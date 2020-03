Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A koronavírus-járvány ázsiai alakulásáról közölt szombati adatok Dél-Koreában a járvány lassulásról tanúskodnak, a hatóságok azonban fokozottan ügyelnek az új gócokra. Hongkongban a hatóságok szerint jelentősen nőtt a külföldről behozott megbetegedések száma, Mianmar továbbra is az állítja, hogy elkerülte a világjárvány, annak ellenére, hogy három fertőzött országgal, - köztük Kína - veszi körül. Dél-Koreában lassult a járvány. Az olasz polgári védelem minden eddiginél elkeserítőbb számokat közölt a koronavírus-járvány állásáról. Egy nap alatt 793 ember halt meg Olaszországban a vírustól. A 79 éves operaénekes maga jelentette be a hírt. Plácido Domingo koronavírusos. Több civil jogvédő szervezet közös nyilatkozatban jelezte aggályait a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslattal kapcsolatban. Civilek: A vészhelyzet nem alkotmányon kívüli helyzet. Meghaladja a 20 százalékot az új fertőzéses esetek számának növekedése Magyarországon. Infografikán mutatjuk a járvány itthoni terjedését. Meredeken növekszik a fertőzöttek száma Magyarországon (infografika). A koronavírus-járvány miatt a védőnők Szolnokon nem mehetnek az újszülöttekhez, Szegeden a fertőző betegek ellátására alkalmas centrumot alakítottak ki. Szegeden járványkórházat hoznak létre. Bővül a lista: sajnos a Samsung idei csúcstelefonja nem mondható tökéletesnek. Legutóbb a GPS-ről panaszkodtak a felhasználók. Legutóbb a GPS-ről panaszkodtak a felhasználók. Panaszkodnak a Galaxy S20-ra: gond van a navigációval. Egy 95 éves, krónikus szívbeteg nyugdíjas férfi az új koronavírus-járvány első csehországi áldozata - jelentette be Roman Prymula, az egészségügyi miniszter helyettese, a csehországi válságstáb elnöke vasárnap este a közszolgálati hírtelevízióban (CT24). Csehországban is van már halott, Törökországban nőtt az áldozatok száma.