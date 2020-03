Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d60ff573-4917-4266-9303-4091101ae6e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyilvánosságra hozta a Huawei P40 Próval kapcsolatos mérési eredményeit a DXOMark. A mobilok kameráját több mint egy évtizede vizsgáló tesztlabor ezzel egy időben frissítette toplistáját is, a kínai gyártó újdonsága ugyanis minden más versenytársnál jobbnak bizonyult.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta a Huawei P40 Próval kapcsolatos mérési eredményeit a DXOMark. A mobilok kameráját több mint...","id":"20200331_huawei_p40_pro_kameraja_dxo_mark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d60ff573-4917-4266-9303-4091101ae6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828246ae-3eb5-4bd1-8c12-921478f40337","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_huawei_p40_pro_kameraja_dxo_mark","timestamp":"2020. március. 31. 11:38","title":"Mindenkit letepert a Huawei, a P40 Prónak van a legjobb kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A javaslatokat már el is küldték a kormánynak.","shortLead":"A javaslatokat már el is küldték a kormánynak.","id":"20200330_Parragh_Laszloek_4_pontban_szedtek_ossze_hogy_mi_legyen_a_gazdasaggal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d657406e-9e8c-4fa3-927e-c1dcc559e6b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200330_Parragh_Laszloek_4_pontban_szedtek_ossze_hogy_mi_legyen_a_gazdasaggal","timestamp":"2020. március. 30. 16:32","title":"Parragh Lászlóék 4 pontban szedték össze, hogy mi legyen a gazdasággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi 17 után újabb 15 olyan ágyat állítottak fel a budai intézményben, ahol lélegeztetni tudják a koronavírusos betegeket.","shortLead":"Az eddigi 17 után újabb 15 olyan ágyat állítottak fel a budai intézményben, ahol lélegeztetni tudják a koronavírusos...","id":"20200330_szent_janos_korhaz_lelegeztetogep_koronavirus_fertozes_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be03d7f0-97ee-41ee-8e74-a8a2a7d92e66","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_szent_janos_korhaz_lelegeztetogep_koronavirus_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. március. 30. 12:05","title":"Egyelőre 32 embert tudnak lélegeztetni a Szent János Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadta a Fidesz-kétharmad a felhatalmazási törvényt. Újabb két ember halt meg Magyarországon a koronavírus-fertőzés miatt kialakult betegségben, amely így már 15 halálos áldozatot követelt. Most egy érdi idősotthon egyik lakójának szervezetében mutatták ki a kórokozót. Hírek a járványról percről percre.","shortLead":"Elfogadta a Fidesz-kétharmad a felhatalmazási törvényt. Újabb két ember halt meg Magyarországon a koronavírus-fertőzés...","id":"20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_percrol_percre_marcius_30","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bde74f-b861-4d06-ae34-a1f1e001395f","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_percrol_percre_marcius_30","timestamp":"2020. március. 30. 07:40","title":"Elfogadták a felhatalmazási törvényt, újabb idősotthont zártak le – hírek a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9b3400-ba11-424f-821e-52ada92c6037","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A pártállam lebontásában még fontos szerepet játszott, aztán az első parlamenti választással háttérbe szorult az NDK-beli demokratikus ellenzék. A keletnémetek inkább a \"bonni vízilóként\" is emlegetett Helmut Kohl kancellár vezette Nyugat-Németországra voksoltak, abban a reményben, hogy az hozza el számukra a jólétet.","shortLead":"A pártállam lebontásában még fontos szerepet játszott, aztán az első parlamenti választással háttérbe szorult...","id":"202013__ndkvalasztas_90__bonni_vizilo__onfelszamolo_parlament__eloszor_es_utoljara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e9b3400-ba11-424f-821e-52ada92c6037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfe0b85-1455-4881-a18f-e9513f3d556a","keywords":null,"link":"/360/202013__ndkvalasztas_90__bonni_vizilo__onfelszamolo_parlament__eloszor_es_utoljara","timestamp":"2020. március. 31. 15:00","title":"Egyszer volt szabad választás az NDK-ban, és a nyugatnémet márka győzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig már összesen 1284 koronavírussal kapcsolatos halálesetet regisztráltak az országban.","shortLead":"Eddig már összesen 1284 koronavírussal kapcsolatos halálesetet regisztráltak az országban.","id":"20200330_Egy_nap_alatt_180an_haltak_meg_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fad95c-22cc-4fab-9c4c-1d2e09a5b735","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Egy_nap_alatt_180an_haltak_meg_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2020. március. 30. 18:14","title":"Egy nap alatt 180-an haltak meg az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc2a6c7-b3a9-4712-a718-e87272029204","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András polgármester teszteredménye hétfő délutánra készül el.","shortLead":"Dézsi Csaba András polgármester teszteredménye hétfő délutánra készül el.","id":"20200329_Koronavirus_gyor_jegyzo_dezsi_csaba_andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebc2a6c7-b3a9-4712-a718-e87272029204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035506a0-5e38-48fa-a85f-97de4c7aba86","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Koronavirus_gyor_jegyzo_dezsi_csaba_andras","timestamp":"2020. március. 29. 23:29","title":"Koronavírusos a győri jegyző, a polgármester is teszteltette magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem kell új lakóhelyet vagy tartózkodási helyet bejelenteni akkor sem, ha a hétvégi házban vagyunk.","shortLead":"Nem kell új lakóhelyet vagy tartózkodási helyet bejelenteni akkor sem, ha a hétvégi házban vagyunk.","id":"20200331_Kijarasi_korlatozas_nem_kell_uj_lakcimkartya_ha_alberletben_lakunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879e4254-adf3-4240-9293-9252c9d38c06","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_Kijarasi_korlatozas_nem_kell_uj_lakcimkartya_ha_alberletben_lakunk","timestamp":"2020. március. 31. 13:01","title":"Kijárási korlátozás: nem kell új lakcímkártya, ha albérletben lakunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]