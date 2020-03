Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Az új távoktatási forma nemcsak a pedagógusok számára kihívás, hanem a diákoknak és szülőknek is, akikre a járvány...","id":"20200323_tavoktatas_koronavirus_szulo_diak_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ad23756-b792-498d-80ec-a1e5622055fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb216fd-8147-4258-ac94-8cf57faccb57","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_tavoktatas_koronavirus_szulo_diak_otthon","timestamp":"2020. március. 23. 06:30","title":"„Nem tudjuk elkerülni, hogy a szülő pedagógusabb legyen, mint eddig”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3850b57d-2d08-43a9-b607-a993ed029ff2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mit tehet egy bűvész, ha karanténba kényszerül? Például szellemes bűvésztrükköt mutat be videón arról, hogy tüntessük el a koronavírust.","shortLead":"Mit tehet egy bűvész, ha karanténba kényszerül? Például szellemes bűvésztrükköt mutat be videón arról, hogy tüntessük...","id":"20200321_Igy_tunteti_el_Hajnoczy_Soma_a_koronavirust_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3850b57d-2d08-43a9-b607-a993ed029ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47692247-1cbf-4c40-8512-62c6734e4860","keywords":null,"link":"/kultura/20200321_Igy_tunteti_el_Hajnoczy_Soma_a_koronavirust_video","timestamp":"2020. március. 21. 11:46","title":"Így tünteti el Hajnóczy Soma a koronavírust (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]