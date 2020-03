Bármikor is dobják piacra, az év legkelendőbb iPhone-ja lesz. Az iPhone 9 néven emlegetett készülék fogadtatásának jóslásához nem kell túl nagy tehetség: a 2016 tavaszán bemutatott iPhone SE-hez hasonlóan relatíve kompakt készülék, ráadásul nem csak az Apple-univerzumon belül megfizethetőnek számító árcédulával minden bizonnyal elég lesz ahhoz, hogy milliók érdeklődését felkeltse.

Tavaly év végére már a legtöbb komoly elemző arra jutott, az idei év első felében érkezik az iPhone SE 2020-as kiadása, nem sokkal később már egy március végén esedékes sajtóbemutató képe is kezdett testet ölteni. Aztán jött a koronavírus (sok) mindent elsöprő hatása, és előbb a kínai gyártósorokról jöttek hírek, később pedig nyilvánvalóvá vált, hogy az Egyesült Államokba is elérő járvány közepette nem fog rendezvényt tartani az Apple. De a telefon azért megérkezhet.

Itt kapcsoljuk be a képbe Jon Prosser elemzőt, aki először írt a sajtóesemény törléséről is. Ő most szerdán tette közzé Twitteren: megkezdődött az iPhone 9 tömeggyártása. (Hogy mit keres a bejegyzésben öt guriga vécépapír? Nos, Posser az ábécék aktuális slágertermékével jelöli, mennyire biztos forrásból származik az információ. Az öt guriga 100 százalékot jelöl.)

iPhone 9 has just entered mass production.



Sőt, egy felhasználói kérdésre válaszolván az elemző azt is megerősíti, hogy az iPhone 9 két méretben érkezik, várható egy egyelőre iPhone 9 Plus néven emlegetett nagyobb kiadás is. Mivel az iPhone 9-ről az hírlik, hogy az aktuális generáció A13 processzorát egy iPhone 8 – esetleg minimálisan átalakított – készülékházába teszi bele az Apple, kézenfekvőnek tűnik, hogy a nagyobb kiadás az iPhone 8 Plus megjelenését kapja. Ebben az esetben 4,7 hüvelykes képátlójú kisebb és 5,5 hüvelykes nagyobb modellre számíthatunk.

A kisebb modell árát jelenleg 399 dollárra taksálják. Ebből aktuális árfolyammal számolva, adókkal együtt 170-180 ezer forintos hazai árcédula lehet. (Ez a jelenlegi zászlóshajó modell, az iPhone 11 Pro 400 ezer forintos hivatalos alapárának kevesebb, mint a fele.) A nagyobb és vélhetően jobb kamerával szerelt iPhone 9 Plus modell negyvenezer forinttal kerülhet majd többe.

Hogy lehet-e hinni Prossernek, azzal kapcsolatban beszédes, hogy éppen vasárnap írt arról, hogy ezen az – Egyesült Államokban vasárnappal kezdődő – héten új termékeket jelent be az Apple. Szerdán meg is érkezett az új MacBook Air, az új Mac mini és az új iPad Pro.

Megbízhatóságának egy apró, de kellemetlen következménye is lehet: ha a héten bemutatott gépek után az iPhone 9 bemutatójának kapcsán is igaza lesz, akkor kénytelenek leszünk elhinni neki azon értesülését is, mely szerint a menetrend szerint szeptemberben esedékes iPhone 12, vagy legalábbis annak 5G-s verziója "komoly késéssel", várhatóan csak novemberben kerül majd piacra. Az egyelőre nem világos, hogy ez a Pro és Pro Max modelleket jelöli-e, vagy azokon belül is lesz 4G-s és 5G-s kiadás.

