Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0eb7b4a5-59da-41c1-bbda-90c9e5c7abe8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtökön a latin-amerikai országok nagyobb légitársaságai jelentős mértékben korlátozták a nemzetközi repülőjáratok indítását és fogadását.","shortLead":"Csütörtökön a latin-amerikai országok nagyobb légitársaságai jelentős mértékben korlátozták a nemzetközi repülőjáratok...","id":"20200320_Argentinaban_orszagos_karantent_rendeltek_el_Chileben_elhalasztjak_a_nepszavazast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eb7b4a5-59da-41c1-bbda-90c9e5c7abe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb7a0ff-cedf-40bc-b519-7fb7d2d920f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Argentinaban_orszagos_karantent_rendeltek_el_Chileben_elhalasztjak_a_nepszavazast","timestamp":"2020. március. 20. 06:17","title":"Argentínában országos karantént rendeltek el, Chilében elhalasztják a népszavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy ember sérült meg Szigetszentmiklósnál.","shortLead":"Egy ember sérült meg Szigetszentmiklósnál.","id":"20200320_Kamionok_utkoztek_az_M0son_kilometeres_a_dugo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7690243b-1a50-4f7a-8f18-5fb0424cec54","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_Kamionok_utkoztek_az_M0son_kilometeres_a_dugo","timestamp":"2020. március. 20. 13:39","title":"Kamionok ütköztek az M0-son, kilométeres a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80436625-d99b-4668-a5d9-16e4d668f2a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A minap elhunyt Max von Sydow emlékezeteset alakított Sydney Pollack klasszikusában, A Keselyű három napjában.","shortLead":"A minap elhunyt Max von Sydow emlékezeteset alakított Sydney Pollack klasszikusában, A Keselyű három napjában.","id":"202012_dvd__max_von_sydow_a_keselyu_harom_napja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80436625-d99b-4668-a5d9-16e4d668f2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b361b515-5532-4bbb-b994-f0506d043c3b","keywords":null,"link":"/360/202012_dvd__max_von_sydow_a_keselyu_harom_napja","timestamp":"2020. március. 20. 14:45","title":"A színészlegenda, aki fizikailag ott sem volt, mégis nyomasztóan veszélyes tudott lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aggódhatnak a már folyamatban lévő babaváró hitelek és ingatlanfedezetű kölcsönök igénylői is. ","shortLead":"Aggódhatnak a már folyamatban lévő babaváró hitelek és ingatlanfedezetű kölcsönök igénylői is. ","id":"20200320_otp_hiteligenyles_szigoritas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03f61f4-47f7-49b5-8fca-e6db79e91937","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200320_otp_hiteligenyles_szigoritas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 17:01","title":"Jelentősen szigorítja az OTP a hitelhez jutás feltételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyebek mellett megfelelő munkakörülményeket és biztonságot szeretnének.","shortLead":"Egyebek mellett megfelelő munkakörülményeket és biztonságot szeretnének.","id":"20200320_koronavirus_magyarorszagi_mentodolgozok_szovetsege_nyilt_segitseg_level_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb95170-45bb-4672-822b-68dff441687e","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_magyarorszagi_mentodolgozok_szovetsege_nyilt_segitseg_level_orban_viktor","timestamp":"2020. március. 20. 11:56","title":"Levélben kérik Orbán Viktor segítségét a mentődolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba3d82a-a186-4d8c-8373-415bc39b4ccb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Látogatási tilalom van a gyermekvédelmi intézetekben is.","shortLead":"Látogatási tilalom van a gyermekvédelmi intézetekben is.","id":"20200320_Emmi_lezarjak_az_idosotthonokat_es_szocialis_intezmenyeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ba3d82a-a186-4d8c-8373-415bc39b4ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c80ac4a-8944-468c-9387-49e697d155e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Emmi_lezarjak_az_idosotthonokat_es_szocialis_intezmenyeket","timestamp":"2020. március. 20. 08:15","title":"Emmi: lezárják az idősotthonokat és szociális intézményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68696182-cc3b-4ba0-b26b-189191329632","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár 1300 évig is megőrződnek az óceánban a dán játékgyártó népszerű építőkockái és figurái egy új tanulmány szerint.","shortLead":"Akár 1300 évig is megőrződnek az óceánban a dán játékgyártó népszerű építőkockái és figurái egy új tanulmány szerint.","id":"20200320_lego_kockak_lebomlasa_oceanban_hulladek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68696182-cc3b-4ba0-b26b-189191329632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40d280b-56df-4296-90fd-c0075b28f68a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_lego_kockak_lebomlasa_oceanban_hulladek","timestamp":"2020. március. 20. 11:03","title":"Ezért nagyon, de nagyon rossz ötlet csak úgy kidobni a Lego-elemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyakorlatilag teljes egészében leállítjuk a közöségi életet, csak azok mehetnek ki az utcára, akiket nem tudnak nélkülözni a munkahelyükön, vagy orvoshoz mennek, illetve élelmiszert és gyógyszert vásárolnak – jelentette be Markus Söder bajor miniszterelnök. Ezzel Bajorország lett az első német tartomány, amelyet szinte teljes zárlat alá helyeztek.","shortLead":"Gyakorlatilag teljes egészében leállítjuk a közöségi életet, csak azok mehetnek ki az utcára, akiket nem tudnak...","id":"20200320_Bajororszagban_kijarasi_tilalmat_vezettek_be__a_nemetorszagi_elsot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f23e2f4-3793-447f-9149-83d42032bf43","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Bajororszagban_kijarasi_tilalmat_vezettek_be__a_nemetorszagi_elsot","timestamp":"2020. március. 20. 13:59","title":"Bajorországban kijárási tilalmat vezettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]