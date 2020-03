Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a61bc1e-9040-4b79-9e46-a363e24819a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bangladesben, Kambodzsában és Vietnámban már számos gyárat bezártak a Kínából érkező alapanyagok és a világmárkák megrendeléseinek elmaradása miatt.","shortLead":"Bangladesben, Kambodzsában és Vietnámban már számos gyárat bezártak a Kínából érkező alapanyagok és a világmárkák...","id":"20200323_40_millio_ember_veszitheti_el_a_munkajat_a_ruhagyarak_bezarasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a61bc1e-9040-4b79-9e46-a363e24819a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a1899f-87fd-478e-b4f5-9b3c2668ebce","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_40_millio_ember_veszitheti_el_a_munkajat_a_ruhagyarak_bezarasa_miatt","timestamp":"2020. március. 23. 11:20","title":"40 millió ember veszítheti el a munkáját a ruhagyárak bezárása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ccae82-8019-4f92-b9c8-03f83220288c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egész erős földrengés keletkezett a horvát főváros térségében.","shortLead":"Egész erős földrengés keletkezett a horvát főváros térségében.","id":"20200322_Rengett_a_fold_a_szomszedban_Magyarorszagon_is_erezni_lehetett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20ccae82-8019-4f92-b9c8-03f83220288c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cfcf5b-59e9-4599-8a84-aadb558ed212","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Rengett_a_fold_a_szomszedban_Magyarorszagon_is_erezni_lehetett","timestamp":"2020. március. 22. 08:27","title":"Rengett a föld a szomszédban, Magyarországon is érezni lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kihúzták az ötöslottó számait.","shortLead":"Kihúzták az ötöslottó számait.","id":"20200321_Ha_40_alatt_es_64_felett_tippelt_a_lotton_akkor_van_egy_rossz_hirunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb17d84-d8f6-4222-9d55-97d33870cc52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_Ha_40_alatt_es_64_felett_tippelt_a_lotton_akkor_van_egy_rossz_hirunk","timestamp":"2020. március. 21. 20:01","title":"Ha 40 alatt és 64 felett tippelt a lottón, akkor van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ab5651-4cf4-487b-8410-45c70c860fa5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rosszul kezeli Donald Trump amerikai elnök az USA-t is egyre súlyosabban érintő koronavírus-járványt, s ezért rendszeres „árnyék-tájékoztatókat” tart Joe Biden. A politikus, akinek a legjobb esélye van arra, hogy a Demokrata Párt jelöltjeként induljon az elnökválasztáson, azt is közölte, hogy Trump rendszeresen tesz félrevezető nyilatkozatokat.\r

\r

","shortLead":"Rosszul kezeli Donald Trump amerikai elnök az USA-t is egyre súlyosabban érintő koronavírus-járványt, s ezért...","id":"20200322_Arnyek_koronavirustajekoztatokba_kezd_Biden_mert_Trump_alkalmatlan_a_vezetesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2ab5651-4cf4-487b-8410-45c70c860fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03433b26-b30b-4df3-a53a-7ebe2d44fbde","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Arnyek_koronavirustajekoztatokba_kezd_Biden_mert_Trump_alkalmatlan_a_vezetesre","timestamp":"2020. március. 22. 15:11","title":"Árnyék koronavírus-tájékoztatókba kezd Biden, mert Trump alkalmatlan a vezetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"167-re nőtt a fertőzöttek száma a hivatalos adatok szerint.","shortLead":"167-re nőtt a fertőzöttek száma a hivatalos adatok szerint.","id":"20200323_koronavirus_fertozes_halalos_aldozat_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a3d622-d96c-4ad3-a4e8-5846f06ed3f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_koronavirus_fertozes_halalos_aldozat_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 23. 07:12","title":"Koronavírus: 36 újabb fertőzött, elhunyt egy idős férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45339506-e266-48bb-b84c-4c4922806cec","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ugyan nem mindig a rendeléssel azonos mennyiségben, de a gyógyszerészkamara elnöke szerint folyamatosan tudnak szállítani a gyógyszertáraknak.","shortLead":"Ugyan nem mindig a rendeléssel azonos mennyiségben, de a gyógyszerészkamara elnöke szerint folyamatosan tudnak...","id":"20200323_gyogyszereszkamara_negyszeres_igenyek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45339506-e266-48bb-b84c-4c4922806cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7549cd7-d1ba-4679-924b-c872ecc031b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_gyogyszereszkamara_negyszeres_igenyek_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 10:44","title":"Négyszer annyi gyógyszert vesznek a magyarok a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős nőt szállítottak szombaton kórházba, az elmúlt két hétben több mint száz emberrel került kapcsolatba.","shortLead":"Egy idős nőt szállítottak szombaton kórházba, az elmúlt két hétben több mint száz emberrel került kapcsolatba.","id":"20200321_Mohacson_is_megjelent_a_koronavirus_a_fertozottnek_100_folotti_kontaktja_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8161ba-7640-47a4-a438-654ceb61b45c","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Mohacson_is_megjelent_a_koronavirus_a_fertozottnek_100_folotti_kontaktja_volt","timestamp":"2020. március. 21. 20:48","title":"Mohácson is megjelent a koronavírus, a fertőzöttnek 100 fölötti kontaktja volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szerintük az Országgyűlés akadályoztatása esetén határozatait elektronikus kommunikációs eszköz alkalmazásával is meg tudja hozni.","shortLead":"Szerintük az Országgyűlés akadályoztatása esetén határozatait elektronikus kommunikációs eszköz alkalmazásával is meg...","id":"20200323_Szocialista_ellenjavaslat_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f2741e-e63b-4730-9a12-c4ca220bfed2","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Szocialista_ellenjavaslat_parlament","timestamp":"2020. március. 23. 12:09","title":"Saját törvényjavaslatot nyújtottak be a szocialisták a veszélyhelyzetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]