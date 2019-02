Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e55cfed-da96-4927-a6c5-c79651cab4f0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök 2015-ben sokat ígért a megyei jogú városoknak, egyebek között azt, hogy 2018-ig minden magyarországi autópálya eléri az országhatárt. A határidő lejárt, és még mindig van olyan beruházás, amelyik el sem kezdődött. Az azonban már látszik, hogy kik járhatnak jól a Modern Városok Program útépítéseinél. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök 2015-ben sokat ígért a megyei jogú városoknak, egyebek között azt, hogy 2018-ig minden...","id":"20190220_Modern_Varosok_utepitesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e55cfed-da96-4927-a6c5-c79651cab4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3032052-2895-4559-b2be-6c7cf5097138","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Modern_Varosok_utepitesek","timestamp":"2019. február. 20. 06:30","title":"Megugró költségek, csúszás, baráti zsebek: ez lett Orbán nagy útépítési ígéreteiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed2a5e3-ec22-479b-a400-c42f44fa3d56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új OLED-televíziót is bejelentett most kezdődött expóján a Panasonic. A cél közös: hollywoodi moziélményt tenni a fogyasztók szeme elé. ","shortLead":"Három új OLED-televíziót is bejelentett most kezdődött expóján a Panasonic. A cél közös: hollywoodi moziélményt tenni...","id":"20190220_panasonic_televiziok_panasonic_convention_2019_panasonic_z2000_oled_televiziok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eed2a5e3-ec22-479b-a400-c42f44fa3d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b96a85-e4ab-46da-813a-b73bcf4eb1a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_panasonic_televiziok_panasonic_convention_2019_panasonic_z2000_oled_televiziok","timestamp":"2019. február. 20. 15:03","title":"Hollywood a négy fal között: 3+1 új tévével venné be a nappalikat a Panasonic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdaa5a2d-5be2-43b1-83d9-779d435e4f6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó kompakt roadstere elérkezett pályafutása végéhez, amit egy limitált szériás modellel ünnepelnek meg.","shortLead":"A német gyártó kompakt roadstere elérkezett pályafutása végéhez, amit egy limitált szériás modellel ünnepelnek meg.","id":"20190220_rikito_sargan_bucsuzik_a_mercedes_slc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdaa5a2d-5be2-43b1-83d9-779d435e4f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a831bad-1a8f-4a77-84e6-52193fd60905","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_rikito_sargan_bucsuzik_a_mercedes_slc","timestamp":"2019. február. 20. 13:21","title":"Rikító sárgán búcsúzik a Mercedes SLC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fdc6f9-d76d-4af3-b407-fb0f08a8e8cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a Postapalota megvásárlására adtak pénzt a jegybanki alapítványok a saját cégüknek, de a felújításhoz szükséges kölcsön fedezetét is ők állják.","shortLead":"Nemcsak a Postapalota megvásárlására adtak pénzt a jegybanki alapítványok a saját cégüknek, de a felújításhoz szükséges...","id":"20190220_Matolcsyek_uj_ertelmet_adnak_a_sikeres_ingatlanbiznisz_fogalmanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1fdc6f9-d76d-4af3-b407-fb0f08a8e8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0d7ca6-63c4-45a1-a333-ff0a8a275300","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Matolcsyek_uj_ertelmet_adnak_a_sikeres_ingatlanbiznisz_fogalmanak","timestamp":"2019. február. 20. 11:09","title":"Matolcsyék új értelmet adnak a sikeres ingatlanbiznisz fogalmának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b339bb21-a745-4837-9d00-bc98d24795d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bezárták a gyárat, ahol a világ teljes Nutella-mennyiségének negyede készül. A cég mindenkit megnyugtatott: a már most is a boltokban lévő termékeket nyugodtan meg lehet enni, nem hibásak.","shortLead":"Bezárták a gyárat, ahol a világ teljes Nutella-mennyiségének negyede készül. A cég mindenkit megnyugtatott: a már most...","id":"20190221_Minosegi_hibak_miatt_bezartak_a_vilag_legnagyobb_Nutellagyarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b339bb21-a745-4837-9d00-bc98d24795d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade89c5e-cbc1-48b8-bd75-891d6d8e4d90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Minosegi_hibak_miatt_bezartak_a_vilag_legnagyobb_Nutellagyarat","timestamp":"2019. február. 21. 11:45","title":"Minőségi hibák miatt bezárták a világ legnagyobb Nutella-gyárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437f84a8-fab4-4c73-aef1-ec7cc733b9ac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pedig a szavak szintjén a kormányfő bárki ellen megvédi az országot.","shortLead":"Pedig a szavak szintjén a kormányfő bárki ellen megvédi az országot.","id":"20190220_Orban_osszecsapta_a_bokajat_a_NATO_elvarasai_szerint_vesz_fegyvert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=437f84a8-fab4-4c73-aef1-ec7cc733b9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df17135-f3b5-4612-8f9f-5a9ec54276de","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Orban_osszecsapta_a_bokajat_a_NATO_elvarasai_szerint_vesz_fegyvert","timestamp":"2019. február. 20. 14:08","title":"Orbán összecsapta a bokáját, a NATO elvárásai szerint vesz fegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e0cef-5cad-45fe-a1ad-af832bbdea49","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"hetilap","description":"Dinoszauruszok módjára halnak ki az utasszállításból az óriási repülőgépek. Az Airbus A380 gyártása leáll, a korszakalkotó Boeing–747 iránt pedig alig van kereslet.","shortLead":"Dinoszauruszok módjára halnak ki az utasszállításból az óriási repülőgépek. Az Airbus A380 gyártása leáll, a ...","id":"201908__airbus_a380__meretgazdasagossag__arugalmassag_igenye__a_nagysag_atka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=750e0cef-5cad-45fe-a1ad-af832bbdea49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64083ec8-1dfc-4377-b01b-ceb34ad1a367","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.08/201908__airbus_a380__meretgazdasagossag__arugalmassag_igenye__a_nagysag_atka","timestamp":"2019. február. 20. 00:00","title":"A nagyság átka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt drámai a szakítás, a kapcsolat egyszerűen nem működött, van ilyen.","shortLead":"Nem volt drámai a szakítás, a kapcsolat egyszerűen nem működött, van ilyen.","id":"20190220_Lady_Gaga_felbontotta_a_jegyesseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21789049-d8cd-4e48-a3a4-1e63ff033978","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Lady_Gaga_felbontotta_a_jegyesseget","timestamp":"2019. február. 20. 08:54","title":"Lady Gaga felbontotta a jegyességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]