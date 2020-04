Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92d17590-d258-46ef-bf84-e3c1dd97420b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bevezetnék a születési nem fogalmát.","shortLead":"Bevezetnék a születési nem fogalmát.","id":"20200401_Megszuntetne_a_nemvaltoztatas_lehetoseget_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92d17590-d258-46ef-bf84-e3c1dd97420b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a1a290-d68d-4461-8d41-015db73b0afe","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Megszuntetne_a_nemvaltoztatas_lehetoseget_a_kormany","timestamp":"2020. április. 01. 12:34","title":"Ellehetetlenítené a nemváltás lehetőségét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fae622-230b-4e6e-9f82-6bd9ec6ba790","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Jócskán a csoportos fertőzések szakaszába ért az európai koronavírus-járvány, az ide vezető út pedig rendkívül rövid volt Európa nyitott határai miatt. Az orvosok viszont ezen felül is meg tudtak nevezni két helyszínt, ahonnan az emberek szétszórták a vírust: egy osztrák sípálya kocsmája és az Atalanta–Valencia BL-meccs tömeges megbetegedések kiindulópontja lehetett.","shortLead":"Jócskán a csoportos fertőzések szakaszába ért az európai koronavírus-járvány, az ide vezető út pedig rendkívül rövid...","id":"20200331_Egy_hutte_es_egy_focimeccs_robbanthattak_be_az_europai_koronavirusjarvanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9fae622-230b-4e6e-9f82-6bd9ec6ba790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a417d270-cc91-4c72-9161-6193590f79ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Egy_hutte_es_egy_focimeccs_robbanthattak_be_az_europai_koronavirusjarvanyt","timestamp":"2020. március. 31. 18:26","title":"Egy hütte és egy focimeccs robbanthatták be az európai koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában összesen már 85-en vesztették életüket a koronavírus-járványban.","shortLead":"Romániában összesen már 85-en vesztették életüket a koronavírus-járványban.","id":"20200401_Romaniaban_egy_nap_alatt_16an_haltak_meg_a_jarvanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc842bd-1193-47c6-98ca-2116245ebb48","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Romaniaban_egy_nap_alatt_16an_haltak_meg_a_jarvanyban","timestamp":"2020. április. 01. 13:31","title":"Romániában egy nap alatt 16-an haltak meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bill Clinton lánya úgy látja, hogy a regnáló amerikai elnök több területen is hibázott, ezért olyan drámai a helyzet az USA-ban.","shortLead":"Bill Clinton lánya úgy látja, hogy a regnáló amerikai elnök több területen is hibázott, ezért olyan drámai a helyzet...","id":"20200401_Trump_minden_ertelemben_megbukott_Chelsea_Clinton_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691bf3f0-6698-4a29-8471-bb90d8b2b2b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Trump_minden_ertelemben_megbukott_Chelsea_Clinton_szerint","timestamp":"2020. április. 01. 08:07","title":"Trump minden értelemben megbukott Chelsea Clinton szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bccfed7-0001-4b7b-b484-e43f502574ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb történelmi mélypontot jegyezhetünk fel.","shortLead":"Újabb történelmi mélypontot jegyezhetünk fel.","id":"20200401_forint_euro_arfolyam_negativ_csucs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bccfed7-0001-4b7b-b484-e43f502574ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dad6a9-1720-417f-810f-2fc9a75f36f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_forint_euro_arfolyam_negativ_csucs","timestamp":"2020. április. 01. 08:47","title":"Zuhanórepülésben a forint, hajszálnyira a 365-ös euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"Rajki Diána","category":"360","description":"Az építőipar is megsínyli a vészhelyzetet, de már körvonalazódnak a kármentési tervek az ágazatban – derül ki az iparág cégvezetői körében végzett felmérésből.","shortLead":"Az építőipar is megsínyli a vészhelyzetet, de már körvonalazódnak a kármentési tervek az ágazatban – derül ki az iparág...","id":"202013__jarvany_idejen__epites__tulelostrategiak__karmentesites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b24c012-e89f-4398-bc5c-874a534484a0","keywords":null,"link":"/360/202013__jarvany_idejen__epites__tulelostrategiak__karmentesites","timestamp":"2020. április. 01. 07:00","title":"Az építőipar megúszhatja a válságot, de nem kizárt a teljes leállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy nappal azután hunyt el, hogy kórházba került Londonban.\r

","shortLead":"Négy nappal azután hunyt el, hogy kórházba került Londonban.\r

","id":"20200401_koronavirus_nagy_britannia_legfiatalabb_halalos_aldozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dd7386-d063-4bd3-8fff-5f39f251740c","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_nagy_britannia_legfiatalabb_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 01. 05:27","title":"Tizenhárom éves a járvány legfiatalabb áldozata Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13d7809-5c3a-471d-9763-3890cc847bbc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kínában több mint háromszor annyi volt a napi tünetmentes fertőzések száma, mint a panaszokkal járó új eseteké. Hét új halálesetet regisztráltak.","shortLead":"Kínában több mint háromszor annyi volt a napi tünetmentes fertőzések száma, mint a panaszokkal járó új eseteké. Hét új...","id":"20200401_Tobb_etterem_es_uzlet_is_ujranyit_Hupej_tartomanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13d7809-5c3a-471d-9763-3890cc847bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a2039b-aeec-41da-bc0b-61f143577126","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Tobb_etterem_es_uzlet_is_ujranyit_Hupej_tartomanyban","timestamp":"2020. április. 01. 15:23","title":"Több étterem és üzlet is újranyit Hupej tartományban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]