphelyzetben ugyanúgy használható, mint bármelyik Windows 10 operációs rendszerű asztali számítógép. A nagyméretű és állítható dőlésszögű érintőképernyő azonban teljesen új távlatokat nyit meg a tervezők, a tartalomgyártók és a digitális művészek számára.

© László Ferenc

Az egyszerre akár tíz ujjal is kezelhető érintőkijelzőn nagy élményt jelent a monitor oldalélére mágnesesen rögzíthető tollal rajzolás, és ha valamit elrontunk, akkor a toll másik vége radírként használható. A haladó felhasználók nagyra értékelhetik a Surface Dial nevű különleges kezelőeszközt, amely egy, a monitoron vagy akár az asztalon is használható alacsony henger. A tekerhető és lenyomható kütyüvel minden korábbinál könnyebb a virtuális munkafelületen a nagyítás, forgatás, vagy éppen a színskáláról színválasztás.

© László Ferenc

Negatívum, hogy a billentyűzet nem magyar kiosztású, illetve, hogy mindegyik kezelőeszközbe AAA, vagy AAAA elemeket kell tennünk, vagyis, hogy nincs semmilyen vezeték nélküli vagy dokkolós töltési lehetőség. Ha esetleg kevés az egyetlen monitor, adott esetben akár egy vagy két külső 4K képmegjelenítőt is csatlakoztathatunk a rendszerre, melynek képi világa mellett hatalmas előnye a lényegében teljesen hangtalan működés.

A 2.1-es Dolby hangrendszer a lehetőségekhez képest korrekt hangerejű és hangminőségű, ezenkívül pedig egy jack csatlakozó aljzatot is kapunk. Adott továbbá négy USB-A és egy USB-C port, egy gigabites Ethernet csatlakozó, valamint egy SD-kártya olvasó – azért viszont kár, hogy ezek mindegyike hátulra, nehezen megközelíthető helyre került.

© László Ferenc

Hardver

A 9,5 kilogrammos Surface Studio 2 a teszt során minden körülmények mellett fürgén, döccenés nélkül tette a dolgát, ez azonban nem jelenti azt, hogy professzionális felhasználás esetén ne adódhatnának problémák a sebességgel. Mégpedig amiatt, mert egyrészt egy nem éppen friss, hanem még a hetedik generációból származó i7-es négymagos processzor került bele, másrészt pedig mert ez egy mobil eszközökbe szánt, limitált teljesítményű chip.

A 16 GB RAM alapvetően elegendő, de mivel a későbbiekben nem bővíthető, adott esetben érdemes lehet kapásból 32 GB memóriával rendelni a konfigurációt. Ha kevés a 6 GB memóriás Nvidia GTX 1060 grafikusgyorsító, akkor választhatunk akár 8 GB-os 1080-as modellt is, az SSD kapacitása pedig kiviteltől függően 1-2 TB-os lehet. Negatívum, hogy a legújabb 6-os wifit még nem tudja a gép, mint ahogy a Bluetooth-nak is csak a régebbi, 4.1-es verzióját támogatja.

© László Ferenc

Konklúzió, ár

+: egyedi és stílusos koncepció, remek kreatív munkaeszköz, halk működés. –: nem túl gyors processzor, nincs bővítési lehetőség, magas ár.

Kevés izgalmasabb asztali számítógép létezik mostanság, mint a Microsoft Surface Studio 2, melyet a laikusok megbámulnak és izgalommal teli lelkesedéssel vesznek használatba, a kreatív profik pedig szívük szerint soha ki nem engednének a kezükből. A tartalomgyártáshoz remek társ PC-nek viszont akad két komoly negatívuma, a nem túl friss belső hardver és a magas ár.

Cikkünk írásakor mintegy 1,5 millió forintért kapható a Surface Studio 2. Sovány vigasz, hogy az iMac Pro még ennél is drágább, körülbelül 300 ezer forinttal. Viszont az Apple gépe sokkal erősebb hardverrel is rendelhető.

A többi tesztünket itt találja. Ha rendszeresen szeretne értesülni róluk, lájkolja a HVG Tech rovatának facebookos oldalát.