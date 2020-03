Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7270c87e-76fd-48c4-bdd4-657abb2830eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A feleségeik is jelen voltak a megbeszélésen.","shortLead":"A feleségeik is jelen voltak a megbeszélésen.","id":"20200306_Az_amerikai_nagykovettel_talalkozott_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7270c87e-76fd-48c4-bdd4-657abb2830eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf8c1cc-fd77-44f7-98fc-6c3232b7b599","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Az_amerikai_nagykovettel_talalkozott_Orban_Viktor","timestamp":"2020. március. 06. 19:27","title":"Az amerikai nagykövettel találkozott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Idős volt és más betegségei is voltak.","shortLead":"Idős volt és más betegségei is voltak.","id":"20200305_Meghalt_egy_brit_koronavirusos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54decec-7056-4786-a290-374ec9d74421","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Meghalt_egy_brit_koronavirusos","timestamp":"2020. március. 05. 19:19","title":"Meghalt egy brit koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66393602-8599-4694-bfd9-348f1fd5b813","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Positive Technologies kiberbiztonsági cég szakemberei szerint olyan hiba van az Intel 10. generációt megelőző processzoraiban, amit szoftveres frissítéssel nem lehet orvosolni.","shortLead":"A Positive Technologies kiberbiztonsági cég szakemberei szerint olyan hiba van az Intel 10. generációt megelőző...","id":"20200306_intel_processzor_sebezhetoseg_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66393602-8599-4694-bfd9-348f1fd5b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9c6f54-f4f8-4636-93d4-594511dfbd72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_intel_processzor_sebezhetoseg_hiba","timestamp":"2020. március. 06. 19:03","title":"Javíthatatlan hibát találtak az Intel processzoraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1526306-845b-454f-981a-40f686da665e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mikroműanyagot találtak egy újonnan felfedezett rákfajban, mely a Csendes-óceánban 6500 méter mélyen él. A Természetvédemi Világalap (WWF) ehhez kapcsolódóan világszintű petíciót kezdeményezett a műanyagszemét-áradat megfékezésére.","shortLead":"Mikroműanyagot találtak egy újonnan felfedezett rákfajban, mely a Csendes-óceánban 6500 méter mélyen él...","id":"20200306_mikromuanyag_csendes_ocean_szennyezes_wwf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1526306-845b-454f-981a-40f686da665e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a579c3-4c29-4cad-9622-92e4b200826e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_mikromuanyag_csendes_ocean_szennyezes_wwf","timestamp":"2020. március. 06. 18:03","title":"Olyan helyre is eljutott már a mikroműanyag, ahová sosem gondoltuk volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51820344-16e3-4f5e-8c1e-45fa810a09a3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány a döntés meghozatalakor külön tekintettel volt a Törökország felől elindult migránsáradatra, annak biztonsági és járványügyi kockázatára.","shortLead":"A kormány a döntés meghozatalakor külön tekintettel volt a Törökország felől elindult migránsáradatra, annak biztonsági...","id":"20200306_tomeges_bevandorlas_okozta_valsaghelyzet_hosszabbitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51820344-16e3-4f5e-8c1e-45fa810a09a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c06043-90a1-4239-a7cd-e9feb0110112","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_tomeges_bevandorlas_okozta_valsaghelyzet_hosszabbitas","timestamp":"2020. március. 06. 05:50","title":"Megint meghosszabbították a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a10be9-6356-4881-874a-7263f194987f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az állatvédők szerint csak Új-Dél-Walesben 5 ezer koala pusztult el a hónapokig tartó bozóttüzekben, ez a szám ráadásul tovább nőhet a következő időszakban.","shortLead":"Az állatvédők szerint csak Új-Dél-Walesben 5 ezer koala pusztult el a hónapokig tartó bozóttüzekben, ez a szám ráadásul...","id":"20200305_veszelyeztetett_faj_besorolas_koala_allatvedok_ausztral_bozottuzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a10be9-6356-4881-874a-7263f194987f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168c03ac-db2c-45f9-9f9f-97ea678e09a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_veszelyeztetett_faj_besorolas_koala_allatvedok_ausztral_bozottuzek","timestamp":"2020. március. 05. 17:03","title":"\"Nincs hova menniük\" – veszélyben vannak Ausztrália koalái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már közel hatszáz fertőzöttről tudni az országban.","shortLead":"Már közel hatszáz fertőzöttről tudni az országban.","id":"20200306_Koronavirus_Franciaorszagban_kilencre_emelkedett_a_halalos_aldozatok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d63e7c-c9f8-4f4f-9fe5-aca7167c943e","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_Koronavirus_Franciaorszagban_kilencre_emelkedett_a_halalos_aldozatok_szama","timestamp":"2020. március. 06. 18:10","title":"Koronavírus: Franciaországban kilencre emelkedett a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki kellett hívni a rendőrséget egy sydney-i szupermarketbe, mert három nő összeverekedett az utolsó néhány csomag WC-papír miatt.","shortLead":"Ki kellett hívni a rendőrséget egy sydney-i szupermarketbe, mert három nő összeverekedett az utolsó néhány csomag...","id":"20200307_A_rendorseget_hivtak_az_ausztraliai_WCpapirbunyo_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33148d4-1c1c-4a89-926e-6e6b8d202e41","keywords":null,"link":"/elet/20200307_A_rendorseget_hivtak_az_ausztraliai_WCpapirbunyo_miatt","timestamp":"2020. március. 07. 10:01","title":"A rendőrséget hívták az ausztráliai vécépapírbunyó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]