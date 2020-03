Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebce4682-07cd-44c7-bd4d-bcdd33c23eb5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Laczák százados irányítja mostantól a Dumaszínházat - ezt az otthonukban rekedt stand-uposok is csak műsor közben tudták meg. Ezentúl szabályozzák, hogy napi hány poént kell mondaniuk és azokat milyen témában. ","shortLead":"Laczák százados irányítja mostantól a Dumaszínházat - ezt az otthonukban rekedt stand-uposok is csak műsor közben...","id":"20200328_Duma_Aktual_A_hadsereg_vette_at_a_Dumaszinhaz_vezeteset_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebce4682-07cd-44c7-bd4d-bcdd33c23eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309d9491-7e1f-4c60-8604-252859d57ed7","keywords":null,"link":"/360/20200328_Duma_Aktual_A_hadsereg_vette_at_a_Dumaszinhaz_vezeteset_is","timestamp":"2020. március. 28. 19:00","title":"Duma Aktuál otthonról: A hadsereg vette át a Dumaszínház vezetését is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f7eedc-cefd-4562-b417-064068e81d41","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Max Strohe a Zsidó Kórház dolgozóinak készít ételt.\r

","shortLead":"Max Strohe a Zsidó Kórház dolgozóinak készít ételt.\r

","id":"20200327_Egy_Michelincsillagos_sef_orvosokra_es_apolokra_foz_Berlinben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25f7eedc-cefd-4562-b417-064068e81d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f9ca00-8b63-49d4-a7bb-bb628c615f9e","keywords":null,"link":"/elet/20200327_Egy_Michelincsillagos_sef_orvosokra_es_apolokra_foz_Berlinben","timestamp":"2020. március. 27. 21:58","title":"Egy Michelin-csillagos séf orvosokra és ápolókra főz Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936c29eb-1fbb-4620-b5a4-8d98f343ce39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Budai kerületekben és a Pétervásárai járásban él relatíve a legtöbb 65 évesnél idősebb ember. Összesen 1,8 millió a járvány által leginkább fenyegetettek száma. A KSH adataiból kiderül az is, hogy a 2017-es influenzajárványnak 5 ezer áldozata is lehetett idehaza 2 hónap alatt. ","shortLead":"Budai kerületekben és a Pétervásárai járásban él relatíve a legtöbb 65 évesnél idősebb ember. Összesen 1,8 millió...","id":"202013_veszelyeztetett_korosztalyok_18_millio_aleginkabb_fenyegetettek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=936c29eb-1fbb-4620-b5a4-8d98f343ce39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9060d8f3-6362-4b7d-901b-ce6b5636fca1","keywords":null,"link":"/360/202013_veszelyeztetett_korosztalyok_18_millio_aleginkabb_fenyegetettek_szama","timestamp":"2020. március. 27. 17:30","title":"Térképen mutatjuk, hol élnek idehaza azok, akiket a leginkább veszélyeztet a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Egyre több divatcég maszkokat vagy orvosi felszerelést gyártana, a gond azonban nem is a jó szándék, hanem a megfelelő technológia és a speciális alapanyag hiánya. Sokan ráadásul nyerészkedni próbálnak azon, hogy mindenki maszkot akar vásárolni, így viszont oda nem jut, ahol valóban létfontosságú lenne: az egészségügybe. ","shortLead":"Egyre több divatcég maszkokat vagy orvosi felszerelést gyártana, a gond azonban nem is a jó szándék, hanem a megfelelő...","id":"20200327_koronavirus_maszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91eb1895-2cd5-4830-94b1-52427c907d6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_koronavirus_maszk","timestamp":"2020. március. 27. 20:00","title":"A Guccitól a hobbivarrónőkig mindenki maszkot gyárt, de biztos jó ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b357fbab-1f9c-4a9b-b8ab-49f872e4b493","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Argentína bejelentette határainak lezárását, Brazíliában már 77 halálos áldozata van a koronavírusnak. Nicaraguában eddig két fertőzöttről tudtak, egyikük belehalt a betegségbe.","shortLead":"Argentína bejelentette határainak lezárását, Brazíliában már 77 halálos áldozata van a koronavírusnak. Nicaraguában...","id":"20200327_DelAmerikaban_is_beindult_a_jarvany_Braziliaban_egy_nap_alatt_20an_haltak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b357fbab-1f9c-4a9b-b8ab-49f872e4b493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1e8406-2f43-4a47-95ce-7fdde9fc09ba","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_DelAmerikaban_is_beindult_a_jarvany_Braziliaban_egy_nap_alatt_20an_haltak_meg","timestamp":"2020. március. 27. 15:30","title":"Dél-Amerikában is beindult a járvány, Brazíliában egy nap alatt 20-an haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5755ee-eeec-4871-8043-6bb8246685ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több, az egészségügytől távoli cég kezdett szájmaszkok gyártásába.","shortLead":"Egyre több, az egészségügytől távoli cég kezdett szájmaszkok gyártásába.","id":"20200328_razer_muteti_maszkok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb5755ee-eeec-4871-8043-6bb8246685ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9cf195-31aa-4849-ab5d-5b4f64b7ab3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200328_razer_muteti_maszkok","timestamp":"2020. március. 28. 16:03","title":"Játékra való gépek helyett komoly műtéti maszkokat gyárt már a Razer is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478","c_author":"Szilágyi Mónika","category":"360","description":"Szilágyi Mónika a járvány egyik olaszországi gócpontjából küldte el cikkét a HVG-nek. Elmeséli, hogy Milánóban már nem sokuknak van kedve esténként tapsolni és balkonkoncertet adni az egészségügyi dolgozók támogatásaként. Az emberekből ugyanis mostanára eltűnt az a kezdeti meggyőződés, hogy a helyzet hamar megoldódik.","shortLead":"Szilágyi Mónika a járvány egyik olaszországi gócpontjából küldte el cikkét a HVG-nek. Elmeséli, hogy Milánóban már nem...","id":"202013_elet_avoros_zonaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7c78be-eb77-4f12-9598-1c04833d3189","keywords":null,"link":"/360/202013_elet_avoros_zonaban","timestamp":"2020. március. 27. 15:00","title":"Szilágyi Mónika: Élet a vörös zónában - Levél Milánóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bb4003-9652-4382-9d2c-51ef9d1de38a","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A pécsi Gandhi nem nulláról indult, egy ideje már készült a digitális oktatásra, a bevezetést felgyorsította a vészhelyzet. A Máltai Szeretetszolgálat iskolái nem tartanak itt, de az átálláshoz hagytak türelmi időt, az értékelést átmenetileg mellőzik.","shortLead":"A pécsi Gandhi nem nulláról indult, egy ideje már készült a digitális oktatásra, a bevezetést felgyorsította...","id":"20200328_Gandhi_Gimnazium_Magyar_Maltai_Szeretetszolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59bb4003-9652-4382-9d2c-51ef9d1de38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d91a6c4-c570-4bc8-b6ab-ed99e880fbcf","keywords":null,"link":"/360/20200328_Gandhi_Gimnazium_Magyar_Maltai_Szeretetszolgalat","timestamp":"2020. március. 28. 14:00","title":"Távoktatás? Nem most van a nagydolgozatok íratásának ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]