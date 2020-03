Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d00231d9-ce9e-4cb9-b53a-e69ee6e0589d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai operaénekesek legnagyobb szakszervezetének egy hétfőn lemondott tisztségviselője azzal vádolta meg a vezetőséget, hogy a Plácido Domingo zaklatási ügyében folytatott vizsgálatukban falaztak a világsztárnak.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai operaénekesek legnagyobb szakszervezetének egy hétfőn lemondott tisztségviselője azzal vádolta meg...","id":"20200303_A_szakszervezet_falazhatott_Placido_Domingonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d00231d9-ce9e-4cb9-b53a-e69ee6e0589d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec62556-b99c-4460-8db5-8f3a7aac8c16","keywords":null,"link":"/kultura/20200303_A_szakszervezet_falazhatott_Placido_Domingonak","timestamp":"2020. március. 03. 09:16","title":"A szakszervezet falazhatott Plácido Domingónak a zaklatási ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949461a4-8f3a-4a1b-87bd-bc1fe5f05cd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A figyelmeztetéseket azért helyezték ki, mert a Békés megyei településen halálra gázoltak egy erszényest.","shortLead":"A figyelmeztetéseket azért helyezték ki, mert a Békés megyei településen halálra gázoltak egy erszényest.","id":"20200302_kenguru_tabla_oroshaza_ketfarku_kutya_part","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949461a4-8f3a-4a1b-87bd-bc1fe5f05cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa708e0-aeef-4ee9-a032-33695dce1dde","keywords":null,"link":"/elet/20200302_kenguru_tabla_oroshaza_ketfarku_kutya_part","timestamp":"2020. március. 02. 20:15","title":"Kenguru ugorhat át az úton – jelzi több tábla Orosházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bcebb7-d2e9-4b11-9852-8d1826727635","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2007 után először állnak együtt színpadra Phil Collinsék.","shortLead":"2007 után először állnak együtt színpadra Phil Collinsék.","id":"20200304_Ujra_osszeall_a_Genesis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4bcebb7-d2e9-4b11-9852-8d1826727635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1943bb-50b5-4e09-a054-92a656c8a8a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200304_Ujra_osszeall_a_Genesis","timestamp":"2020. március. 04. 10:52","title":"Újra összeáll a Genesis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393c1517-5ef8-44b5-bff8-0526fa2f52a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elővigyázatosságból került karanténba a Kínában tárgyaló mongol kormánydelegáció a hazatérés után.","shortLead":"Elővigyázatosságból került karanténba a Kínában tárgyaló mongol kormánydelegáció a hazatérés után.","id":"20200303_Karantenba_zartak_a_mongol_elnokot_miutan_hazaert_Kinabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=393c1517-5ef8-44b5-bff8-0526fa2f52a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3401509-8b05-41cd-9448-235927fad2a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Karantenba_zartak_a_mongol_elnokot_miutan_hazaert_Kinabol","timestamp":"2020. március. 03. 06:35","title":"Karanténba zárták a mongol elnököt, miután hazaért Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca03f75f-7dc3-4986-a653-94b3fef2d717","c_author":"HVG","category":"360","description":"Julian Cope Self Civil War című, A mi zavaros időnk alcímű új lemeze vicces, okos, az érdeklődést végig fenntartó album.","shortLead":"Julian Cope Self Civil War című, A mi zavaros időnk alcímű új lemeze vicces, okos, az érdeklődést végig fenntartó album.","id":"202009_lemez__isteni_szinjatekos_julian_cope_self_civil_war","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca03f75f-7dc3-4986-a653-94b3fef2d717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f95593-fc8c-49ea-aa64-1d53e08c6338","keywords":null,"link":"/360/202009_lemez__isteni_szinjatekos_julian_cope_self_civil_war","timestamp":"2020. március. 03. 14:00","title":"Mellékállásban pogány isten, most Einsteinről, dízelautókról és a Facebookról énekel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b145fa-9720-41c0-858d-4e47830e6d69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyi kultusz és a kritika elnyomása vált uralkodóvá – ezzel magyarázza a Jobbik Vas megyei alelnöke a helyi szervezet megszüntetését.","shortLead":"Személyi kultusz és a kritika elnyomása vált uralkodóvá – ezzel magyarázza a Jobbik Vas megyei alelnöke a helyi...","id":"20200303_Megszunik_a_Vas_megyei_Jobbik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42b145fa-9720-41c0-858d-4e47830e6d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e20b37-9c65-4030-b405-0698879b1cfc","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Megszunik_a_Vas_megyei_Jobbik","timestamp":"2020. március. 03. 10:40","title":"Megszűnik a Vas megyei Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az operációs rendszerek és a böngészők piaci elterjedtségére vonatkozó februári adatok egyértelműen a korábbi piacvezetők további térnyerésére utalnak.","shortLead":"Az operációs rendszerek és a böngészők piaci elterjedtségére vonatkozó februári adatok egyértelműen a korábbi...","id":"20200304_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesede_2020_februar_netmarkatshare","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730a09da-c937-4491-a38c-798e7474a671","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesede_2020_februar_netmarkatshare","timestamp":"2020. március. 04. 12:03","title":"Önnek mi van a gépén? Tarol a Windows 10 és a Chrome","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szentendreiek szavaztak az új hídról, itt a szuperkedd, veszélyben a foci-Eb. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A szentendreiek szavaztak az új hídról, itt a szuperkedd, veszélyben a foci-Eb. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200303_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020d8e5d-f4b0-488b-ad34-fa6dd708fb2d","keywords":null,"link":"/360/20200303_Radar360","timestamp":"2020. március. 03. 08:00","title":"Radar360: Volt iskolája üzent Orbánnak, Thunberget megtisztelte az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]