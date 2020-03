Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36af7163-d165-4617-9d89-65abc3cfdbce","c_author":"Molnár Andor","category":"360","description":"Az őskorig kell visszamennünk, ha meg akarjuk érteni a ma dúló hitvitát a parafa-, illetve műanyagdugóról. \r

\r

","shortLead":"Az őskorig kell visszamennünk, ha meg akarjuk érteni a ma dúló hitvitát a parafa-, illetve műanyagdugóról. \r

\r

","id":"20200309_Dugohistoria__Az_agyagtol_a_csavarzarig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36af7163-d165-4617-9d89-65abc3cfdbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c534d5-8423-452f-a549-8bd86f0b91d4","keywords":null,"link":"/360/20200309_Dugohistoria__Az_agyagtol_a_csavarzarig","timestamp":"2020. március. 09. 11:00","title":"Agyag, rongy, viasz, csavarzár stb.: az alkoholtárolás világtörténelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824482a3-bd20-4560-8de9-82d6e01f1d55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemcsak az elektromos autóknak lehet szükségük gyorsan áramra a használatuk során, hanem a villanyrollereknek is. ","shortLead":"Nemcsak az elektromos autóknak lehet szükségük gyorsan áramra a használatuk során, hanem a villanyrollereknek is. ","id":"20200309_Elindult_az_erolleresek_kozossegi_toltohalozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=824482a3-bd20-4560-8de9-82d6e01f1d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780e6c2c-5098-47ea-9f8e-393c8c68d729","keywords":null,"link":"/cegauto/20200309_Elindult_az_erolleresek_kozossegi_toltohalozata","timestamp":"2020. március. 09. 08:43","title":"Elindult az e-rolleresek töltőhálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6254dd64-c07c-4641-a4d6-26abcd952fd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Margaret Thatcher-idézettel üzent.\r

","shortLead":"Margaret Thatcher-idézettel üzent.\r

","id":"20200308_orban_viktor_szomszedok_nonapi_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6254dd64-c07c-4641-a4d6-26abcd952fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad503c8-1d6c-48c8-b970-18abb83b3af8","keywords":null,"link":"/elet/20200308_orban_viktor_szomszedok_nonapi_video","timestamp":"2020. március. 08. 08:12","title":"A Szomszédokból kölcsönzött jelenetben köszöntötte a nőket Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91aaa39-2653-420e-8d92-e798e384012b","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Nemzedékeket tesznek elfogadóbbá a hátrányukból erényt kovácsoló mesefigurái. Írt gyerekoperát, és jegyez tucatnyi, felnőtteknek szóló – olykor erotikus – verseskötetet is a 83 éves korában elhunyt alkotó.","shortLead":"Nemzedékeket tesznek elfogadóbbá a hátrányukból erényt kovácsoló mesefigurái. Írt gyerekoperát, és jegyez tucatnyi...","id":"202010__csukas_istvan__szerelmes_meselo__oroklet__csodagyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e91aaa39-2653-420e-8d92-e798e384012b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68e76d3-7d8d-4aa2-89af-cdaa246cefa2","keywords":null,"link":"/360/202010__csukas_istvan__szerelmes_meselo__oroklet__csodagyerekek","timestamp":"2020. március. 08. 12:00","title":"Csukás István: Bagamérit még a szülőfalumból, Kisújszállásról hoztam magammal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97518a44-700b-42d2-99bc-7b4b94f5d532","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lengyelországi szolidaritási adót azoknak kell fizetniük, akiknek kiugróan magas a fizetésük.","shortLead":"A lengyelországi szolidaritási adót azoknak kell fizetniük, akiknek kiugróan magas a fizetésük.","id":"20200308_szolidaritasi_ado_lengyelorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97518a44-700b-42d2-99bc-7b4b94f5d532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1913c9e1-4713-4aff-8e37-32a17ac60300","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_szolidaritasi_ado_lengyelorszag","timestamp":"2020. március. 08. 19:34","title":"Megadóztatnák a gazdagokat Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376d7c28-f255-48c1-846f-cbe9fcefc889","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nyolcvanezren vettek részt a mexikóvárosi nőnapi demonstráción. A kormány a tüntetők szerint elhanyagolja a nőket és nem tesz semmit a nőkkel szembeni erőszak ellen. A düh tömegverekedéshez, gyújtogatáshoz, autóborogatáshoz vezetett.","shortLead":"Nyolcvanezren vettek részt a mexikóvárosi nőnapi demonstráción. A kormány a tüntetők szerint elhanyagolja a nőket és...","id":"20200309_Tomegverekedes_es_gyujtogatas_lett_a_mexikovarosi_nonapi_felvonulas_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=376d7c28-f255-48c1-846f-cbe9fcefc889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d0bc3e-b6d5-4ae6-985a-5787423f446a","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_Tomegverekedes_es_gyujtogatas_lett_a_mexikovarosi_nonapi_felvonulas_vege","timestamp":"2020. március. 09. 10:59","title":"Tömegverekedés és gyújtogatás lett a mexikóvárosi nőnapi felvonulás vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e764fedf-89f1-4de1-9be1-144f7282d904","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 133-mal nőtt a koronavírus-fertőzésben elhunytak száma Olaszországban - közölte az olasz polgári védelem vasárnap 18 órakor.","shortLead":"Egy nap alatt 133-mal nőtt a koronavírus-fertőzésben elhunytak száma Olaszországban - közölte az olasz polgári védelem...","id":"20200308_Ismet_nagyon_megugrott_az_olaszorszagi_koronavirusfertozesek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e764fedf-89f1-4de1-9be1-144f7282d904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10521195-1bf8-41f7-be41-11a8bb31eccd","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Ismet_nagyon_megugrott_az_olaszorszagi_koronavirusfertozesek_szama","timestamp":"2020. március. 08. 18:38","title":"Ismét nagyon megugrott az olaszországi koronavírus-fertőzések és halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785ec7b0-9b05-47e5-973d-dc98b2bb28d9","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A vásárlói igények nyomán rohamosan terjed az online élelmiszer-kiskereskedelem, pedig egy webshop több munkaerőt és eszközt igényel, mint egy fizikai üzlet.","shortLead":"A vásárlói igények nyomán rohamosan terjed az online élelmiszer-kiskereskedelem, pedig egy webshop több munkaerőt és...","id":"202010__online_kiskereskedelem__hazhoz_szallitas__munkaerohiany__tesznek_akozert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=785ec7b0-9b05-47e5-973d-dc98b2bb28d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78897d1-a10d-491b-a337-1502b0b189cd","keywords":null,"link":"/360/202010__online_kiskereskedelem__hazhoz_szallitas__munkaerohiany__tesznek_akozert","timestamp":"2020. március. 09. 07:00","title":"Már tejet és kenyeret is egyre inkább a neten vásárolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]