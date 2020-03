Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizennyolc embert előre kitervelten és különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolnak, a szaúdi hírszerzés volt helyettesét, valamint a trónörökös bizalmasát pedig bűnpártolással.","shortLead":"Tizennyolc embert előre kitervelten és különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolnak, a szaúdi hírszerzés...","id":"20200325_Hasogdzsiugy_Vadat_emeltek_a_gyilkossag_20_szaudi_gyanusitottja_ellen_Torokorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483bb522-84fd-4df5-b8b2-bd22654fbefe","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Hasogdzsiugy_Vadat_emeltek_a_gyilkossag_20_szaudi_gyanusitottja_ellen_Torokorszagban","timestamp":"2020. március. 25. 11:18","title":"Hasogdzsi-ügy: Vádat emeltek a gyilkosság 20 szaúdi gyanúsítottja ellen Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe58310-5c5a-4e06-9ec4-d7e396766e6b","c_author":"Vágvölgyi B. 