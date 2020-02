Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Tizennégy évesen, a Mindenki főszereplőjeként Oscarral a kezében Meryl Streepet hajkurászta egy hollywoodi partiban, de csak Nicole Kidmant találta. Végigdolgozta az azóta eltelt három évet: Daniel Brühl végzett rajta nőgyógyászati vizsgálatot a The Alienistben, rasztafrizurás tiniként lázadozott a BÚÉK-ban, amit pedig a Valanban csinált, azt megnézni sem merte. Jelenleg a Mintaapák című tévésorozatban láthatjuk nap mint nap. Az idén lesz 18 éves, a színművészetire készül, addig viszont bármilyen munkát elvállal, csak a haját ne bántsák. Gáspárfalvi Dorkával beszélgettünk.
Tizennégy évesen, a Mindenki főszereplőjeként Oscarral a kezében Meryl Streepet hajkurászta egy hollywoodi partiban, de csak Nicole Kidmant találta. Végigdolgozta az azóta eltelt három évet: Daniel Brühl végzett rajta nőgyógyászati vizsgálatot a The Alienistben, rasztafrizurás tiniként lázadozott a BÚÉK-ban, amit pedig a Valanban csinált, azt megnézni sem merte. Jelenleg a Mintaapák című tévésorozatban láthatjuk nap mint nap. Az idén lesz 18 éves, a színművészetire készül, addig viszont bármilyen munkát elvállal, csak a haját ne bántsák.
2020. február. 19. 19:30
Gáspárfalvi Dorka: Az Oscar után tudatosult bennem, hogy ezt szeretném csinálni

Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt meghökkentően magas. A jegybank szerint mindez csak átmeneti jelenség.
Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt meghökkentően magas. A jegybank szerint mindez csak átmeneti jelenség.
2020. február. 19. 12:42
Két magyar gazdasági sokk jutott egy hétre

A fiatal férfit 250 óra közérdekű munkára ítélte a bíróság jogerősen.
A fiatal férfit 250 óra közérdekű munkára ítélte a bíróság jogerősen.
2020. február. 20. 16:29
Bevett 30 nyugtatót, majd rátámadt a mentőkre

A Microsoft minden új Windows-funkció bevezetésekor megígéri, hogy jobbá teszi a frissítéseket. Ez a jelek szerint még várat magára.","shortLead":"A Microsoft minden új Windows-funkció bevezetésekor megígéri, hogy jobbá teszi a frissítéseket. Ez a jelek szerint még...","id":"20200220_windows_10_frissites_KB4532693_update_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c436a33-2737-4c40-a8a2-0d320e8d755b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_windows_10_frissites_KB4532693_update_hiba","timestamp":"2020. február. 20. 08:33","title":"Nagy gond van a Windows 10 legutolsó frissítésével, ne telepítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"Adózóna","category":"gazdasag","description":"Nem biztos, hogy ez megfelel a GDPR szabályozásának.","shortLead":"Nem biztos, hogy ez megfelel a GDPR szabályozásának.","id":"20200220_Evtizedekig_orzi_az_allam_az_egeszsegugyi_adatainkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0eb3a7-ef08-49c6-9ad9-bdcbe2e9a07b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_Evtizedekig_orzi_az_allam_az_egeszsegugyi_adatainkat","timestamp":"2020. február. 20. 13:57","title":"Évtizedekig őrzi az állam az egészségügyi adatainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megvert bujáki nő a Facebookon reagált a Bors cikkére, mely néhány órája megszólaltatta a volt katonát, aki Orosz Bernadett szerint majdnem halálra verte őt.","shortLead":"A megvert bujáki nő a Facebookon reagált a Bors cikkére, mely néhány órája megszólaltatta a volt katonát, aki Orosz...","id":"20200220_orosz_bernadett_alezredes_tamadas_veres_bujaki_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac17951-e071-402e-8f80-5d0b8f93eff5","keywords":null,"link":"/elet/20200220_orosz_bernadett_alezredes_tamadas_veres_bujaki_no","timestamp":"2020. február. 20. 13:21","title":"Orosz Bernadett szerint támadója nem mond igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f62b51-abd5-45d7-87c1-a8facc56c39d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elege lett belőle, hogy nem élvezheti a testét. Elege lett belőle, hogy nem élvezheti a testét. 2020. február. 20. 15:18
Pornókarrierbe kezdett Steven Spielberg lánya

Az agrárminiszter egy sor klímavédelmi intézkedést is bejelentett.
Az agrárminiszter egy sor klímavédelmi intézkedést is bejelentett.
2020. február. 20. 16:04
Adómentesen lehet méhészeti termékeket árulni