226-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Újabb koronavírusos beteg halt meg, 39 új fertőzött Magyarországon 2020. március. 25. 06:52

Holttesteket és segítség nélkül hagyott időseket találtak a spanyol katonák, amikor idősotthonokat ellenőriztek. Magukra hagyták Spanyolországban az idősotthonokban élőket 2020. március. 24. 10:57

A luxusmárkák anyavállalata már megkapta a hatósági engedélyeket.

","shortLead":"A luxusmárkák anyavállalata már megkapta a hatósági engedélyeket.\r

Egészségügyi maszkot gyárt a Gucci és a Saint Laurent is 2020. március. 24. 21:03

A koronavírus-fertőzéstől és az abból kialakuló betegségtől tartó oroszországi milliárdosok sorra rendeznek be magánvilláikban családi klinikákat, és felvásárolják a lélegeztetőgépeket is. Közben az orvosok arra panaszkodnak, hogy a vidéki városokban nincs elég ilyen, életmentéshez használt készülék. Közben az orvosok arra panaszkodnak, hogy a vidéki városokban nincs elég ilyen, életmentéshez használt készülék. Dübörög a szolidaritás – az orosz milliárdosok hazaviszik a lélegeztetőgépeket 2020. március. 24. 13:58

Péntektől még olcsóbb lesz az üzemanyag. 300 forint alá csúszik a benzin ára 2020. március. 25. 10:25

Az orosz kormány utasította a közlekedési minisztériumot, hogy a belügyminisztériummal és a Szövetségi Biztonsági Szolgálattal (FSZB) együttműködve szervezze meg az Oroszországban tartózkodó ukrán, illetve az Ukrajnában lévő orosz állampolgárok hazaszállítását. Oroszország visszaszállítja az ukrán állampolgárokat Ukrajnába 2020. március. 24. 18:44

A termék hazai előállítását végző cég vezetője szerint a pánikvásárlás a hiány oka, de hamarosan normalizálódhat a helyzet. Hová tűnt az élesztő a boltokból? 2020. március. 25. 13:21

Mérhetetlen mennyiségű álhír kering a világban a koronavírus-járvány keletkezésével és a betegség kezelésével kapcsolatban. A sokszor politikusok által is terjesztett csúsztatások és hazugságok miatt elmosódik az igazság és hazugság közötti választóvonal, és ez rengeteg emberéletbe kerülhet. A fele sem igaz – álhírek és politikusok a koronavírusról 2020. március. 25. 16:51