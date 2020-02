Sokasodnak a pletykák, melyek ugyanazt a forgatókönyvet valószínűsítik: a szokásos őszi termékbemutató előtt, márciusban is tart egy eseményt az Apple, mely az igen népszerű iPhone SE 2020-as kiadásáról szól majd, amit többen az iPhone 9-nek neveznek. Ilyen nevű mobilja még nincs az Apple-nek, de a bemutatóval ezt az adósságot is pótolhatják Tim Cookék.

A The Next Web egy német oldalra hivatkozva azt írja, hogy a készüléket március 31-én mutathatják meg a világnak, ami több hírcsatorna szerint is logikus időzítés. A gyártó nyáron tartja szokásos fejlesztői konferenciáját, szeptemberben pedig megint új termékek érkeznek. Ha viszont ezek előtt mutatják meg a telefont, marad elég idő, hogy a világ elraktározza az információt, és vásároljon is majd belőle.

A német lap utóbbi időpontját is tudni véli: erre szerintük április 3-tól lesz lehetőségük a rajongóknak, akik a neves Apple-elemző szerint is 399 dollárért cserébe juthatnak majd az újdonsághoz. Ha igaz a híresztelés, úgy az SE 2 a gyártó aktuális telefonjaink legolcsóbb kiadása lesz. (Mivel a magyarországi árcédulát több dolog is befolyásolja, nálunk biztosan drágábban kerül majd forgalomba.)

Az SE 2 főleg méretben tér majd el a többi iPhone-tól, hiszen kisebb lesz. A készülék tudását illetően a következő paramétereket valószínűsítik a beszámolók: CPU-ból az Apple A13-as chipjét kapja, RAM-ból pedig 3 gigabájt dolgozik majd benne. A háttértár nem lesz óriási (ezért is a kisebb árcédula), ugyanis mindössze 64, illetve 128 GB-os verziókban tervezik piacra dobni.

