Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb6e5799-0bcf-4671-a80c-d575f9ee7d20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Körülbelül egy évvel ezelőtt röppent fel a hír, hogy az előzetes beharangozások ellenére sem kerül piacra az Apple vezeték nélküli töltője, ugyanis elég sok gond volt vele. Most azonban úgy tűnik, Cupertinóban nem mondtak le róla.","shortLead":"Körülbelül egy évvel ezelőtt röppent fel a hír, hogy az előzetes beharangozások ellenére sem kerül piacra az Apple...","id":"20200325_apple_airpower_vezetek_nelkuli_tolto_fejlesztese_prototipus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb6e5799-0bcf-4671-a80c-d575f9ee7d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619b5fdc-36ba-4e1d-8245-79856d5f744d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_apple_airpower_vezetek_nelkuli_tolto_fejlesztese_prototipus","timestamp":"2020. március. 25. 10:03","title":"Titokban továbbfejleszti az Apple az AirPowert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki jól van a tájékoztatás szerint, de a fertőzésveszély miatt zárva tartanak.","shortLead":"Mindenki jól van a tájékoztatás szerint, de a fertőzésveszély miatt zárva tartanak.","id":"20200325_Egy_gyogyszertar_munkatarsai_is_elkaptak_a_koronavirust_Gardonyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92135fda-cade-4e9f-b0ef-919e52b62547","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Egy_gyogyszertar_munkatarsai_is_elkaptak_a_koronavirust_Gardonyban","timestamp":"2020. március. 25. 11:40","title":"Egy gyógyszertár munkatársai is elkapták a koronavírust Gárdonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tudósok először programozták át egy szuperidős sejtjeit bármilyen más sejtté, szövetté átalakulni képes, úgynevezett indukált pluripotens (IPS) őssejtekké. A tudományos előrelépés lehetővé teszi, hogy tanulmányozzák, miért élnek olyan hosszú ideig egészségesen a 110 évesnél idősebb emberek.","shortLead":"Tudósok először programozták át egy szuperidős sejtjeit bármilyen más sejtté, szövetté átalakulni képes, úgynevezett...","id":"20200324_ossejt_szuperidos_sejt_atprogramozasa_kutatas_idosek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c040c924-e6f9-4888-862a-190b0ff160dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_ossejt_szuperidos_sejt_atprogramozasa_kutatas_idosek","timestamp":"2020. március. 24. 17:03","title":"Szuperidős sejtekből csináltak őssejteket a tudósok, megfejthetik vele a hosszú élet titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c44d2e6-2d0c-4413-ab58-aa47fe0fefea","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hangosak a gyerekek? Kicsi a lakás? Megmutatjuk, hogyan teremthetünk otthoni irodát szűk helyen.","shortLead":"Hangosak a gyerekek? Kicsi a lakás? Megmutatjuk, hogyan teremthetünk otthoni irodát szűk helyen.","id":"20200325_Sok_a_buktatoja_az_otthoni_irodanak__Nehany_tipp_amivel_elkerulhetjuk_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c44d2e6-2d0c-4413-ab58-aa47fe0fefea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d25bde8-08bd-46f4-8596-a81575a1044c","keywords":null,"link":"/360/20200325_Sok_a_buktatoja_az_otthoni_irodanak__Nehany_tipp_amivel_elkerulhetjuk_oket","timestamp":"2020. március. 25. 16:00","title":"Sok a buktatója az otthoni irodának – Videón néhány tipp, amivel elkerülhetjük őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83d74ee-6293-4e6f-af1a-0704030fdd47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"226-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. ","shortLead":"226-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. ","id":"20200325_koronavirus_fertozes_jarvany_halalos_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a83d74ee-6293-4e6f-af1a-0704030fdd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc5a4c8-8a68-4526-91ff-dea6eff5b9c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_koronavirus_fertozes_jarvany_halalos_aldozat","timestamp":"2020. március. 25. 06:52","title":"Újabb koronavírusos beteg halt meg, 39 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét segítene az Instagram a koronavírus-járvány miatt otthon maradó felhasználóknak. A most bemutatott új funkció mellé egy különleges matrica is készült.","shortLead":"Ismét segítene az Instagram a koronavírus-járvány miatt otthon maradó felhasználóknak. A most bemutatott új funkció...","id":"20200324_instagram_koronavirus_jarvany_karanten_videochat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f1babf-49b7-4cd4-b649-f1cabb714137","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_instagram_koronavirus_jarvany_karanten_videochat","timestamp":"2020. március. 24. 18:03","title":"Kitalált valamit az Instagram, hogy karanténban is megoszthassuk az élményeinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dff9ad9-f4f5-467c-a52c-8d2c4e3a8cf8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"De nagy a forgalom a kórházakban.","shortLead":"De nagy a forgalom a kórházakban.","id":"20200326_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_csutortoki_tajekoztatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dff9ad9-f4f5-467c-a52c-8d2c4e3a8cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf2c51f-7b34-4495-a9f1-666e484c93fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_csutortoki_tajekoztatoja","timestamp":"2020. március. 26. 11:19","title":"Operatív törzs: Sikerült lassítani a vírus terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52df81c9-a171-49d4-910e-7920195bdd93","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kihagyható-e kötőjel a Covid-19-ből, megfertőződhetnek-e az orkok is és teherbe lehet-e esni a szájmaszktól. A Duma Aktuál saját kormányinfóján csupa fontos kérdést kap Kovács András Péter, amiket precíz módon válogattak ki kollégái. Kovács Zoltán alighanem állva tapsol.","shortLead":"Kihagyható-e kötőjel a Covid-19-ből, megfertőződhetnek-e az orkok is és teherbe lehet-e esni a szájmaszktól. A Duma...","id":"20200324_Duma_Aktual_Koronainfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52df81c9-a171-49d4-910e-7920195bdd93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516550ad-de1b-432c-bf50-a80bcebff3bf","keywords":null,"link":"/360/20200324_Duma_Aktual_Koronainfo","timestamp":"2020. március. 24. 15:30","title":"KAP kormányinfóján rejtvénymagazin is kérdezhet, a fontos témákra sajnos nem jut idő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]