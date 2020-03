Sorozatos jogsértések állnak annak hátterében, hogy a Google törölte a Play áruházból a legismertebb teljesítménymérő AnTuTu alkalmazást. A benchmark app fejlesztői szerint ezzel csak az a gond, hogy mögöttünk nem is a Google által üldözött cég áll.

Aki rendszeresen követi az okostelefonokkal kapcsolatos híradásokat, egész biztosan találkozott már az AnTuTu nevével. A cég olyan szoftvereket készít, amelyekkel letesztelhető, hogy egy adott készülék milyen teljesítményre képes, majd az így kapott benchmark-pontszámok jó alapul szolgálnak az egyes készülékek erejének objektív összehasonlítására.

Az AndroidPolice még pénteken írta meg, hogy a Google törölte a Play áruházból az AnTuTu három applikációját: a "hagyományos" tesztek elvégzésére szolgáló AnTuTu Benchmark mellett az AnTuTu 3DBench és a mesterséges intelligenciára alapozó "tehetséget" összemérő AITuTu Benchmark is kikerült a kínált szoftverek közül. Hogy mikor, azt nem tudni pontosan, de állítólag február 22-én még elérhetők voltak.

© PC Mag

A Google lépésére azért kerülhetett sor, mert az elmúlt időszakban többször is meggyűlt a bajuk a Cheetah Mobile-lal. A kínai vállalat a Google állítása szerint többször is megsértette már a felhasználási feltételeket, ezért februárban az összes alkalmazásuk kikerült a Play áruházból. Az AndroidPolice szerint ez vezethetett oda, hogy az AnTuTu-appokat is töröljék, a cég weboldala alapján ugyanis arra lehetett következtetni, hogy a Cheetah Mobile tulajdonában állnak.

Csakhogy az AnTuTu vezetője, Zhao Chen szerint az AnTuTut még 2011-ben alapították, jóval a Cheetah Mobile előtt. Utóbbi 2014-ben vásárolt részesedést a cégből, de a Play áruháznál lévő fiókjukhoz sosem fértek hozzá, és nem is reklámozták a többi appot az AnTuTun keresztül. Arról, hogy a Google törlölte a fent említett három appot, március 7-én kaptak értesítést.

A legutóbbi, 2020 februárjában kiadott rangsor szerint így alakul az erősorrend az androidos csúcsmobilok között. © AnTuTu

Chen szerint az AnTuTu a Cheetah Mobile felhasználási feltételeit alkalmazza, ezért mutatott a weboldaluk vonatkozó része a másik cég site-jára.

Az AnTuTu alkalmazásait kézzel továbbra is fel lehet telepíteni a mobilokra, az ehhez szükséges APK fájlokat az alábbi linkeken lehet elérni:

Hogy valóban félreértésről van-e szó, vagy a Google ennek ellenére is fenntartja, hogy az AnTuTu-appok nem lehetnek ott a Play áruházban, egyelőre nem tudni.

