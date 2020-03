Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa9ed7ea-55c0-42c7-9d53-9464717cdb1e","c_author":"Egri Viktor","category":"itthon","description":"Csak nehogy véletlenül, jogalkotási megszokásból, visszamenőleges hatállyal váljon súlyosan büntethetővé a rémhírterjesztés a felhatalmazási-törvény szövegezése alapján! Mégsem vonulhat testületileg börtönbe a vezető kormánypárt. Vélemény.","shortLead":"Csak nehogy véletlenül, jogalkotási megszokásból, visszamenőleges hatállyal váljon súlyosan büntethetővé...","id":"20200330_Egri_Viktor_Remhirkormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa9ed7ea-55c0-42c7-9d53-9464717cdb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d18bba3-7aa9-499d-849a-e91d564f34b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Egri_Viktor_Remhirkormany","timestamp":"2020. március. 30. 15:00","title":"Egri Viktor: Rémhírkormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7226d1ad-96e0-4b64-ad85-921489cca70f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákia elkezdett nagyobb számban tesztelni: megugrott a fertőzöttek száma.","shortLead":"Szlovákia elkezdett nagyobb számban tesztelni: megugrott a fertőzöttek száma.","id":"20200328_Szlovakia_ujra_megnyitotta_a_hatarait_a_kamionforgalom_elott__novekszik_a_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7226d1ad-96e0-4b64-ad85-921489cca70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8927453e-a24f-414b-b4c8-c58c802c5eae","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Szlovakia_ujra_megnyitotta_a_hatarait_a_kamionforgalom_elott__novekszik_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 28. 15:29","title":"Szlovákia újra megnyitotta a határait a kamionforgalom előtt - növekszik a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"","category":"vilag","description":"Karantén alá kerülhet az Egyesült Államok három tagállama - közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton, New York állam kormányzója pedig bejelentette, hogy elhalasztják az előválasztást.

","shortLead":"Karantén alá kerülhet az Egyesült Államok három tagállama - közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton, New York...","id":"20200328_Trump_harom_amerikai_allam_karantenjara_keszul_New_Yorkban_elhalasztjak_az_elovalasztast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c098f52-758c-411b-8b0c-5de3bf4aba50","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Trump_harom_amerikai_allam_karantenjara_keszul_New_Yorkban_elhalasztjak_az_elovalasztast","timestamp":"2020. március. 28. 21:36","title":"Trump három amerikai állam karanténjára készül, New Yorkban elhalasztják az előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szabályozás már éjfélkor hatályba is léphet.","shortLead":"A szabályozás már éjfélkor hatályba is léphet.","id":"20200330_A_Fideszketharmad_elfogadta_a_felhatalmazasi_torvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87423e79-fb1c-482a-8aab-f64286cb62db","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_A_Fideszketharmad_elfogadta_a_felhatalmazasi_torvenyt","timestamp":"2020. március. 30. 15:06","title":"A Fidesz-kétharmad elfogadta a felhatalmazási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc94ba4b-1a56-4810-9297-c9e4b467a26e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ausztria elutasítja azt a javaslatot, hogy a koronavírus-járvány által okozott károkat enyhítő intézkedéseket kötvénykibocsátással finanszírozzák, mivel véleménye szerint az csak egy újabb szuverén adósságválsághoz vezetne, ráadásul az Európai Stabilitási Mechanizmus elég forrással rendelkezik.","shortLead":"Ausztria elutasítja azt a javaslatot, hogy a koronavírus-járvány által okozott károkat enyhítő intézkedéseket...","id":"20200329_Elbukni_latszik_az_olaszok_otlete_a_gazdasagi_valsag_megoldasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc94ba4b-1a56-4810-9297-c9e4b467a26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3ffff9-b7c8-406e-8fc2-f3d8d856a6fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Elbukni_latszik_az_olaszok_otlete_a_gazdasagi_valsag_megoldasara","timestamp":"2020. március. 29. 16:33","title":"Elbukni látszik az olaszok ötlete a gazdasági válság megoldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4c411c-faee-4659-9a9d-d2a266be27b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200329_koronavirus_kerdoiv_szte_gyorsteszt_messenger_okostelefon_gyartok_sorrendje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa4c411c-faee-4659-9a9d-d2a266be27b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43503b8c-e9ed-4c29-85a4-280e3de8df01","keywords":null,"link":"/tudomany/20200329_koronavirus_kerdoiv_szte_gyorsteszt_messenger_okostelefon_gyartok_sorrendje","timestamp":"2020. március. 29. 12:03","title":"Ez történt: bejelentették az otthoni, 15 perces koronavírus-gyorstesztet a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország koronavírus-járvány elleni kormányzati munkacsoportjának egyik tagja elmondta, a számokat nagyban befolyásolja, mennyire változik a vírus és a járvány lefolyása. ","shortLead":"Az ország koronavírus-járvány elleni kormányzati munkacsoportjának egyik tagja elmondta, a számokat nagyban...","id":"20200329_200_ezer_halottra_is_lehet_szamitani_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3c5dc2-41d3-4423-97ae-e1900619f690","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_200_ezer_halottra_is_lehet_szamitani_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. március. 29. 21:36","title":"200 ezer halottra is lehet számítani az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi 17 után újabb 15 olyan ágyat állítottak fel a budai intézményben, ahol lélegeztetni tudják a koronavírusos betegeket.","shortLead":"Az eddigi 17 után újabb 15 olyan ágyat állítottak fel a budai intézményben, ahol lélegeztetni tudják a koronavírusos...","id":"20200330_szent_janos_korhaz_lelegeztetogep_koronavirus_fertozes_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be03d7f0-97ee-41ee-8e74-a8a2a7d92e66","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_szent_janos_korhaz_lelegeztetogep_koronavirus_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. március. 30. 12:05","title":"Egyelőre 32 embert tudnak lélegeztetni a Szent János Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]