Így tud magának gyorsan, használható szájmaszkot készíteni, varrás nélkül – videó

A járvány miatt sokan szeretnének arcmaszkhoz jutni, ezt azonban több dolog is akadályozhatja. És mivel sajnos nem mindenki tud megbízni egy varrónőt, hogy maszkot készítsen a számára, ez a lehetőség is ugrott. Nekik dob most mentőövet az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) egy új videóval, amelyben a maszkkészítés igen egyszerű módját mutatják be

egy sebész orvos által.

A mindössze pár másodperc alatt elkészíthető, de elsősorban átmeneti jelleggel viselhető maszkhoz egy törölközőre vagy vastagabb ruhaanyagra van szükség, illetve két (a befőttesnél valamivel erősebb) gumira. Ez utóbbiak tartják majd a fülön a maszkot. A videó egyik érdekessége, hogy az így elkészülő maszk varrás nélkül is viselhető. (Aki persze szeretné, a jobb tartás érdekében rögzítheti a két oldalát.)

Manapság számos olyan videót látni, többek közt a YouTube-on is, amiben az otthoni alapanyagokból készíthető arcmaszkokról beszél a készítője. Fontos tudni, hogy ezek nem mindegyike alkalmas a hatékony védekezésre, hiszen nem szűrik meg annyira a kórokozókat, mint például a sebészeti maszkok. A CDC is hangsúlyozta korábban, hogy a ruhadarabbal való takargatás nem a legjobb módja a védekezésnek, de ha nincs más, úgy ez is elfogadott.

Ez esetben viszont sokkal óvatosabbnak kell lenni.

A maszkviselés kérdését egy nemrég elvégzett japán kísérlet segíthet eldönteni.

