[{"available":true,"c_guid":"8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkavállalók a leállás ideje alatt is kapnak bért, szabadságon lesznek.","shortLead":"A munkavállalók a leállás ideje alatt is kapnak bért, szabadságon lesznek.","id":"20200319_denso_magyarorszag_kft_fehervar_leallas_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61512058-a6ab-42a5-91f5-765378c45a74","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_denso_magyarorszag_kft_fehervar_leallas_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 05:01","title":"A Denso fehérvári üzeme is leáll a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f967c731-984c-4520-9ab8-6538e0aa91f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tilalom sajnos a dinójelmezre is vonatkozik. ","shortLead":"A tilalom sajnos a dinójelmezre is vonatkozik. ","id":"20200318_TRex_jelmez_kijarasi_tilalom_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f967c731-984c-4520-9ab8-6538e0aa91f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2ad3a1-7bcd-4196-bd0f-27ff060cefed","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_TRex_jelmez_kijarasi_tilalom_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:00","title":"T-Rex jelmezben próbálta kicselezni a kijárási tilalmat egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d35980b-8ad5-483f-9ba2-5088af7cb154","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt visszaesett a kereslet, nem jut elég pénz a bérekre.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt visszaesett a kereslet, nem jut elég pénz a bérekre.\r

","id":"20200318_Negyszaz_dolgozot_kuld_el_a_kisvardai_Hada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d35980b-8ad5-483f-9ba2-5088af7cb154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1cd858-354f-44df-b520-b79792f6e6f2","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Negyszaz_dolgozot_kuld_el_a_kisvardai_Hada","timestamp":"2020. március. 18. 13:41","title":"Négyszáz dolgozót küld el a kisvárdai Háda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b86952-ba72-4f30-991a-cafe20fa79c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1 TB tárhellyel és kiterjesztett valósággal mutatta be új iPad Pro modelljét az Apple.","shortLead":"1 TB tárhellyel és kiterjesztett valósággal mutatta be új iPad Pro modelljét az Apple.","id":"20200318_apple_ipad_pro_2020_tablagep_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92b86952-ba72-4f30-991a-cafe20fa79c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f745785b-f17b-425c-8f5a-b8795410fa75","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_apple_ipad_pro_2020_tablagep_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2020. március. 18. 15:53","title":"Veri a legtöbb windowsos laptopot – ezt ígéri az Apple az új iPad Próról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a967c02-a756-4269-811f-ab9d3e777528","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik munkatárs édesapja betegedett meg a XXIII. kerületi Városházán.","shortLead":"Az egyik munkatárs édesapja betegedett meg a XXIII. kerületi Városházán.","id":"20200319_Koronavirusgyanu_miatt_fertotlenitik_a_soroksari_Polgarmesteri_Hivatalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a967c02-a756-4269-811f-ab9d3e777528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6451ce-3d6a-4223-974d-74b9bb8dbf53","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Koronavirusgyanu_miatt_fertotlenitik_a_soroksari_Polgarmesteri_Hivatalt","timestamp":"2020. március. 19. 18:33","title":"Koronavírusos apuka miatt fertőtlenítik a soroksári Polgármesteri Hivatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d953dc-3e4a-4ee1-a10a-e95f82481c8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elindult a MOTTO – Művészek az Otthoni Oktatásért nevű projekt. ","shortLead":"Elindult a MOTTO – Művészek az Otthoni Oktatásért nevű projekt. ","id":"20200318_Besegitenek_a_szineszek_az_online_oktatassal_baratkozo_irodalomtanaroknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03d953dc-3e4a-4ee1-a10a-e95f82481c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865a73fe-1345-45f3-badb-e8479f00ea8f","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Besegitenek_a_szineszek_az_online_oktatassal_baratkozo_irodalomtanaroknak","timestamp":"2020. március. 18. 11:11","title":"Azért mégiscsak más úgy Babitsot tanulni, ha Csuja Imre olvassa fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96e7295-4667-446b-b170-cc56ff47e4e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla legnagyobb üzemének működése most nem életbevágó fontosságú. ","shortLead":"A Tesla legnagyobb üzemének működése most nem életbevágó fontosságú. ","id":"20200318_A_hatosag_zarta_be_a_Teslagyarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d96e7295-4667-446b-b170-cc56ff47e4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fc563c-b798-44ff-b77c-331e4ef7eee4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_A_hatosag_zarta_be_a_Teslagyarat","timestamp":"2020. március. 18. 17:07","title":"Bezáratták Elon Musk gyárát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52","c_author":"HVG","category":"360","description":"Még múlt héten készített közvélemény-kutatást a Medián a HVG megbízásából a koronavírus-járványról, ez alapján az ország döntő többsége úgy érzi, hogy elegendő információja van az ügyben. A kormány döntéseit többen tartják hatékonynak, mint nem, igaz a kabinet kompetenciájában főként a Fidesz-szavazók bíznak. ","shortLead":"Még múlt héten készített közvélemény-kutatást a Medián a HVG megbízásából a koronavírus-járványról, ez alapján...","id":"20200318_Median_Elzarkoznak_Felzarkoznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c806dac3-ff1c-438a-865b-c570404f097b","keywords":null,"link":"/360/20200318_Median_Elzarkoznak_Felzarkoznak","timestamp":"2020. március. 18. 11:00","title":"Medián: A többség elégedett a tájékoztatással, az egészségügyről kevésbé derűlátók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]