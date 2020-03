Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Labdarúgó-szövetség szerint a torna június 12-én rendben elkezdődik Rómában.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó-szövetség szerint a torna június 12-én rendben elkezdődik Rómában.","id":"20200310_koronavirus_foci_eb_uefa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f966fa-1e8c-4039-ae64-918ade06e362","keywords":null,"link":"/sport/20200310_koronavirus_foci_eb_uefa","timestamp":"2020. március. 10. 17:54","title":"Egyelőre nincs szó a foci-Eb elhalasztásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pécsváradnál és a XXIII. kerület közelében is tragédiával ért véget egy ütközés.","shortLead":"Pécsváradnál és a XXIII. kerület közelében is tragédiával ért véget egy ütközés.","id":"20200310_Ket_halalos_baleset_is_tortent_kedd_delutan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab73fc2-2683-43bb-bf9f-942ba10b8043","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_Ket_halalos_baleset_is_tortent_kedd_delutan","timestamp":"2020. március. 10. 19:13","title":"Két halálos baleset is történt kedd délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984302f1-2f1c-481c-98a1-a66d73690a16","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az érintetteket 30 napra zárják ki a véradásból. ","shortLead":"Az érintetteket 30 napra zárják ki a véradásból. ","id":"20200311_koronavirus_fertozes_veradas_orszagos_verellato_szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=984302f1-2f1c-481c-98a1-a66d73690a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89d9b12-869b-492a-b759-ae9a929af23f","keywords":null,"link":"/elet/20200311_koronavirus_fertozes_veradas_orszagos_verellato_szolgalat","timestamp":"2020. március. 11. 11:55","title":"Nem adhat vért, aki február 5-e után külföldön járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f115506-61d2-4b51-b9c9-bc8f85bdd5b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két légitársaság, az Emirates és a Qatar Airways is megosztott egy-egy videót arról, miként takarítják a repülőgépeik fedélzetét a fokozott fertőtlenítést szükségessé tévő koronavírus-járvány idején.","shortLead":"Két légitársaság, az Emirates és a Qatar Airways is megosztott egy-egy videót arról, miként takarítják a repülőgépeik...","id":"20200310_koronavirus_jarvany_emirates_qatar_airways_takaritas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f115506-61d2-4b51-b9c9-bc8f85bdd5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aaae3b3-47a1-4144-a511-6c719b082952","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_koronavirus_jarvany_emirates_qatar_airways_takaritas_video","timestamp":"2020. március. 10. 17:03","title":"Videó: Így fertőtlenítik a repülőgépeket belülről a koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyik fő cél, hogy adjanak is valamit az 5 ezer forintos tagdíjért cserébe.","shortLead":"Az egyik fő cél, hogy adjanak is valamit az 5 ezer forintos tagdíjért cserébe.","id":"20200310_Ismet_Nagy_Elek_lett_az_iparkamara_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1237aa08-a05c-4db0-b963-04b7b3afcfe9","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Ismet_Nagy_Elek_lett_az_iparkamara_elnoke","timestamp":"2020. március. 10. 18:36","title":"Ismét Nagy Elek lett a budapesti iparkamara elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725d4dc8-ad57-45c0-a453-62299d3d5cb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egész világon terjed a koronavírus, a nyári E3 illetékesei már most közölték: hozzá sem kezdenek a szervezéshez.","shortLead":"Az egész világon terjed a koronavírus, a nyári E3 illetékesei már most közölték: hozzá sem kezdenek a szervezéshez.","id":"20200311_e3_2020_videojatek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=725d4dc8-ad57-45c0-a453-62299d3d5cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13aca9fb-f32a-4ddc-a429-dbc61fb82024","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_e3_2020_videojatek_koronavirus","timestamp":"2020. március. 11. 18:35","title":"Lefújták az E3 videojátékos óriásshowt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ausztráliában forgattak, amikor mindkettejükön tünetek jelentkeztek.\r

","shortLead":"Ausztráliában forgattak, amikor mindkettejükön tünetek jelentkeztek.\r

","id":"20200312_tom_hanks_rita_wilson_koronavirus_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1261c153-710a-4cad-aeb3-11bc89360839","keywords":null,"link":"/elet/20200312_tom_hanks_rita_wilson_koronavirus_ausztralia","timestamp":"2020. március. 12. 05:07","title":"Koronavírussal fertőzött Tom Hanks és a felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtök reggelre 94-re emelkedett a fertőzöttek száma, ami harminccal több, mint szerda reggel volt. A fertőzés az ország minden régiójában megjelent. A legtöbb esetet, 48-at, Prágában tartják nyilván.","shortLead":"Csütörtök reggelre 94-re emelkedett a fertőzöttek száma, ami harminccal több, mint szerda reggel volt. A fertőzés...","id":"20200312_koronavirus_jarvany_csehorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c87b1a-a88e-4ace-b434-388244465bf6","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_koronavirus_jarvany_csehorszag","timestamp":"2020. március. 12. 10:49","title":"Gyorsan terjed a koronavírus Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]