[{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki jól van a tájékoztatás szerint, de a fertőzésveszély miatt zárva tartanak.","shortLead":"Mindenki jól van a tájékoztatás szerint, de a fertőzésveszély miatt zárva tartanak.","id":"20200325_Egy_gyogyszertar_munkatarsai_is_elkaptak_a_koronavirust_Gardonyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92135fda-cade-4e9f-b0ef-919e52b62547","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Egy_gyogyszertar_munkatarsai_is_elkaptak_a_koronavirust_Gardonyban","timestamp":"2020. március. 25. 11:40","title":"Egy gyógyszertár munkatársai is elkapták a koronavírust Gárdonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus nehezen érthető interjút adott Skype-on keresztül az ATV-nek. Azt mondta: minden, ami most történik...","id":"20200326_torok_gabor_orban_viktor_felhatalmazasi_torveny_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7124a9-647b-4af6-8362-80e6c2da3bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_torok_gabor_orban_viktor_felhatalmazasi_torveny_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 26. 09:01","title":"Török Gábor: Nem lepődnék meg, ha Orbánék előrehozott választás felé vinnék az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslat csökkenti az emberek biztonságát.","shortLead":"A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslat csökkenti az emberek...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_felhatalmazasi_torveny_muosz_sajtoszabadsag_alhirterjesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e586900-35b5-436a-96ea-74c746646e95","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_jarvany_felhatalmazasi_torveny_muosz_sajtoszabadsag_alhirterjesztes","timestamp":"2020. március. 26. 13:42","title":"MÚOSZ: Aki a sajtó ellen harcol, az nem a járványt akarja legyőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéseinek megbízhatóságát is befolyásolja a járványhelyzet miatt csökkenő repülőgépforgalom.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéseinek megbízhatóságát is befolyásolja a járványhelyzet miatt...","id":"20200326_idojaras_elorejelzes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c5d4d3-4fd3-405d-94b9-68658f1d6b17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_idojaras_elorejelzes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 08:47","title":"Gondok lehetnek az időjárás-előrejelzésekkel a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044bdde4-bf8c-4ffd-811e-efdc4810f640","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fokozódó járványhelyzet miatt a spanyol hatóságok nem kockáztatják tovább dolgozóik egészségét, a továbbiakban robotokkal végeztetik el azt a munkát, amelyet eddig emberek oldottak meg. A csere a tesztek számában is előrelépést jelenthet.","shortLead":"A fokozódó járványhelyzet miatt a spanyol hatóságok nem kockáztatják tovább dolgozóik egészségét, a továbbiakban...","id":"20200325_spanyolorszag_robot_koronavirus_teszt_mintavetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=044bdde4-bf8c-4ffd-811e-efdc4810f640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195e0c7e-4699-4b67-8256-c8d09667a9d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_spanyolorszag_robot_koronavirus_teszt_mintavetel","timestamp":"2020. március. 25. 08:03","title":"Koronavírus: robotokat vet be Spanyolország, naponta 80 ezer embert fognak tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eredetileg 250 ezer plusz dolgozót toboroztak a britek.","shortLead":"Eredetileg 250 ezer plusz dolgozót toboroztak a britek.","id":"20200325_Egy_nap_alatt_400_ezernel_is_tobb_onkentes_segito_jelentkezett_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6dd3ac-1a5e-483b-8e5c-369c17aab3c4","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Egy_nap_alatt_400_ezernel_is_tobb_onkentes_segito_jelentkezett_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. március. 25. 20:23","title":"Egy nap alatt 400 ezernél is több önkéntes segítő jelentkezett Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b18d190-d4a3-4f31-89b5-ea8a6749d633","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt eltűntek az utcáról a vásárlók. Kampány indult az árusokért.","id":"20200326_koronavirus_fedel_nelkul_ujsag_hajlektalanok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b18d190-d4a3-4f31-89b5-ea8a6749d633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578f97c6-4324-41ca-b79c-ca1fa049390e","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_fedel_nelkul_ujsag_hajlektalanok","timestamp":"2020. március. 26. 10:54","title":"Nagy bajban vannak a Fedél Nélkül árusai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3211c7e-166b-49b3-9cd5-6dd65c884c3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates, a Microsoft társalapítója szerint egyelőre rendkívül korai a gazdaság újraindításáról beszélni.","shortLead":"Bill Gates, a Microsoft társalapítója szerint egyelőre rendkívül korai a gazdaság újraindításáról beszélni.","id":"20200325_bill_gates_koronavirus_jarvany_gazdasag_ujrainditasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3211c7e-166b-49b3-9cd5-6dd65c884c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafb67be-604b-4110-843f-720e26ca4382","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_bill_gates_koronavirus_jarvany_gazdasag_ujrainditasa","timestamp":"2020. március. 25. 10:38","title":"Bill Gates tanácsolja a járvány kapcsán: most nem a gazdaság újraindításán kellene gondolkodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]