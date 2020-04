Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3569c31-9e0f-4c8e-8cd7-a20a8f7004ae","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Idén tavaszra nagyot változott a világ: az utazás ma elsősorban nem pénz-, hanem jogi és egészségügyi kérdés. Összegyűjtöttük a világ szép vagy legalábbis valamilyen szempontból különleges helyszínein lévő webkamerákat, hogy ha egész nap az otthonában ül, élő videók segítségével legalább lélekben körbeutazhassa a világot.","shortLead":"Idén tavaszra nagyot változott a világ: az utazás ma elsősorban nem pénz-, hanem jogi és egészségügyi kérdés...","id":"20200406_elo_webkamerak_kepe_koronavirus_jarvany_alatt_utazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3569c31-9e0f-4c8e-8cd7-a20a8f7004ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0992428-6ce2-46fe-b77b-a9eb882981ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_elo_webkamerak_kepe_koronavirus_jarvany_alatt_utazas","timestamp":"2020. április. 06. 16:00","title":"Nem jut el külföldre, sőt a lakáson kívülre se nagyon? Most jönnek jól az élő webkamerák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dcddf0-f53e-48ec-a8fe-7101f0e4dfd1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tv-sorozatokban is gyakran foglalkoztatott színművész balatoni karanténba vonult vissza, Karinthyt olvas és gyökereket gyűjt. Scherer \"nem suttogós fajta\", a vírushelyzetről is sajátos véleménye van: \"több jót okozott eddig, mint Donald Trump\".","shortLead":"A tv-sorozatokban is gyakran foglalkoztatott színművész balatoni karanténba vonult vissza, Karinthyt olvas és...","id":"20200407_Scherer_Peter_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07dcddf0-f53e-48ec-a8fe-7101f0e4dfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad3376a-1696-4769-82e4-35d31a4adf09","keywords":null,"link":"/360/20200407_Scherer_Peter_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 07. 18:40","title":"Scherer Péter a Home office-ban: \"A Föld kevesebbet bír el, mint mi gondoltuk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemzetközi hírű magyar biotechnológiai vállalat is van a befektetők közt.","shortLead":"Nemzetközi hírű magyar biotechnológiai vállalat is van a befektetők közt.","id":"202014_expin_gyogyszerkiserletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519b3fb2-f6b3-4090-a511-5174b8574152","keywords":null,"link":"/360/202014_expin_gyogyszerkiserletek","timestamp":"2020. április. 06. 10:00","title":"Gyógyszerek előállítását gyorsító eszközöket fejlesztenek Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b6a668-ee91-4aef-b65a-2500d98802a3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három rakéta csapódott be egy Bászra melletti olajipari létesítménynél hétfő hajnalban.","shortLead":"Három rakéta csapódott be egy Bászra melletti olajipari létesítménynél hétfő hajnalban.","id":"20200406_katyusa_irak_olaj_basra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77b6a668-ee91-4aef-b65a-2500d98802a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb69d44-05bf-4ef7-b8b6-0358efb66db4","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_katyusa_irak_olaj_basra","timestamp":"2020. április. 06. 13:25","title":"Katyusával lövik az iraki olajmezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"kultura","description":"2020 március idusától kezdve többé nem szlogen az iskola–diák–család együttműködés, hanem a szükséges alap.\r

