[{"available":true,"c_guid":"68223db7-80d5-48b3-8b85-4d284eb22ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után fújják le a nagy technológiai cégek a rendezvényeket. Az ok: félelem a koronavírus-járványtól. Azonban egy ilyen lépés nagyon komoly veszteség, és nem csak a szervező cég számára.\r

\r

","shortLead":"Egymás után fújják le a nagy technológiai cégek a rendezvényeket. Az ok: félelem a koronavírus-járványtól. Azonban...","id":"20200306_predict_hq_koltsegek_technologiai_cegek_rendezvenyek_lefujasa_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68223db7-80d5-48b3-8b85-4d284eb22ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0ffe59-e389-4cc0-a1ad-8a14d3c78b85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_predict_hq_koltsegek_technologiai_cegek_rendezvenyek_lefujasa_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 06. 10:03","title":"-150 milliárd forint: csak eddig ennyit jelent a technológiai cégeknek, hogy sorra lefújják eseményeiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629a59b6-e514-4aad-a92e-c97606c7006a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A Műértő 2011-ben közölte első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének listáját, a Magyar Power 50-et. Kialakításában a legismertebb hasonló nemzetközi projekt, az ArtReview tavaly novemberben 18. alkalommal kiadott Power 100-as rangsorának készítésében alkalmazott gyakorlatot követtük. A lista a hagyományteremtés szándékával született, s hogy rendre élénk visszhangot kelt, vitákat és egyéb, mások által összeállított rangsorokat is generál – természetes, és nem ellentétes szándékainkkal. ","shortLead":"A Műértő 2011-ben közölte első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének...","id":"20200303_Power_50__A_Muerto_magyar_erosorrendje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=629a59b6-e514-4aad-a92e-c97606c7006a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd3eb2f-b7af-4383-a15a-a14255373fa6","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200303_Power_50__A_Muerto_magyar_erosorrendje","timestamp":"2020. március. 05. 10:00","title":"Power 50 – A Műértő magyar erősorrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4c355e-2a63-4d29-8157-b740472fe80a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy járda átépítésekor került elő két, robbanótestnek látszó tárgy.","shortLead":"Egy járda átépítésekor került elő két, robbanótestnek látszó tárgy.","id":"20200306_vilaghaborus_robbanotest_bomba_XIII_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b4c355e-2a63-4d29-8157-b740472fe80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0433ea-1b9a-4a28-b6d0-0e8564c0d525","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_vilaghaborus_robbanotest_bomba_XIII_kerulet","timestamp":"2020. március. 06. 14:34","title":"Világháborús bombák kerülhettek elő a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c26ee1f5-7710-4f10-992c-efa25213b416","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Más nemzetközi sporteseményekhez hasonlóan zárt kapuk mögött rendezik meg péntektől vasárnapig a budapesti WestEnd férfi és női párbajtőr Grand Prix-t a Ludovika Arénában.","shortLead":"Más nemzetközi sporteseményekhez hasonlóan zárt kapuk mögött rendezik meg péntektől vasárnapig a budapesti WestEnd...","id":"20200306_vivo_grand_prix_budapest_zart_kapus_verseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c26ee1f5-7710-4f10-992c-efa25213b416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f757dd8-1275-4964-94f0-8d6893a1d707","keywords":null,"link":"/sport/20200306_vivo_grand_prix_budapest_zart_kapus_verseny","timestamp":"2020. március. 06. 10:01","title":"Nem engedik be a nézőket a budapesti párbajtőr-nagydíjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fb46cb-1f0e-4ccd-ba33-76ac2d812b49","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rögtön kettőt. ","shortLead":"Rögtön kettőt. ","id":"20200306_Taika_Waititi_Charlie_es_a_csokigyarat_keszit_a_Netflixnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28fb46cb-1f0e-4ccd-ba33-76ac2d812b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de615a50-40f8-4a74-8912-abe4c890a13b","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_Taika_Waititi_Charlie_es_a_csokigyarat_keszit_a_Netflixnek","timestamp":"2020. március. 06. 11:19","title":"Taika Waititi Charlie és a csokigyárat készít a Netflixnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zajlik az előkészítés. ","shortLead":"Zajlik az előkészítés. ","id":"20200305_Dalfutar_uj_evad_Hajos_Andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0742b20-4d56-4b51-9b54-233faa29a943","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Dalfutar_uj_evad_Hajos_Andras","timestamp":"2020. március. 05. 14:37","title":"Ismét beindul a slágergyár, jön a Dalfutár új évadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Milyen a nálunk dolgozó vendégmunkások sorsa? Mennyivel képzettebbek és fiatalabbak a magyaroknál? Mekkora bajt okoz, ha nem beszélnek magyarul? Milyen jövőképet akar az állam mutatni nekik? És egyáltalán: hányan vannak? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a Magyar Közgazdasági Társaság.","shortLead":"Milyen a nálunk dolgozó vendégmunkások sorsa? Mennyivel képzettebbek és fiatalabbak a magyaroknál? Mekkora bajt okoz...","id":"20200305_kulfoldiek_vendegmunkas_munka_mkt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f34f37-8a5a-49ea-9922-5062996e3d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_kulfoldiek_vendegmunkas_munka_mkt","timestamp":"2020. március. 05. 16:42","title":"A kormány támogatja, hogy dolgozzanak itt külföldiek, de sokan tartanak tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem nőtt a betegek száma Magyarországon, viszont folyamatosan keresik a kontaktszemélyeket. Eddig ötven embernek kellett hatósági rendelet alapján otthon maradnia. A kormány tájékoztató kampányt indít a koronavírusról. A járvány legújabb magyarországi fejleményeiről péntek délután tartott sajtótájékoztatót az operatív törzs. ","shortLead":"Nem nőtt a betegek száma Magyarországon, viszont folyamatosan keresik a kontaktszemélyeket. Eddig ötven embernek...","id":"20200306_operativ_torzs_sajtotajekoztato_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bf278d-b2a7-46d4-b047-15efe451fdd5","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_operativ_torzs_sajtotajekoztato_koronavirus","timestamp":"2020. március. 06. 15:21","title":"Újabb részletek derültek ki magyar koronavírus-fertőzöttekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]