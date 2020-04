Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új iránymutatás szerint megtagadhatják az intenzív ellátást azoktól a betegektől, akiknek kisebb a túlélési esélyük.","shortLead":"Az új iránymutatás szerint megtagadhatják az intenzív ellátást azoktól a betegektől, akiknek kisebb a túlélési esélyük.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_egeszsegugy_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0dba34-011e-4611-871f-43c7a2caec87","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_egeszsegugy_lelegeztetogep","timestamp":"2020. április. 02. 13:37","title":"Megírták a brit orvosoknak, kinek adjanak lélegeztetőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d243e0af-8124-446c-beea-8af8ca389b63","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Digitális oktatásnak álcázva készítenek menekülési tervet a családon belüli erőszak áldozatainak, akik a járvány miatt egész nap egy légtérben vannak a bántalmazóikkal. Mióta bevezették a kijárási korlátozásokat, a segélyszervezetek érezhetően több bejelentést kaptak. ","shortLead":"Digitális oktatásnak álcázva készítenek menekülési tervet a családon belüli erőszak áldozatainak, akik a járvány miatt...","id":"202014_eroszak_akarantenban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d243e0af-8124-446c-beea-8af8ca389b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1024d0-1c74-49b2-b4b8-233808ff422e","keywords":null,"link":"/360/202014_eroszak_akarantenban","timestamp":"2020. április. 03. 11:10","title":"Máris megnőtt a családon belüli erőszakról szóló jelzések száma a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee8e65e-5119-42a1-8215-93b44992748e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hivatalosan még mindig az európai országokban van a legtöbb fertőzött, az Egyesült Államokban azonban egyetlen nap alatt 29 ezer új esetet regisztráltak. ","shortLead":"Hivatalosan még mindig az európai országokban van a legtöbb fertőzött, az Egyesült Államokban azonban egyetlen nap...","id":"20200403_uj_fertozottek_koronavirus_vilag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee8e65e-5119-42a1-8215-93b44992748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a2d3de-4a07-422d-8f2d-744b9bf9cde0","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_uj_fertozottek_koronavirus_vilag","timestamp":"2020. április. 03. 10:15","title":"Nem látszik még a világjárvány vége: 80 ezer újabb fertőzés egyetlen nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7","c_author":"Gomperz Tamás","category":"360","description":"A kormány nem lazsál, amikor magyar emberek élete a tét. És alapítványaik budai villái.","shortLead":"A kormány nem lazsál, amikor magyar emberek élete a tét. És alapítványaik budai villái.","id":"20200402_SOS_jarvanyugyi_intezkedesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3f9840-255a-4b87-bbe3-6c3fe53ed413","keywords":null,"link":"/360/20200402_SOS_jarvanyugyi_intezkedesek","timestamp":"2020. április. 02. 14:00","title":"Gomperz: SOS járványügyi intézkedések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a90636-7d22-4a13-9d60-ccc574f4b7cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta az Intel a csúcskategóriás laptopokba szánt processzorait, hogy ellopja a show-t az AMD nemrég bemutatott újdonságai elől.","shortLead":"Bemutatta az Intel a csúcskategóriás laptopokba szánt processzorait, hogy ellopja a show-t az AMD nemrég bemutatott...","id":"20200402_intel_processzor_laptop_intel_comet_lake","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53a90636-7d22-4a13-9d60-ccc574f4b7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec2ea82-a213-44a7-93a7-b51b27facde8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_intel_processzor_laptop_intel_comet_lake","timestamp":"2020. április. 02. 17:03","title":"5,3 GHz lett, maradhat? Bemutatta az Intel az eddigi legerősebb laptopos processzorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898511bd-e621-4dcd-8255-bc5b24a04dfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az azonnali fizetéshez kapcsolódó szolgáltatás forradalmasíthatja a közüzemi számlák fizetését, vásárlásokat.","shortLead":"Az azonnali fizetéshez kapcsolódó szolgáltatás forradalmasíthatja a közüzemi számlák fizetését, vásárlásokat.","id":"20200402_Egyre_tobb_magyar_szamara_elerheto_a_fizetesi_kerelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=898511bd-e621-4dcd-8255-bc5b24a04dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71aab86f-ceee-4f24-93a0-b0fcc9a6d3c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_Egyre_tobb_magyar_szamara_elerheto_a_fizetesi_kerelem","timestamp":"2020. április. 02. 11:50","title":"Egyre több magyar számára elérhető a fizetési kérelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8f25cd-feeb-4cbe-beda-8906a7d5c0c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sokan gondolják úgy, hogy megéri a moratórium alatt is tovább fizetni a törlesztőrészleteiket, és minél hamarabb túl lenni a törlesztésen.","shortLead":"Sokan gondolják úgy, hogy megéri a moratórium alatt is tovább fizetni a törlesztőrészleteiket, és minél hamarabb túl...","id":"20200402_hitel_torlesztes_moratorium_valsag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb8f25cd-feeb-4cbe-beda-8906a7d5c0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d809683c-6a76-4633-a710-baf8fa5548a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_hitel_torlesztes_moratorium_valsag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 18:56","title":"Közel százezren jelezték, hogy tovább törlesztik a hiteleiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d29f2e-19c4-4fdb-b880-225adcf2416e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tábor 21 lakójánál mutatták ki a COVID-19 betegséget.","shortLead":"A tábor 21 lakójánál mutatták ki a COVID-19 betegséget.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_gorogorszag_menekulttabor_menedekkerok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9d29f2e-19c4-4fdb-b880-225adcf2416e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b855de-de33-4a0e-ab58-8814a6a68603","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_gorogorszag_menekulttabor_menedekkerok","timestamp":"2020. április. 02. 12:03","title":"Menekülttáborban is megjelent a koronavírus Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]