Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messenger nem örök és állandó, a Facebook folyamatosan változtat rajta. Legutóbb az álinformációk rohamos terjedésének megakadályozására léptettek életbe egy korlátozó funkciót.","shortLead":"A Messenger nem örök és állandó, a Facebook folyamatosan változtat rajta. Legutóbb az álinformációk rohamos...","id":"20200325_facebook_messenger_uzenet_tovabbitasa_funkcio_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3504c4a-a946-4699-9cb5-627171ee725a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_facebook_messenger_uzenet_tovabbitasa_funkcio_korlatozas","timestamp":"2020. március. 25. 09:03","title":"Fontos változás a Facebook Messengerben: korlátozzák az üzenettovábbítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki jól van a tájékoztatás szerint, de a fertőzésveszély miatt zárva tartanak.","shortLead":"Mindenki jól van a tájékoztatás szerint, de a fertőzésveszély miatt zárva tartanak.","id":"20200325_Egy_gyogyszertar_munkatarsai_is_elkaptak_a_koronavirust_Gardonyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92135fda-cade-4e9f-b0ef-919e52b62547","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Egy_gyogyszertar_munkatarsai_is_elkaptak_a_koronavirust_Gardonyban","timestamp":"2020. március. 25. 11:40","title":"Egy gyógyszertár munkatársai is elkapták a koronavírust Gárdonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc35521-db5a-4a9b-864b-e969187f9358","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"114 exta lóerőt és 160 extra Nm-t kapunk ettől az ültetett futóműves, 24 colos kerekű luxusmodelltől.","shortLead":"114 exta lóerőt és 160 extra Nm-t kapunk ettől az ültetett futóműves, 24 colos kerekű luxusmodelltől.","id":"20200325_tuladagolas_685_loeros_lett_a_rollsroyce_elso_szabadidoautoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cc35521-db5a-4a9b-864b-e969187f9358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5259e79-888a-4158-9c86-270fe630fbac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_tuladagolas_685_loeros_lett_a_rollsroyce_elso_szabadidoautoja","timestamp":"2020. március. 25. 06:41","title":"Túladagolás: 685 lóerős lett a Rolls-Royce első szabadidőautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3c9daa-b960-4539-83b4-0c2902331052","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aggódik az Európai Parlament jogi bizottsága a magyarországi veszélyhelyzet meghosszabbítása miatt.","shortLead":"Aggódik az Európai Parlament jogi bizottsága a magyarországi veszélyhelyzet meghosszabbítása miatt.","id":"20200324_Vizsgalatot_surgetnek_az_Europai_Bizottsagnal_a_magyar_veszelyhelyzet_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f3c9daa-b960-4539-83b4-0c2902331052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d257dc-6fa4-4fd0-87b9-2ea3146002e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Vizsgalatot_surgetnek_az_Europai_Bizottsagnal_a_magyar_veszelyhelyzet_miatt","timestamp":"2020. március. 24. 19:14","title":"Vizsgálatot sürgetnek az Európai Bizottságnál a magyar veszélyhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország mindent elkövet a koronavírus-járvány megfékezése érdekében, és ezért új intézkedéseket kell hozni – jelentette be élő beszédben Vlagyimir Putyin orosz államfő.","shortLead":"Oroszország mindent elkövet a koronavírus-járvány megfékezése érdekében, és ezért új intézkedéseket kell hozni –...","id":"20200325_Oroszorszag_koronavirus_putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9cd805-9ef3-4bb9-b210-8ed5f0944e87","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Oroszorszag_koronavirus_putyin","timestamp":"2020. március. 25. 14:55","title":"Mindenkit érintő munkaszünet jön a jövő héten Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fda0fbe-2909-4f84-adfd-f9244ac679a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsőként az autópályák mentén lévőket zárják be a járványveszély miatt, aztán következhet a többi is.","shortLead":"Elsőként az autópályák mentén lévőket zárják be a járványveszély miatt, aztán következhet a többi is.","id":"20200324_Elkezdenek_bezarni_az_olasz_benzinkutak_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fda0fbe-2909-4f84-adfd-f9244ac679a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9ad9d7-2728-4bd3-aa07-3e55cec11358","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_Elkezdenek_bezarni_az_olasz_benzinkutak_is","timestamp":"2020. március. 24. 16:46","title":"Elkezdenek bezárni az olasz benzinkutak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5b05ba-ec47-4f89-8d5c-1e25daa6316e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Féregszerű lény lehetett az állatvilág nagy részének evolúciós őse: a rizsszemnél is apróbb állat, amely 555 millió évvel ezelőtt a tengerfenéken holt szerves anyag után kutatva élt, a ma élő legtöbb állat, köztük az ember evolúciós elődje lehet.","shortLead":"Féregszerű lény lehetett az állatvilág nagy részének evolúciós őse: a rizsszemnél is apróbb állat, amely 555 millió...","id":"20200324_evolucio_allatvilag_ikaria_wariootia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba5b05ba-ec47-4f89-8d5c-1e25daa6316e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6645460b-d09a-4b06-95b8-034656cc49d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_evolucio_allatvilag_ikaria_wariootia","timestamp":"2020. március. 24. 19:03","title":"Féregszerű lény lehetett az ember őse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország 85 régiójából 55-ben már ott van a fertőzés, az országban már több mint 100 ezer ember karanténban él. Ukrajnában megugrott a pozitív esetek száma, egy ember pedig meghalt.","shortLead":"Oroszország 85 régiójából 55-ben már ott van a fertőzés, az országban már több mint 100 ezer ember karanténban él...","id":"20200325_oroszorszag_ukrajna_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e90e426-a918-4c2d-b567-765e47bcffee","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_oroszorszag_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 11:05","title":"Oroszországban megugrott a koronavírussal fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]