[{"available":true,"c_guid":"3f2b7cbe-ec29-4ec6-b051-d3cda7c790bc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Fidesz a saját bázisának akar üzenni ebben a világtragédiában is – mondja Bogdán László az egykor félelmetes hírű, mára irigyelt helyzetű baranyai cigányfalu, Cserdi polgármestere, aki úgy véli, egy jogász végzettségű politikus ne akarjon vírusszakértő lenni.","shortLead":"A Fidesz a saját bázisának akar üzenni ebben a világtragédiában is – mondja Bogdán László az egykor félelmetes hírű...","id":"20200324_Bogdan_Laszlo_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f2b7cbe-ec29-4ec6-b051-d3cda7c790bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9b053f-167a-4c33-ad7d-2d952931eead","keywords":null,"link":"/360/20200324_Bogdan_Laszlo_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 24. 18:30","title":"Bogdán László a Home office-ban: \"A politikusok maradjanak a seggükön\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d2ff53-8586-4547-8c19-64dea54e9959","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tünetmentes fertőzötteket is karanténba zárták és megfigyelték, csak nem számoltak be róluk.","shortLead":"A tünetmentes fertőzötteket is karanténba zárták és megfigyelték, csak nem számoltak be róluk.","id":"20200323_koronavirus_fertozes_kina_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d2ff53-8586-4547-8c19-64dea54e9959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20f30c5-17a1-42be-9519-5c82162964e0","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_koronavirus_fertozes_kina_statisztika","timestamp":"2020. március. 23. 07:39","title":"Kínában 43 ezer tünetmentes koronavírus-fertőzött maradhatott ki a hivatalos statisztikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8eeecd-7413-49b3-8d61-6efa8ef2ffb4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200324_Kulonkeges_hangulatu_klip_keszult_a_kiurult_Budapestrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e8eeecd-7413-49b3-8d61-6efa8ef2ffb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217d8f68-5282-4b12-bc9a-dda820014163","keywords":null,"link":"/kultura/20200324_Kulonkeges_hangulatu_klip_keszult_a_kiurult_Budapestrol","timestamp":"2020. március. 24. 10:38","title":"Különleges hangulatú klip készült a kiürült Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e81441-f281-43d9-9665-026292b940d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég 50 millió euró értékben biztosítja az üzemanyagot.","shortLead":"A cég 50 millió euró értékben biztosítja az üzemanyagot.","id":"20200323_Ingyen_tankolast_ajanlott_fel_a_korhazi_dolgozoknak_a_Total_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84e81441-f281-43d9-9665-026292b940d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c78fb67-ecac-4b00-81b6-99b0bbdb886c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_Ingyen_tankolast_ajanlott_fel_a_korhazi_dolgozoknak_a_Total_Franciaorszagban","timestamp":"2020. március. 23. 17:37","title":"Ingyentankolást ajánlott fel a francia kórházi dolgozóknak a Total","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. Nagy László maga jelezte a hétvégén, hogy családostul otthoni karanténba vonul, miután egy hete együtt koszorúzott a szegedi egyetem koronavírusosnak bizonyult rektorával. Ennek ellenére hétfőn elment szavazni a parlamentbe. Erről a hvg.hu-nak azt mondta: ez morális kötelessége volt, és legközelebb is megtenné, sőt, amíg csak él, meg is teszi majd hasonló helyzetben. ","shortLead":"B. Nagy László maga jelezte a hétvégén, hogy családostul otthoni karanténba vonul, miután egy hete együtt koszorúzott...","id":"20200323_Erkolcsi_kotelessegem_volt_hogy_jelen_legyek__ezzel_indokolta_a_fideszes_kepviselo_hogy_elhagyta_a_hazi_karantent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e830b825-41ca-404e-bb37-d646db80beef","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Erkolcsi_kotelessegem_volt_hogy_jelen_legyek__ezzel_indokolta_a_fideszes_kepviselo_hogy_elhagyta_a_hazi_karantent","timestamp":"2020. március. 23. 18:50","title":"A házi karantént elhagyó fideszes képviselő szerint erkölcsi kötelessége volt, hogy ott legyen hétfőn a parlamentben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0261e6-be58-4026-a65b-5970afe057a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte minden meghatározó tényező a piac ellen dolgozik: a forint árfolyama zuhan, a kocsikat megnézni is nehézkesebb és az ügyintézés is körülményes. ","shortLead":"Szinte minden meghatározó tényező a piac ellen dolgozik: a forint árfolyama zuhan, a kocsikat megnézni is nehézkesebb...","id":"20200323_koronavirus_jarvany_hasznaltautopiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca0261e6-be58-4026-a65b-5970afe057a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5384ce93-90af-436e-b058-287b64a8222f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_koronavirus_jarvany_hasznaltautopiac","timestamp":"2020. március. 23. 13:35","title":"A járvány elintézte a használtautó-piacot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc5b376-d4ec-4a3a-9d6c-ddfb90f04362","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendeletben kötelezte a kormány az önkormányzatokat a 70 évnél idősebbek és a kötelező karanténba zártak ellátására, Ferencvárosban a felszabaduló önkormányzati dolgozókkal oldanák meg a feladatot. Beszéltünk olyannal, aki nem örül ennek. ","shortLead":"Rendeletben kötelezte a kormány az önkormányzatokat a 70 évnél idősebbek és a kötelező karanténba zártak ellátására...","id":"20200324_Ovono_baranyi_idosek_ellatasa_koronavirus_budapest_ferencvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdc5b376-d4ec-4a3a-9d6c-ddfb90f04362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c72412a-e712-42f4-8d39-bc05d52aa99e","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Ovono_baranyi_idosek_ellatasa_koronavirus_budapest_ferencvaros","timestamp":"2020. március. 24. 06:00","title":"Munka nélkül maradt óvónőkkel oldaná meg az idősek ellátását a ferencvárosi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934dc56c-3b26-4076-89bd-5e948520a665","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Bár Vekerdy tanár úr is megmondta, hogy a gyerekkel együtt tanulni semmi jóra nem vezet, a jelenlegi helyzet felülírja ezt a szabályt. Próbáljunk meg hát csak a jóra emlékezni, és idézzük fel a rég tanultakat. Gyorstalpalónkon - amelyhez a Segíts a gyerekednek! Matek lépésről lépésre és a Hogyan legyünk jók matekból? című könyveinket vetettük be - három matematikai anyaghoz adunk rövid leírást.","shortLead":"Bár Vekerdy tanár úr is megmondta, hogy a gyerekkel együtt tanulni semmi jóra nem vezet, a jelenlegi helyzet felülírja...","id":"20200323_Hazi_matek_tulelesi_gyakorlat_szuloknek_es_gyerekeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=934dc56c-3b26-4076-89bd-5e948520a665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90d4cdb-e3f6-4962-9018-e4502de78c4a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200323_Hazi_matek_tulelesi_gyakorlat_szuloknek_es_gyerekeknek","timestamp":"2020. március. 23. 18:02","title":"Házi matek: túlélési gyakorlat szülőknek és gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]