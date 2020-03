Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dbd0885-1e73-402c-9845-e5439993d450","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy súlyosan ittas jakabszállási férfit tartóztattak le a napokban a rendőrök, aki nekiütközött egy parkoló gépkocsinak, ami hátulról nekiment az előtte parkoló autónak.","shortLead":"Egy súlyosan ittas jakabszállási férfit tartóztattak le a napokban a rendőrök, aki nekiütközött egy parkoló...","id":"20200305_Alkoholmergezesig_itta_magat_egy_autost_aki_aztan_balesetezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd0885-1e73-402c-9845-e5439993d450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fd3245-1b49-49f4-86f5-b951f6b2f14b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_Alkoholmergezesig_itta_magat_egy_autost_aki_aztan_balesetezett","timestamp":"2020. március. 05. 15:23","title":"Alkoholmérgezésig itta magát egy autós, aki aztán balesetezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8ce24f-3e10-4755-822f-a9e059efb239","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A törökök szerint közel ötezer menekült próbált visszajutni az országba, de nem fogják engedni.","shortLead":"A törökök szerint közel ötezer menekült próbált visszajutni az országba, de nem fogják engedni.","id":"20200305_Ezer_torok_fegyveres_tartoztatja_fel_a_menekulteket_a_gorog_hatarnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ce24f-3e10-4755-822f-a9e059efb239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6193be80-1ae5-4df2-83e2-9c938f37a1ad","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Ezer_torok_fegyveres_tartoztatja_fel_a_menekulteket_a_gorog_hatarnal","timestamp":"2020. március. 05. 14:56","title":"Ezer török fegyverest küldenek a határra, nehogy visszaforduljanak a menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550fcef5-af65-4de9-9fb0-eb3e365d9e19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új Barbie babák az öt új olimpiai sportágat – a gördeszkázást, a hullámlovaglást, a sportmászást, a karatét és a baseballt/softballt – ünneplik.","shortLead":"Az új Barbie babák az öt új olimpiai sportágat – a gördeszkázást, a hullámlovaglást, a sportmászást, a karatét és...","id":"20200304_Falat_maszik_es_boxol_az_olimpiara_keszitett_uj_Barbie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=550fcef5-af65-4de9-9fb0-eb3e365d9e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fa2262-86d2-4130-abe4-7e196e0347c7","keywords":null,"link":"/elet/20200304_Falat_maszik_es_boxol_az_olimpiara_keszitett_uj_Barbie","timestamp":"2020. március. 04. 15:42","title":"Falat mászik és szörfözik az új Barbie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98e8fb4-1a00-4fc7-9d7e-97278e821c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szivárognak az információk az Intel tizedik generációs Comet Lake-H chipjeiről. Ha igazak, óriási erő költözhet a laptopokba.","shortLead":"Szivárognak az információk az Intel tizedik generációs Comet Lake-H chipjeiről. Ha igazak, óriási erő költözhet...","id":"20200305_intel_comet_lake_h_10_generacio_processzor_laptop_core_i9_10980hk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a98e8fb4-1a00-4fc7-9d7e-97278e821c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ea03bb-94ed-47ee-89fa-693ccb60e120","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_intel_comet_lake_h_10_generacio_processzor_laptop_core_i9_10980hk","timestamp":"2020. március. 05. 08:03","title":"Ez kerül a legjobb laptopokba: azt beszélik, 5,3 GHz-en zakatol az Intel új processzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e63de3-99ce-4ac4-9096-54f558d25529","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az enyészeté lett a 2017-ben átadott építmény.","shortLead":"Az enyészeté lett a 2017-ben átadott építmény.","id":"20200304_liget_projekt_baan_laszlo_varosliget_pavilon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61e63de3-99ce-4ac4-9096-54f558d25529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6781be-a00a-4955-9db7-1a111540093a","keywords":null,"link":"/kkv/20200304_liget_projekt_baan_laszlo_varosliget_pavilon","timestamp":"2020. március. 04. 17:13","title":"Hullik a festék és a szigetelés a 100 millió forintból felhúzott városligeti pavilonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fd9e27-6fa6-4543-9bbe-6620b550ef7c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sosem volt még ilyen enyhe az orosz tél.","shortLead":"Sosem volt még ilyen enyhe az orosz tél.","id":"20200305_Tel_tabornok_nyugdijba_ment_Oroszorszag_olvad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24fd9e27-6fa6-4543-9bbe-6620b550ef7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22af2f4-da75-4083-8747-927e25b424e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Tel_tabornok_nyugdijba_ment_Oroszorszag_olvad","timestamp":"2020. március. 05. 15:08","title":"Tél tábornok nyugdíjba ment, Oroszország olvad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf2a64a-340d-44a9-9bf9-7c0a40b6e019","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok bejelentették, hogy csütörtöktől két hétre leállítják az oktatást az egész országban.\r

\r

","shortLead":"A hatóságok bejelentették, hogy csütörtöktől két hétre leállítják az oktatást az egész országban.\r

\r

","id":"20200304_halott_koronavirus_Olaszoszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbf2a64a-340d-44a9-9bf9-7c0a40b6e019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc9764a-c6ae-4b56-bc15-b364cb4c49ca","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_halott_koronavirus_Olaszoszag","timestamp":"2020. március. 04. 20:31","title":"Már 107 ember halt meg koronavírusban Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6f4269-32a6-4f3a-85d2-4c5401524b52","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az egész világot sújtó koronavírus-járványban már Magyarországon is gondot okoz a termelésben a kínai és olasz szállítások akadozása. A kommunikációra irdatlan pénzeket költő magyar kormány az események sodrában vállat von, és hallgat a lényegről.","shortLead":"Az egész világot sújtó koronavírus-járványban már Magyarországon is gondot okoz a termelésben a kínai és olasz...","id":"20200305_Kohog_a_Fold_motorja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b6f4269-32a6-4f3a-85d2-4c5401524b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32427b76-055f-4e03-afab-65bf25564c94","keywords":null,"link":"/360/20200305_Kohog_a_Fold_motorja","timestamp":"2020. március. 05. 07:00","title":"Kína eltüsszentette magát, a magyar gazdaságon is kijöttek a tünetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]