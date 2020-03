Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház igazgatója szerint nem igaz, hogy a bent lévők nem mernek beszélni vele, hiszen ő minden nap ott van a színházban, és mindenkivel kommunikál. Amikor felmerült, hogy Stohl András is aláírta a nyílt levelet, Eszenyi a színész előéletére célozgatott, majd azt mondta: nem kívánja kommentálni.","shortLead":"A Vígszínház igazgatója szerint nem igaz, hogy a bent lévők nem mernek beszélni vele, hiszen ő minden nap ott van...","id":"20200312_Eszenyi_Eniko_Jol_alszom_mert_tiszta_a_lelkiismeretem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8920f389-947d-459c-bb3a-8502a249d89e","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Eszenyi_Eniko_Jol_alszom_mert_tiszta_a_lelkiismeretem","timestamp":"2020. március. 12. 16:50","title":"Eszenyi Enikő: Jól alszom, mert tiszta a lelkiismeretem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8aff582-8cf6-4693-9c21-21ded875053e","c_author":"Schiffer András","category":"itthon","description":"A kormány szerdán veszélyhelyzetet hirdetett ki a koronavírus-járvány miatt. A veszélyhelyzet kihirdetésére az alaptörvény elvileg felhatalmazást ad. A kormányzati lépés célja és indokoltsága nehezen vitatható, az alkotmányos alapok ennek ellenére felettébb kétségesek.

","shortLead":"A kormány szerdán veszélyhelyzetet hirdetett ki a koronavírus-járvány miatt. A veszélyhelyzet kihirdetésére...","id":"20200313_schiffer_kulonleges_jogbizonytalansag_veszelyhelyzet_alkotmanyellenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8aff582-8cf6-4693-9c21-21ded875053e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07278c12-94b5-49b7-b41b-695df81aab00","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_schiffer_kulonleges_jogbizonytalansag_veszelyhelyzet_alkotmanyellenes","timestamp":"2020. március. 13. 11:45","title":"Schiffer: Különleges jogbizonytalanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WHO főigazgatója szerint kezelhető a járvány.","shortLead":"A WHO főigazgatója szerint kezelhető a járvány.","id":"20200312_WHO_minden_egyes_esettel_kulon_kell_foglalkozni_hogy_megtorjek_a_tovabbfertozes_lancolatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c842083-6271-4cb6-88d0-8929fa3ed231","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_WHO_minden_egyes_esettel_kulon_kell_foglalkozni_hogy_megtorjek_a_tovabbfertozes_lancolatat","timestamp":"2020. március. 12. 12:58","title":"WHO: Minden egyes esettel külön kell foglalkozni, hogy megtörjék a továbbfertőzés láncolatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36ff870-bfc8-4d46-9f88-c82bd0f7e1d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök délelőtt három új koronavírusos beteget jelentettek be Magyarországon, velük együtt már 16 beteget diagnosztizáltak. Az operatív törzs délutáni sajtótájékoztatójáról élőben közvetítünk. ","shortLead":"Csütörtök délelőtt három új koronavírusos beteget jelentettek be Magyarországon, velük együtt már 16 beteget...","id":"20200312_koronavirus_sajtotajekoztato_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a36ff870-bfc8-4d46-9f88-c82bd0f7e1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca8c000-5d2b-4c9f-810a-602f3bf28a27","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_koronavirus_sajtotajekoztato_operativ_torzs","timestamp":"2020. március. 12. 15:11","title":"Koronavírus: négy magyart már karanténba küldtek a határról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12200d03-bb4b-4b3f-ba97-58dc89399b1f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A földbe áll a budapesti turizmus, a vidéki szálláshelyeken viszont még bíznak abban, hogy a külföldi utakat lemondó magyarok az országon belül még mernek utazni. Jó esetben tíz hónap, a vészforgatókönyv szerint több mint két év kell ahhoz, hogy talpra álljon a szektor.","shortLead":"A földbe áll a budapesti turizmus, a vidéki szálláshelyeken viszont még bíznak abban, hogy a külföldi utakat lemondó...","id":"20200312_turizmus_Budapest_koronavirus_jarvany_szalloda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12200d03-bb4b-4b3f-ba97-58dc89399b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a0aece-a31a-4248-9f0a-06b5b0098f3f","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_turizmus_Budapest_koronavirus_jarvany_szalloda","timestamp":"2020. március. 12. 17:00","title":"Drámai visszaesést él át a magyar turizmus ezekben a napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebf20ee-b5e2-465c-903e-f4340d824a55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyar termék volt.","shortLead":"Magyar termék volt.","id":"20200313_Hatastalanitottak_a_tabani_bombat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ebf20ee-b5e2-465c-903e-f4340d824a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90dea4cb-6d2a-4e78-a306-dc5d6cd23e88","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Hatastalanitottak_a_tabani_bombat","timestamp":"2020. március. 13. 12:05","title":"Hatástalanították a tabáni bombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6553bf-e0c8-433d-bffc-a0bb901af5d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hogy ne csökkenjen a versenyek száma, a tavaszi magyar futamokat nyáron Spanyolországban pótolják majd be. ","shortLead":"Hogy ne csökkenjen a versenyek száma, a tavaszi magyar futamokat nyáron Spanyolországban pótolják majd be. ","id":"20200313_hivatalos_elmarad_micheliszek_szezonnyito_wtcr_futama_a_hungaroringen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d6553bf-e0c8-433d-bffc-a0bb901af5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfc3b3f-ee54-47e3-905a-48cfec974102","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_hivatalos_elmarad_micheliszek_szezonnyito_wtcr_futama_a_hungaroringen","timestamp":"2020. március. 13. 10:33","title":"Elmarad a Hungaroringen Micheliszék WTCR futama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki nem a pénz visszatérítését kéri, az a viteldíja 120 százalékát levásárolhatja 2022-ig – jelezte a Wizz Air, miután a járvány miatt törölte a Budapest–Oslo útjait.","shortLead":"Aki nem a pénz visszatérítését kéri, az a viteldíja 120 százalékát levásárolhatja 2022-ig – jelezte a Wizz Air, miután...","id":"20200313_Torolte_a_Wizz_Air_a_Budapest_es_Oslo_kozotti_jaratait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b7a9d5-5a5a-4420-8f2d-b4a1246e0b02","keywords":null,"link":"/kkv/20200313_Torolte_a_Wizz_Air_a_Budapest_es_Oslo_kozotti_jaratait","timestamp":"2020. március. 13. 09:27","title":"Törölte a Wizz Air a Budapest és Oslo közötti járatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]