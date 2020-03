Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kínai cenzúra súlyosbíthatta a járványt, veszélyben a tokiói olimpia, vendégmunkás boom Magyarországon. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kínai cenzúra súlyosbíthatta a járványt, veszélyben a tokiói olimpia, vendégmunkás boom Magyarországon. Ez a hvg360...","id":"20200304_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f6fee3-0381-4205-b555-ba4234bcc2e0","keywords":null,"link":"/360/20200304_Radar360","timestamp":"2020. március. 04. 08:00","title":"Radar360: Európa a törökkel és a koronavírussal harcol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvédet egyhangúlag választották meg 2019-ben a II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány kuratóriumi elnökének.","shortLead":"Az ügyvédet egyhangúlag választották meg 2019-ben a II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány kuratóriumi elnökének.","id":"20200303_A_Fidesz_is_megszavazta_Magyar_Gyorgy_kinevezeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a28107d-2c15-4250-80ac-93716d457456","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_A_Fidesz_is_megszavazta_Magyar_Gyorgy_kinevezeset","timestamp":"2020. március. 03. 19:05","title":"Bár ma már a lemondását kérte, korábban a Fidesz is megszavazta Magyar György kinevezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b571bba-0b44-4b19-b226-b90be29ab667","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egészségügyi Világszervezet főigazgatója hangsúlyozta, hogy a járvány megfékezhető.","shortLead":"Egészségügyi Világszervezet főigazgatója hangsúlyozta, hogy a járvány megfékezhető.","id":"20200303_Koronavirus_34_szazalekos_a_halalozasi_arany_a_WHO_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b571bba-0b44-4b19-b226-b90be29ab667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e17376-8749-4b5b-aca5-a345c80d8ea8","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Koronavirus_34_szazalekos_a_halalozasi_arany_a_WHO_szerint","timestamp":"2020. március. 03. 19:32","title":"Koronavírus: 3,4 százalékos a halálozási arány a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem rektora elrendelte, hogy az angol nyelvű évfolyam hallgatói a karantén idejéig nem vehetnek részt előadáson és gyakorlaton. ","shortLead":"Az egyetem rektora elrendelte, hogy az angol nyelvű évfolyam hallgatói a karantén idejéig nem vehetnek részt előadáson...","id":"20200304_A_SOTE_gyogyszeresz_hallgatoja_az_egyik_koronavirusfertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c3200e-3d89-4cce-8b9d-6fae01099593","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_A_SOTE_gyogyszeresz_hallgatoja_az_egyik_koronavirusfertozott","timestamp":"2020. március. 04. 20:42","title":"A Semmelweis Egyetem gyógyszerész hallgatója az egyik koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c141cb1-7a97-42ac-b501-d483655a8423","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több autó sem tudott megállni egy vészhelyzet miatt, összetolták egymást.","shortLead":"Több autó sem tudott megállni egy vészhelyzet miatt, összetolták egymást.","id":"20200304_Hat_auto_csuszott_egymasba_a_84es_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c141cb1-7a97-42ac-b501-d483655a8423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6171d9-b516-47af-b753-d4716b856e59","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_Hat_auto_csuszott_egymasba_a_84es_uton","timestamp":"2020. március. 04. 14:44","title":"Hat autó csúszott egymásba a 84-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50e3a78-4090-4139-8576-077b591ca2ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két fertőzöttről számoltak be a boszniai hatóságok, egy apánál és a fiánál állapították meg a vírus jelenlétét.","shortLead":"Két fertőzöttről számoltak be a boszniai hatóságok, egy apánál és a fiánál állapították meg a vírus jelenlétét.","id":"20200305_BoszniaHercegovinaban_is_megjelent_a_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d50e3a78-4090-4139-8576-077b591ca2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6feb29b4-ceca-4565-836c-66fe1e9cbd05","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_BoszniaHercegovinaban_is_megjelent_a_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. március. 05. 10:15","title":"Fertőzötten tért vissza Boszniába egy Olaszországban dolgozó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b36f3ab-9c20-483a-8613-c2afba141104","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok 14 tagállamában a szuperkeddi előválasztásokon több millióan járulnak az urnákhoz.","shortLead":"Az Egyesült Államok 14 tagállamában a szuperkeddi előválasztásokon több millióan járulnak az urnákhoz.","id":"20200303_Milliok_szavaznak_Amerikaban_a_szuperkedden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b36f3ab-9c20-483a-8613-c2afba141104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13096a3b-eaa1-47f0-a552-b988a5bb2162","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Milliok_szavaznak_Amerikaban_a_szuperkedden","timestamp":"2020. március. 03. 21:39","title":"Milliók szavaznak Amerikában a szuperkedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b585c352-0713-4018-97cf-6d7a1bfd6c4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 27-tel emelkedett a koronavírus áldozatainak száma Olaszországban.","shortLead":"Egy nap alatt 27-tel emelkedett a koronavírus áldozatainak száma Olaszországban.","id":"20200303_Mar_79en_haltak_meg_Olaszorszagban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b585c352-0713-4018-97cf-6d7a1bfd6c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95b005c-36e8-4aa3-b68a-7c48960c29c7","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Mar_79en_haltak_meg_Olaszorszagban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 03. 18:52","title":"Már 79-en haltak meg Olaszországban a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]