Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap nyolc, a nagymágocsi kastélyotthonban élő idősnél mutatta ki a teszt a koronavírust, hétfőn a közeli szentesi kórházban végzett laboratóriumi vizsgálat már csak kettőnél erősítette meg a hét végi eredményt.","shortLead":"Vasárnap nyolc, a nagymágocsi kastélyotthonban élő idősnél mutatta ki a teszt a koronavírust, hétfőn a közeli szentesi...","id":"20200331_Nagymagocsi_Kastelyotthon_Nyolcbol_ketto_teszt_lett_pozitiv_a_masodik_korben_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178053f1-8c69-4913-9eab-1b68370e4961","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Nagymagocsi_Kastelyotthon_Nyolcbol_ketto_teszt_lett_pozitiv_a_masodik_korben_is","timestamp":"2020. március. 31. 08:12","title":"Nagymágocsi Kastélyotthon: Nyolcból két teszt pozitív lett a második körben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A járvány miatt még nem lehet tudni, hogy melyik korosztálynál lesz dolga a magyar edzőnek, de a visszatérését már bejelentették.","shortLead":"A járvány miatt még nem lehet tudni, hogy melyik korosztálynál lesz dolga a magyar edzőnek, de a visszatérését már...","id":"20200331_Dardai_Pal_Hertha_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf79194a-d1a9-44a2-b636-e5a026d90d89","keywords":null,"link":"/sport/20200331_Dardai_Pal_Hertha_foci","timestamp":"2020. március. 31. 09:09","title":"Dárdai Pál utánpótlásedzőként visszatér a Herthához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennél a klubnál is fizetéscsökkentéssel próbálják túlélni a vírus okozta krízist.","shortLead":"Ennél a klubnál is fizetéscsökkentéssel próbálják túlélni a vírus okozta krízist.","id":"20200330_barcelona_lionel_messi_fizetescsokkentes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421007d4-d286-4904-b3f3-f5998f9cb382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_barcelona_lionel_messi_fizetescsokkentes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 19:25","title":"Hetven százalékkal csökken Messiék bére a Barcelonánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar származású milliárdos a koronavírus elleni küzdelemre adományozta a pénzt a fővárosnak. ","shortLead":"A magyar származású milliárdos a koronavírus elleni küzdelemre adományozta a pénzt a fővárosnak. ","id":"20200330_karacsony_gergely_soros_gyorgy_egymillio_euro_budapest_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c2c21f-7c8e-4233-b404-3219447f81e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_karacsony_gergely_soros_gyorgy_egymillio_euro_budapest_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 16:35","title":"Karácsony elmondta, mire költik a Sorostól kapott egymillió eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldalra felkerültek az adatok megyei bontásban. \r

","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldalra felkerültek az adatok megyei bontásban. \r

","id":"20200401_koronavirus_jarvany_fertozes_teruleti_adatok_terkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14f374d-fcf8-4fda-89ee-b8fd4615330c","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_koronavirus_jarvany_fertozes_teruleti_adatok_terkep","timestamp":"2020. április. 01. 05:48","title":"Nyilvános a térkép arról, hol hány igazolt koronavírus-fertőzött van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a41b967-1602-47db-b086-a15dbc9de2ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány mellett az olajpiaci helyzetről is tárgyaltak.","shortLead":"A koronavírus-járvány mellett az olajpiaci helyzetről is tárgyaltak.","id":"20200330_Putyin_es_Trump_a_koronavirusjarvanyrol_es_az_olajpiaici_helyzetrol_targyalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a41b967-1602-47db-b086-a15dbc9de2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8286aa-da91-4620-a2ff-2a3e4841ae36","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Putyin_es_Trump_a_koronavirusjarvanyrol_es_az_olajpiaici_helyzetrol_targyalt","timestamp":"2020. március. 30. 19:52","title":"Telefonon egyeztetett Putyin és Trump ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"8 ezer újabb megbetegedést is regisztráltak keddre, közülük 5565-en intenzív ellátásra szorulnak.","shortLead":"8 ezer újabb megbetegedést is regisztráltak keddre, közülük 5565-en intenzív ellátásra szorulnak.","id":"20200331_499_francia_halott_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b81fd3-7cc9-4389-8b5d-e9826134c3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_499_francia_halott_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 21:27","title":"Újabb 499 emberrel végzett a járvány Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Örülnek a magyarok, hogy megjelentek a katonák a városokban - állítja a honvédelmi miniszter.","shortLead":"Örülnek a magyarok, hogy megjelentek a katonák a városokban - állítja a honvédelmi miniszter.","id":"20200331_katonak_benko_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c87158b-6f95-46d6-957d-88512eb86cd0","keywords":null,"link":"/kkv/20200331_katonak_benko_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 05:30","title":"Újabb cégeket választanak ki, ahova kivonulnak a katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]